အထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ေဒၚဝင္းဝင္းျမင့္ ၏ တိုက္႐ိုက္ေျဖၾကားမႈမ်ား

ကင္ဆာေ၀ဒနာရွင္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်လုိသူမ်ားအတြက္ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ေဒၚ၀င္း၀င္းျမင့္ ၏ တိုက္႐ိုက္ေျဖၾကားမႈမ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မဇၩိမ - ေနာက္ထပ္ ေမးခြန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ကင္ဆာေရာဂါေဝဒနာရွင္ေတြ အေနနဲ႔ သူတို႔ ဘယ္လိုျပဳမႈေနထုိင္သင့္တယ္။ အာဟာရျပည့္ဝတဲ့ အစားအစာေတြဟာ ဘယ္အစားအစာေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ဆရာမႀကီး ေျပာေပးပါဦး။

Prof: WWM - ကင္ဆာေရာဂါက ကၽြန္မတို႔ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ကင္ဆာေတြဟာ မျဖစ္ခင္ ကာကြယ္ထားရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ေနာ္။ ဥပမာဆုိရင္ မျဖစ္ခင္မွာ အခ်ိဳေလ်ာ့စားတာတို႔ အသားေလ်ာ့စားတာတို႔ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားမ်ားလုပ္တာတို႔ အသီးအရြက္မ်ားမ်ားစားတာတို႔ ဒါက တစ္ပိုင္းေပါ့ေနာ္။ အကယ္၍မ်ား ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္သြားၿပီဆိုရင္ေတာ့ အဓိက နံပါတ္တစ္ အေရးႀကီးဆံုးက အာဟာရျပည့္ဝဖို႔ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခုက ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ၿပီဆိုတာနဲ႔ First Cycle ႏွင့္ Second Cycle ေပါ့ေနာ္။ ကီမိုသြင္းတယ္ေပါ့။ First Cycle ေတာ့ ခံႏိုင္ေသးတယ္။ Second Cycle ၿပီးေရာ လူေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ဆိုလို႔ ရွိရင္ ေဆးဒဏ္ေတြေၾကာင့္ နည္းနည္းပင္ပန္းလာၿပီေပါ့ေနာ္။ အဲခ်ိန္မွာ ေရာဂါေၾကာင့္ အစားေတြ မစားခ်င္ဘူး ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီအခ်ိန္ဟာ အရမ္းလိုတဲ့ အခ်ိန္ေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ သာမန္လူေတြမွာတုန္းက ကယ္လိုရီဟာ ၁၈၀၀၊ ၁၅၀၀ ေလာက္ပဲ လုိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မတို႔ ၃၀၀၀ ထိလိုပါတယ္။ အဲေတာ့ ၃၀၀၀ ထိလုိမယ္လို႔ ေျပာတဲ့ အခါက်ေတာ့ ခါတုိင္းစားတာထက္ ႏွစ္ဆ စားရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏွစ္ဆ စားရမယ္လို႔ ေျပာေပမယ့္လည္း သူက တကယ္တမ္းစားတဲ့အခါ အဲဒီထက္ ေလးပံု၊ တစ္ပံုေလာက္ပဲ စားျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ ကယ္လိုရီေတြက အမ်ားႀကီး လုိအပ္ၿပီး လူက အရမ္းပိန္သြားတာ ျဖစ္သြားတယ္။ အဲလိုမ်ိဳး အခ်ိန္မွာ ကၽြန္မက ေျပာခ်င္တာက အသားစားရပါမယ္။ အဲေတာ့ ၾကက္သားႏွင့္ ငါးကို အဓိက စားရမယ္။ တစ္ေယာက္ကို ဘယ္ေလာက္ထိ စားရမယ္ဆိုေတာ့ ၂၀ သားထိ စားရမယ္။ ဒါေပမယ့္ မစားႏုိင္တာ မ်ားတယ္ေပါ့ေနာ္။ အသားကို ၂၀ သား စားေပးပါ။ ၿပီးတဲ့အခါ ထမင္းကို သူစားႏုိင္သေလာက္ စားေပးမယ္။ အဲဒီမွာ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ သူေတြရဲ႕ အမွားေပါ့ေနာ္။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုရင္ သူက သၾကား မစားခိုင္းေတာ့ဘူး။ သူတို႔က ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္ရင္ သၾကားနဲ႔ မတည့္ဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ ဆုိလုိတာ မတည့္ဘူးဆိုတာ ဟိုေရွးတုန္းက ၿပီးသြားၿပီ။ ၿပီးသြားၿပီဆုိတဲ့ အခ်ိန္မွာ အခုျဖစ္ေနတဲ့ အခါမွာ ကၽြန္မတို႔က အာဟာရျပည့္ဝဖို႔ပဲ လိုတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္မတို႔က ဥပမာ သၾကားေတြကို ေရနဲ႔ ေဖ်ာ္ေသာက္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးေပါ့။ ဥပမာ ႏြားႏုိ႔ေသာက္တဲ့ အခါမွာ သၾကားေလး ထည့္ေသာက္တာမ်ိဳးေပါ့။ ပူတင္းစားတဲ့ အခါမွာလည္း သၾကားနဲနဲေလး ထည့္စားတာမ်ိဳးေပါ့။ အဲတာမ်ိဳး စားမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ ရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲဒီ အမွားေလးေတြကိုလည္း နည္းနည္းေလး ဂရုစိုက္ေပးပါေပါ့ေနာ္။ လံုးဝႀကီး အခ်ိဳမပါဘဲ ေကၽြးေတာ့ နဂိုကမွ ကင္ဆာ သမားက မစားႏုိင္ပါဘူးဆိုမွ အျပယ္ေလး သြားေကၽြးေတာ့ ပိုဆုိးသြားမွာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ အဲအခ်ိန္မွာ ထည့္ေပးပါ။ အာဟာရျပည့္ေအာင္လည္း စားပါ။ အဓိက ကေတာ့ အသားကို ၂၀ သား ေကၽြးပါတယ္။ ၾကက္ဥပဲ စားမယ္ဆုိရင္ တစ္ရက္ကို ကၽြန္မတို႔က ၄လံုးကေန ၆လံုးထိ ေကၽြးပါတယ္။ ၾကက္ဥကို အမ်ားႀကီး ေကၽြးတာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ ႏို႔လည္း ေသာက္လို႔ ရပါတယ္။ အဲလုိေသာက္ပါ။ သီးႏွံေတြလည္း ေသာက္လုိ႔ ရပါတယ္။ အသီးအႏွံတို႔ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အသီးအရြက္ေတြ စားလုိ႔ ရပါတယ္။

မဇၩိမ - ဆရာမႀကီး အသားစားတာက ၂၀ သားဆိုေတာ့ တစ္ရက္ကိုလား။ တစ္ေန႔ကိုလား။

Prof: WWM - တစ္ရက္ကိုပါ။ မနက္ ၁၀သား ည ၁၀သားေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း လက္ေတြ႕က်ေတာ့ ေတာ္ရံုတန္ရံုလူ မစားႏိုင္ၾကဘူး။

မဇၩိမ - ကင္ဆာေရာဂါ ျဖစ္တဲ့ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ အစားအစာက ေျပာင္းလဲသြားတာမ်ိဳး ရွိလား။

Prof: WWM - ေျပာင္းလဲသြားတာ ရွိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ အစားအေသာက္ေတြမွာ ဆိုရင္ ဥပမာ ေက်ာက္ကပ္မွာ ျဖစ္တာလား။ အသည္းမွာ ျဖစ္တာလား။ ရင္သားမွာ ျဖစ္တာလား။ အဲလိုမ်ိဳး စားတဲ့ အစာမွာ ေတာ့ ကြဲျပားမူ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကယ္လိုရီကေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကင္ဆာျဖစ္ၿပီ ဆိုရင္ ၃၀၀၀ ေလာက္ေတာ့ အနည္းဆံုး စားရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ လွ်ာကင္ဆာ ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ ဘယ္လိုမွ မစားႏုိင္ဘူး။ အဲလိုက်ရင္ ကၽြန္မတို႔ ႏွာေခါင္းပိုက္ တပ္ရပါတယ္။ Tube Feeding နဲ႔ သြားတာေပါ့။ အခုေခတ္မွာေတာ့ အစားအေသာက္ကို ကိုယ္တုိင္စားတယ္။ ပါးစပ္ကိုယ္တုိင္ စားတယ္ေပါ့ေနာ္။ ကိုယ္တိုင္စားလို႔မွ မရဘူးဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ ႏွာေခါင္းပိုက္ တပ္လုိက္တယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ၾကေတာ့ ဥပမာ အစာအိမ္ကင္ဆာတို႔ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔က ထည့္လို႔ မရျပန္ဘူး။ အဲလုိ မရျပန္တဲ့အခါ ကၽြန္မတို႔ လက္ထဲကေန သြင္းတယ္ေပါ့ေနာ္။ အခု လက္ထဲကေနမွ DPN တို႔လုိေပါ့။ total Parenteral Nutrition ေတြက မ်ားႀကီး ထြက္လာၿပီ။ အဲဒါေတြနဲ႔ လက္ထဲကေန သြင္းၿပီးေတာ့ အဟာရေတြ အမ်ားႀကီး ေပးရပါတယ္။

မဇၩိမ - ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ မဇၥ်ိမ ပရိသတ္မ်ားကိုလည္း ေမးခြန္းေတြ ေမးဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္ခင္ဗ်။ ဆရာမႀကီး ေနာက္ထပ္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဘက္ေခတ္ေတြမွာဆိုရင္ အဝလြန္ေရာဂါေပါ့ေနာ္။ ဝတာ အရမ္းဝၿပီးေတာ့ ဝိတ္ခ်ခ်င္တာမ်ိဳးေပ့ါေနာ္။ ဒီ အဝလြန္ေရာဂါ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္သလဲ။ အစားအေသာက္ အေနအထိုင္အေပၚမွာေကာ မူတည္လား။ ဘယ္လုိအစားစာေတြ စားသံုးသင့္သလဲ။

Prof: WWM - ဟုတ္ကဲ့ အဝလြန္ကေတာ့ အခုေနာက္ပိုင္းမွာဆုိ ျဖစ္လာၾကၿပီေပါ့ေနာ္။ အထူးသျဖင့္ အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္ေလာက္ အရြယ္မွာဆို စလာၾကတာေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ဝိတ္ကေတာ့ အရင္တုန္းကဆို BMI နဲ႔ တုိင္းတယ္ေပါ့။ BMI က ၂၅ ရွိမယ္ဆုိရင္ ဒါက ပံုမွန္ေပါ့။ ၂၅ ထက္ ေက်ာ္သြားတယ္ ဆုိရင္ေတာ့ overweight ေပါ့။ overweight ကေနမွ obesity ေပါ့ေနာ္။ obesity လို႔ ကၽြန္မတို႔ ေျပာလိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာ ဆိုရင္ေတာ့ အားလံုးက ေရာဂါလို႔ သတ္မွတ္လုိက္ၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ သတ္မွတ္လုိက္ေတာ့ အခုေနာက္ပိုင္းမွာဆိုလို႔ ရွိရင္ ေပါင္ ၂၀၀ ရဲ႕ အထက္ကိုေပါ့ေနာ္။ ေပါင္ ၂၀၀ အထက္ေတြမွာ ဘယ္အရြယ္မွာပဲ ရွိရွိေပါ့။ ဒါမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ဒါ ေရာဂါျဖစ္လာၿပီလို႔ ကၽြန္မတို႔က ေျပာလို႔ ရတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအျပင္ကိုပဲ အမ်ားႀကီး ဝလာၿပီ ဆုိကတည္းက သူရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲေတြက သိပ္မ်ားတာပဲ။ နံပါတစ္အခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ဆီးခ်ိဳေရာဂါေပါ့ေနာ္။ ဆီခ်ိဳႏွင့္ အဝလြန္ကလည္း အၿမဲတမ္း ဆက္စပ္ပါတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့ ႏွလံုးေရာဂါေတြျဖစ္လာမယ္။ ကင္ဆာေရာဂါေတြ ျဖစ္လာမယ္ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာဆိုရင္ အနည္းဆံုး ေဂၚစတုန္းလို႔ ေခၚတဲ့ ေက်ာက္ေပါ့ေနာ္။ ဒီ သည္းေျခထဲမွာ ရွိတဲ့ေက်ာက္ေပါ့။ ေက်ာက္ေတြဟာဆုိရင္ အဝလြန္ေရာဂါေတြန႔ဲ ဆက္စပ္တဲ့ ေရာဂါေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔လို႔ သူတို႔ေတြ အားလံုးဟာဆိုရင္ ဝိတ္ခ်ရမယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ ဝိတ္ခ်တဲ့အခါမွာ နံပါတ္တစ္က Physical Activity လို႔ ေခၚတဲ့ လႈပ္ရွားမႈ ရွိကို ရွိရမယ္။ အဲတာ့ လႈပ္ရွားမႈ မရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ အစားအေသာက္ တစ္ခုတည္းနဲ႔ေတာ့ လံုးဝ ပိန္မသြားဘူေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ လႈပ္ရွားမႈ ရွိတယ္ဆိုတာ ကၽြန္မ ေျပာသလိုပါပဲ ။ အနည္းဆံုး တစ္ရက္ကိုေတာ့ နာရီ၀က္ ၊ တစ္နာရီ လမ္းေလွ်ာက္ေပးရမယ္။ မနက္ညဆိုရင္ နာရီဝက္ေလာက္ ေလွ်ာက္မယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အစာအစားၿပီးတိုင္း မနက္စာစားၿပီး ဆယ္မိနစ္ေလာက္ ေလွ်ာက္မယ္။ ေန႔လည္စာ စားၿပီး ဆယ္မိနစ္ေလွ်ာက္မယ္။ ညစာ စားၿပီး ဆယ္မိနစ္ေလွ်ာက္မယ္။ ဒါဆိုရင္ နာရီဝက္ ရမယ္။ ေနာက္ မနက္ည ေလွ်ာက္တာ နာရီဝက္ဆုိေတာ့ အနည္းဆံုး တစ္နာရီေပါ့ေနာ္။ အဲလို ေနထုိင္သင့္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ ေရေသာက္ေပးပါလုိ႔ ကၽြန္မ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဝိတ္ခ်မယ့္ သူေတြက ဥပမာဆိုရင္ မနက္ ၆နာရီကေန ေန႔လည္ ၁၂ နာရီေလာက္ထိ အနည္းဆံုး တစ္လီတာ ေသာက္မယ္။ ေန႔လည္း ၁၂နာရီကေန ညေန ၆ နာရီထိ အနည္းဆံုး ၁ လီတာ ေသာက္မယ္။ တစ္ရက္ကို အနည္းဆံုး ေရက ၂ လီတာ ေသာက္မယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အစားအေသာက္ကိုလည္း ဒီလိုပါပဲ။ ကၽြန္မတို႔က ကယ္လိုရီနဲ႔ တြက္ၿပီး စားမယ္ဆိုရင္ ပိုအဆင္ေျပတာေပါ့ေနာ္။ ဥပမာဆုိရင္ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ေတာ့ မတူဘူးေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္မတို႔လို႔ ထုိင္ပဲ ထိုင္ေနတဲ့ သူေတြဆိုရင္ေတာ့ ကယ္လိုရီဟာ သိပ္ၿပီးေတာ့ မလိုအပ္ဘူးေပါ့။ အရမ္းႀကီး လႈပ္ရွားသြားလာတ့ဲ သူေတြေတာ့ လိုအပ္တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ ကယ္လိုရီက ကၽြန္မရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳအရဆုိရင္ ၁၂၀၀ ကေန ၁၆၀၀ ထိ ဘယ္သူမွ မပိုပါဘူး။ ဒီ ဝိတ္ခ်မယ့္သူကို ၾကည့္လုိက္ရင္ေပါ့ေနာ္။ သူတို႔ေတြကလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ထုိင္တဲ့ ပံုစံေတြပဲ ျဖစ္ေနၾကတာမ်ားေတာ့ အဲေတာ့ အနည္းဆံုးက ၁၂၀၀ စားမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အမ်ားဆံုး ၁၆၀၀ စားမယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္မတို႔ေတြက ဒီကယ္လုိရီကို တြက္ထားၿပီးတဲ့ အခါမွာလည္း ၁၄၀၀၊ ၁၆၀၀ အဲေလာက္ထိပဲ စားသင့္တယ္ေပါ့။ အဲေတာ့ ဝိတ္ခ်မယ့္ သူေတြမွာလည္း ကၽြန္မတို႔ ၆ႀကိမ္ စားလုိ႔ ရပါတယ္။ အဲေတာ့ မနက္အေစာႀကီးရယ္။ ၁၀ နာရီေလာက္ တစ္ခါစားမယ္။ ၁၂ နာရီေလာက္ တစ္ခါစားမယ္။ ညေန ၃နာရီေလာက္ တစ္ခါစားမယ္။ ညေန ၆နာရီေလာက္ တစ္ခါစားမယ္။ အဲေတာ့ ဝိတ္ခ်ခ်င္တယ္ဆုိလို႔ ရွိရင္ေတာ့ ညေန ၆နာရီေနာက္ပိုင္းကေတာ့ လံုးဝ မစားသင့္ေတာ့ဘူးေပါ့။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ အခုေနာက္ပိုင္းက ဘာလဲဆိုေတာ့ အလုပ္ေတြကမ်ား ကားလည္းပိတ္ေတာ့ ၈နာရီေလာက္မွ အိမ္ေရာက္တယ္။ ၈နာရီေလာက္မွ စားျဖစ္တာေလ။ အဲတာေတြကလည္း ဝဖို႔ တစ္ခုတည္းမွာ ပါသြားတာေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္မတို႔ေတြက မနက္စာဆုိရင္လည္း ဒီလိုပဲ ေပါင္မုန္႔တစ္ခ်ပ္နဲ႔ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ ေသာက္တာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ မုန္႔ဟင္းခါးေလး တစ္ပြဲ စားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ စားမယ္။ ေနာက္ ၁၀ နာရီေလာက္က် အသီးေလး စားမယ္။ ေန႔လည္းက်ရင္လည္း အဲလုိပဲ။ ဟင္းခ်ိဳေရကို အရင္ေသာက္ခိုင္းတယ္။ ဝိတ္ခ်ေတာ့မယ္ဆုိရင္ ဟင္းခ်ိဳေရကို ႏွစ္ခြက္ သံုးခြက္ ေသာက္လိုက္မယ္။ ေသာက္လုိက္ၿပီးတဲ့ အခါက်ရင္ ေနာက္ၿပီးတဲ့အခါ အသီးအရြက္ေၾကာ္ေတြ မ်ားမ်ားစားမယ္။ ေနာက္ အရြက္သုပ္ေတြ တစ္ခြက္စားမယ္။ အသားကိုေတာ့ ႏွစ္တုံးပဲ စားပါလို႔။ ထမင္းကိုလည္း ပန္းကန္လံုး တစ္လံုးပဲ။ တရုတ္ ပန္းကန္လံုးေလး တစ္လံုးေပါ့ေနာ္။ Zebra ဇြန္းနဲ႔ တြက္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ၅ ဇြန္းေပါ့ေနာ္။ အဲလိုစားမယ္။ ၃နာရီေလာက္က်ရင္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔ ဒိန္ခ်ဥ္ေသာက္ရင္ေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဝိတ္ခ်တာ အရမ္းအဆင္ေျပတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူက အစာခံသြားတာကိုး။ ဝိတ္ခ်ခ်င္ရင္ေတာ့ ဒိန္ခ်ဥ္ေသာက္လုိ႔ရတယ္။ ေနာက္ ပဲႏို႔တို႔ ေသာက္လို႔ ရတယ္။ ညပိုင္းမွာေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ မစားဘူးေပါ့ေနာ္။ အသီးေလးေတြပဲ စားမယ္။ ဟင္းခ်ိဳေလးေတြပဲ ေသာက္မယ္ဆိုရင္ ကယ္လိုရီက အမ်ားႀကီး က်သြားမွာပါ။ အဲလုိမ်ိဳးေလး လုပ္သြားမယ္ဆိုရင္ သံုးလ ေျခာက္လေပါ့။ တစ္ခ်ိဳ႕ အစ္မဆီမွာ လုပ္ပါတယ္။ ကၽြန္မဆီမွာ လုပ္တဲ့သူ တစ္ႏွစ္ထိ လုပ္တယ္။ အဲလိုမ်ိဳးဆို ေတာ္ေတာ္ေလး က်သြားတာေပါ့။ ဇြဲေတာ့ ရွိရမယ္။ ဥံဳဖြဆုိၿပီး မရဘူး။

မဇၩိမ - ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အဲေတာ့ ဝိတ္ခ်တဲ့သူေတြရဲ႕ အေလ့အထကို ကာတြန္းေတြ ၾကည့္လုိက္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္ မေန႔ကပဲ ေဖ့ဘုတ္မွာ ေတြ႕လုိက္ပါတယ္။ သူက ဝိတ္ေတာ့ခ်တယ္ ဒါေပမယ့္ ထမင္းမစားဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ အခုနက အာလူးေၾကာ္စားတာ အျခားသေရစာ အကုန္လံုးစားၿပီးေတာ့မွ ဒါဟာ ဝိတ္ခ်တယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အဲအေလ့အထကို ဆရာမႀကီး ေျပာပါဦး။

Prof: WWM - အဲလုိေတာ့ မရဘူးေပါ့ေနာ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ အခ်ိဳရည္ေတြေပါ့ေနာ္။ အခ်ိဳရည္ကလည္း တစ္ခြက္ေသာက္လုိက္မယ္ဆိုရင္ သၾကားဇြန္း ၂၀ စားတာနဲ႔ အတူတူေလာက္ပဲေလ။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အခ်ိဳရည္ဆို ကၽြန္မတို႔ ေရွာင္ရပါတယ္။ နံပါတ္တစ္ ဘာေရွာင္ရမလဲဆိုရင္ ထမင္းေၾကာ္ လံုးဝ စားလို႔ မရပါဘူး။ ေခါက္ဆြဲေၾကာ္ စားလို႔ မရပါဘူး။ ၿပီးတဲ့အခါ ၾကာဇံေၾကာ္ေတြ စားလို႔ မရပါဘူး။ အဲဒီအစားဆို ကၽြန္မတို႔က အျပဳတ္ေတြကို ေရြးစားမယ္ေပါ့။ ကၽြန္မတို႔က ဝိတ္ခ်တဲ့သူေတြမွာ ဘာအေရးႀကီးလဲဆိုရင္ အစားကို ေရြးခ်ယ္ စားတတ္ဖို႔ လုိပါတယ္။ သူကေလ ဘယ္အစားအေသာက္ကို စားရမလဲေပါ့။ ဝိတ္ခ်မယ္ဆိုတုိင္း ထမင္းေလ်ာ့စားဆို ထမင္းေတာ့ ေလ်ာ့ပါတယ္။ အေစာက ေျပာသလို အားလူးေၾကာ္ခ်ည္းပဲ ထိုင္စားေနမယ္ဆုိရင္ က်မွာ မဟုတ္ဘူး။ အသားေတြ အမ်ားႀကီး စားေနရင္လည္း က်မွာ မဟုတ္ဘူး။ အဓိကကေတာ့ အဆီအႏွစ္ေတြ ခ်ရမယ္။ အာလူးေၾကာ္ ေရွာင္ရမယ္။ အာလူးဆုိရင္လည္း ျပဳတ္စားမယ္ဆိုရင္ ရတာပဲ။ သူက ေၾကာ္မွသာလွ်င္ အဆီမ်ားသြားတာေပါ့။ ၾကက္ဥစားမယ္ဆုိရင္လည္း ၾကက္ဥျပဳတ္စားတာနဲ႔ ၾကက္ဥေၾကာ္စားတာ ကယ္လိုရီျခင္း မတူဘူးေလ။ ၾကက္ဥျပဳတ္စားမယ္ဆုိရင္ ကယ္လိုရီ ၆၀ ရေပမယ့္ ၾကက္ဥေၾကာ္စားမယ္ဆိုရင္ ကယ္လိုရီက ၁၂၀ တက္သြားတယ္။ အာလူးဆိုရင္လည္း အဲလိုပဲေပါ့။ အာလူးျပဳတ္တစ္လံုးကို ၅၀ ရမယ္ ေၾကာ္စားလုိက္တာနဲ႔ ၁၀၀ ဂရမ္ဆိုရင္ ၃၀၀ ကယ္လိုရီေလာက္ ျဖစ္သြားမယ္ေပါ့။ အဲလိုမ်ိဳးဆိုေတာ့ ကယ္လိုရီမ်ားတဲ့ဟာေတြဟာ ဘာေတြလည္းဆိုတာ အရင္ဆံုး သိရမယ္။ ၿပီးတဲ့အခါ ငါဘာေတြကို ေရြးခ်ယ္ၿပီးေတာ့ စားရမယ္ဆုိတာ အဲဒါ အေရးႀကီးတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကယ္လုိရီမွာ တစ္ေယာက္ကို ၅၀၀ Deficit ျဖစ္ရမယ္။ ဥပမာဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ေတြက ေန႔တုိင္း ကယ္လိုရီ ၁၂၀၀ နဲ႔ အလုပ္လုပ္တယ္ထား ။ ကိုမ်ိဳးတို႔က ၁၆၀၀ နဲ႔ အလုပ္ လုပ္တယ္ထား အဲဒီမွာ ကိုယ္လုပ္တဲ့ ကယ္လိုရီနဲ႔ ကိုယ္စားလိုက္တာနဲ႔ ကယ္လိုရီက Burn ျဖစ္ေနရင္ ဝိတ္က အတူတူပဲ ျဖစ္ေနမွာပဲ။ ကိုယ္က ကယ္လိုရီ ေလာင္ကၽြမ္းႏုိင္တာက ၁၂၀၀ ပဲ ရွိတယ္။ ကိုယ္က အၿမဲတမ္း ၁၇၀၀ ေလာက္ စားေနမယ္ဆိုရင္ ၅၀၀ တက္ေနလိမ့္မယ္။ အဲ ၅၀၀ က ၃၀၀၀ ျပည့္သြားတာနဲ႔ တစ္ေပါင္ တက္ေနၿပီ။ ၃၀၀၀ ေလွ်ာ့သြားတာနဲ႔ တစ္ေပါင္ က်ၿပီ။ အဲေတာ့ ဒီကယ္လိုရီေပၚမွာ အမ်ားႀကီး စကားေျပာတာေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ ကယ္လုိရီဟာ တစ္ရက္ကို ၅၀၀ ေလာက္ေတာ့ Deficit ရွိေနရမယ္ေပါ့။ အဲေတာ့ ကၽြန္မတို႔ အစားအေသာက္ထဲက ၃၀၀ ေလာက္ ေလွ်ာ့လုိက္မယ္။ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္တာထဲက ၂၀၀ ေလာက္ ေလွ်ာ့လိုက္မယ္ဆိုရင္ ဒါဆုိရင္ ၁၀ ရက္ျပည့္မယ္ဆိုရင္ ၃၀၀ ဆိုေတာ့ ၁၀ ရက္ဆို ၃၀၀၀ ေပါ့။ အဲဒါဆုိရင္ တစ္ေပါင္က်မယ္။ အဲလိုမ်ိဳးေလး လုပ္ရမယ္။ ကၽြန္မတို႔ ေရွာင္ခုိင္းတာ ဟင္းအႏွစ္ေတြ ေရွာင္ရမယ္။ အာလူးေၾကာ္ေတြ ေရွာင္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အခ်ိဳရည္ေတြ ေရွာင္မယ္။ အာလူးေၾကာ္ေတြ ေရွာင္မယ္။ ေနာက္အခုေပၚတဲ့ ဘာဂါတို႔ ပီဇာတို႔ အဲဒါေတြ အမ်ားႀကီး ေလွ်ာ့မယ္။

မဇၩိမ - ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ မဇၥ်ိမ ပရိသတ္မ်ားလည္း ေမးခြန္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမွာ တစ္ေယာက္ကေတာ့ ေမးထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ နာမည္ေတာ့ မေခၚေတာ့ပါဘူး ခင္ဗ်။ ကၽြန္မ အသက္က ၂၆ ႏွစ္ပါ။ ၂၅ႏွစ္က စၿပီးေတာ့ တစ္ျဖည္းျဖည္း ပိန္လာပါတယ္။ ေတြ႕တဲ့သူတုိင္းက ပိန္သြားတယ္လို႔ ေျပာတယ္တဲ့။ ဆိုေတာ့ ေရာဂါလည္း ေထြေထြထူးထူး မရွိဘူးေပါ့။ အဲဒါ ဘယ္လို လုပ္သင့္ပါသလဲ။ ဘာအစားအစာ စားသင့္ပါသလဲ။ လမ္းညႊန္ေပးေစခ်င္ပါတယ္တဲ့။ ၿပီးေတာ့ Medical check-up လုပ္ဖို႔ လုိလားလို႔ ေမးထားပါတယ္။

Prof: WWM - အဲဒါေတာ့ အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ Medical check-up ပါ။ လူတစ္ေယာက္ဟာ အလကားေနရင္းနဲ႔ ပိန္လို႔ မရဘူေပါ့ေနာ္။ ပိန္လို႔ မရဘူးဆိုရင္ သြိဳင္းရြိဳက္ေပါ့ေနာ္။ ဥပမာ သူရဲ႕ သြိဳင္းရိြဳက္ကပဲ ႀကီးေနသလား ေသးေနသလားေပါ့။ အဲေတာ့ သြိဳင္းရိြဳက္ေဟာ္မုန္းေလးကိုလည္း အရင္ စစ္ေစခ်င္ပါတယ္လို႔ ေနာက္ က်န္တဲ့ဟာေတာ့ Medical check-up တစ္ခုေတာ့ လုပ္လိုက္ပါလုိ႔။ လုပ္လိုက္ၿပီးၿပီဆိုရင္ ေရာဂါမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဝိတ္တက္ဖို႔ေတာ့ လြယ္ပါတယ္လို႔ ။ ဥပမာဆိုရင္ အသားကို တစ္ေန႔ ၂၀ သား စားမယ္။ ၾကက္ဥ တစ္ရက္ကို ၄လံုး စားမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏို႔ တစ္ရက္ကို ၂ခြက္ ေသာက္မယ္ဆိုရင္ မဝ စရာအေၾကာင္း မရွိပါဘူးလို႔ အဲလိုပဲ ေျဖေပးလုိက္ပါတယ္။

မဇၩိမ - ေနာက္တစ္ေယာက္က ဒီမွာ ေမးလာတာ ႏွလံုးေရာဂါသည္ေတြက ဘယ္လို အစားစာ စားဖို႔လုိလဲလို႔ ေမးထားပါတယ္။

Prof: WWM - ႏွလံုးေရာဂါသည္ေတြက ဥပမာဆုိရင္ သူတို႔က အဓိက ေရွာင္ရမယ့္ မစားစာကေတာ့ အဆီမ်ားတဲ့ အစားစားပါပဲ။ ဥပမာဆုိရင္ အာလူးေၾကာ္လိုမ်ိဳး၊ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥ အႏွစ္တို႔လိုမ်ိဳး ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေထာပတ္ထမင္းတို႔ ၊ ဒန္ေပါက္တို႔ အဲဒါေတြကိုေတာ့ မစားပါနဲ႔။ အဓိက စားရမွာေတာ့ အသီးအရြက္ မ်ားမ်ားစားေပးပါလုိ႔။ အသီးအရြက္ေတြ စားလို႔ရတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အသီးအႏွံေတြေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ၾကြက္နားရြက္မိႈ စားလို႔ရတယ္။ ၾကြက္နားရြက္မိႈေလးေတြက မၾကာခဏ စားေပးမယ္ဆိုရင္ ႏွလံုးအတြက္ ေကာင္းတယ္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ လမ္းမွန္မွန္ေလွ်ာက္ေပးပါလို႔ အဲဒါက ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္သူ အတြက္ပါ။