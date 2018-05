စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၃၀,၀၀၀ အား ထပ္မံေခ်းေငြထုတ္ေခ်းႏုိင္ရန္ ရိုးမဘဏ္နဲ႔ DAWN တုိ႔ လက္မွတ္ေရးထုိး

ရန္ကုန္ ၊ ေမ ၃၀ ။ ။ ႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္ Early Dawn Microfinance Company Limited (DAWN) တို႔အၾကား အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္း တန္ဖိုးရိွ ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈ သေဘာတူညီခ်က္ကို ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔က လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ၾကသည္။

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလံုးရိွ အေသးစား စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေပါင္း ၃၀,၀၀၀ အား ထပ္မံေခ်းေငြထုတ္ေခ်းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

“အေမရိကန္အစုိးရ၊ ရုိးမဘဏ္နဲ႔ DAWN တုိ႔ၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ ဒီအေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္း စီမံကိန္း ကေနၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက ေနာက္ထပ္ျပည္သူေတြ ေခ်းေငြရရွိေစမွာျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အသစ္ေတြစတင္ ေဆာင္ရြက္ေရး၊ ကေလးေတြ ေက်ာင္းထားႏုိင္ေရးနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ ပုိမုိရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ ႏုိင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ အခမ္းအနားတြင္ အေမရိကန္ သံအမတ္ႀကီး မာစီရယ္လ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အေမရိကန္အစုိးရ၏က႑အစိတ္အပုိင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္း (Overseas Private Investment Corporation-OPIC) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူအားလုံးေခ်းေငြပုိမို ရရွိေရးအတြက္ ရုိးမဘဏ္ ၊ DAWN တုိ႔ႏွင့္လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့မႈ သေဘာတူညီခ်က္အရ အေမရိကန္အေျခစုိက္ OPIC က ေလးႏွစ္သက္တမ္းၾကာ ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ သန္းကို ႐ိုးမဘဏ္က ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေဒသအလိုက္ ထုတ္ေခ်းေပးၿပီး DAWN က အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔ သတ္ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။

"အေရးအႀကီးဆံုးကေတာ့ အတူတကြ လက္တြဲၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ အေသးစား စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို ပံ့ပိုးကူညီႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္" ဟု ဟု ႐ိုးမဘဏ္၏ Special Advisor to the Chairman and CEO ျဖစ္သူ Mr. Hal Bosher က ေျပာသည္။

Dawn သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ႐ံုးခြဲေပါင္း ၄၀ ခု ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး အေသးစား စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အေသးစား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၅၅,၀၀၀ အား ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္သည္။

“ျပည္တြင္းသံုးေငြေၾကးနဲ႔ ဘ႑ာေရးကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈေၾကာင့္ DAWN အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ အေသးစား စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္ေပါင္း သံုးေသာင္းေက်ာ္ကို ထပ္တိုး ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးႏုိင္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့အခါမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အစုရွယ္ယာ၀င္ေတြျဖစ္တဲ့ Accion, FMO နဲ႔ Triodos တို႔ရဲ႕ ပံ့ပိုးမႈနဲ႔အတူ မေ၀းေတာ့တဲ့အနာဂတ္မွာ စာရြက္စာတမ္းမလို၊ ေငြသားမလိုတဲ့ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈစနစ္ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏုိင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး Client ဗဟုိျပဳဒီဇုိင္းေတြကို အေျခခံထားတဲ့ Product နဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးအပ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု DAWN ၏ CEO ျဖစ္သူ Gonzalo González A က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခု ဘ႑ာေရးသေဘာတူညီခ်က္သည္ ႐ိုးမဘဏ္အတြက္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္၍လည္း သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟုလည္း သိရသည္။