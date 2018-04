ထရမ့္ကိုသာ သမၼတအျဖစ္မဲေပးျဖစ္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့မႈအတြက္ အဆိုေတာ္ ရွႏိုင္းယားတြိန္း ေတာင္းပန္

ကေနဒါနာမည္ၾကီးအဆိုေတာ္ ရွႏုိင္းယားတိြန္းက သူမအေနျဖင့္မဲေပးခြင့္ရွိခဲ့လွ်င္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ကိုသာ မဲေပးျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ေျပာဆိုခဲ့မႈအတြက္ ျပန္လည္ေတာင္းပန္ ခဲ့ရသည္။

အေမရိကန္၌မဲေပးခြင့္မရွိေသာ နာမည္ၾကီးကေနဒါအဆိုေတာ္က သူမသည္ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ရိုးသားမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ သေဘာက်ေသာေၾကာင့္ အခြင့္အေရးရပါက မဲေပးမည္ဟု ဂါးဒီးယန္းသတင္းစာသို႔ ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“သူ႔ကိုပဲ က်မ မဲေပးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူရဲ႕အျပဳအမူေတြဟာ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာ ဆိုေပမယ့္လည္း သူက ရိုးသားပံုေပၚပါတယ္။ ရွင္တို႔အေနနဲ႔ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္တာကုိ ၾကိဳက္လား၊ ယဥ္ေက်း တာကို သေဘာက်သလား” ဟု သူမက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိေျပာဆိုမႈသည္ လူမႈမီဒီယာေပၚ၌ ဂယက္ထသြားခဲ့ျပီးေနာက္တြင္ သူမက ထုိမွတ္ခ်က္စကားမ်ားသည္ သူမ၏တန္ဖိုးကို ကုိယ္စားျပဳေသာ စကားမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္လည္တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ သူမသည္ ဂါဒီးယန္းႏွင့္ အတူ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က သူမ၏ ပထမဦးဆံုး နယ္လွည့္ေဖ်ာ္ေျဖမႈအား အဓိကထား၍ အင္တာဗ်ဴးခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သမၼတထရမ့္ႏွင့္ပက္သက္၍ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ သူမ၏မွတ္ခ်က္အား မီဒီယာမ်ားက အဓိကပစ္မွတ္ထား၍ ေဖာ္ျပခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ရွႏိုင္းယားတြိန္းက “က်မေၾကာင့္ စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ခဲ့ရသူေတြကို ေတာင္းပန္ပါတယ္။ မေမွ်ာ္လင့္ပဲ ေမးလုိက္တဲ့ေမးခြန္းအေပၚ က်မရဲ႕ေျဖၾကားခဲ့မႈအတြက္ ေနာင္တရမိပါတယ္။ က်မေျဖရွင္းဖုိ႔ ၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ က်မရဲ႕အေျဖဟာ ကသိကေအာက္ျဖစ္ေစခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေတာင္းပန္ပါတယ္” ဟု သူမ၏တြစ္တာ၌ ေရးသားကာ ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။

အသက္ ၅၂ အရြယ္ရွိ ၀ါရင့္အဆိုေတာ္ၾကီး၏ မွတ္ခ်က္သည္ လစ္ဘရယ္၀ါဒီမ်ားကို အံ့ၾသမွင္သက္ေစခဲ့သလို အမ်က္ထြက္ေစခဲ့ေသာ္လည္း ကြန္ဆာေဗးတစ္၀ါဒီမ်ားကမူ ၾကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

ရွႏိုင္းယားတြိန္းသည္ You’re Still The One အပါအ၀င္ ေပါက္သီခ်င္းမ်ားစြာကိုသီဆိုခဲ့ေသာ နာမည္ၾကီး အဆိုေတာ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။

Ref: BBC