သူမကို ေလွာင္ေျပာင္ေၾကာ္ျငာထားသည့္ Snapchat အား ဖ်က္ပစ္ရန္ ပရိသတ္မ်ားကို ရီဟားနားတိုက္တြန္း

လူမႈမီဒီယာအက္ပလီေကးရွင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ Snapchat သည္ အဆိုေတာ္ရီဟားနားအား လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က သူမ၏ရည္းစားေဟာင္းျဖစ္သူ ခရစၥဘေရာင္း ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရိုက္ႏွက္ခဲ့သည့္ပံုစံျဖင့္ ေၾကာ္ျငာခဲ့ သည့္အတြက္ ယင္းအက္ပလီေကးရွင္းကို ဖုန္းအတြင္းမွဖ်က္ပစ္ၾကရန္ ရီဟားနားက သူမ၏ပရိသတ္မ်ားကို ၾကာသာပေတးေန႔က တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ Snapchat ကိုပိုင္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာတန္ဖိုးမ်ားသည္ ၾကာသာပေတးေန႔က ၄.၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။

“Snapchat ေရ။ မင္းဟာငါႏွစ္သက္တဲ့ အက္ပလီေကးရွင္းတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ငါ့အတြက္စိတ္ရႈပ္ စရာကိစၥတစ္ခုကိုေတာ့ ရွင္းရေတာ့မယ္။ မင္းတို႔ဟာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္ခံရတဲ့ သားေကာင္ေတြကို အရွက္ခြဲ တဲ့ပံုစံနဲ႔ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုဖန္တီးခဲ့တယ္။ မင္းတို႔အစားရွက္လုိက္တာ” ဟု ရီဟားနားက သူမ၏ အင္စတာဂရမ္၌ ၾကာသာပေတးေန႔က ေရးသားခဲ့သည္။ ဒါ့အျပင္ သူမ၏ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ယင္းအက္ပလီေကးရွင္း ကို ဖ်က္ပစ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။

အသက္ ၃၀ အရြယ္ရွိ နာမည္ၾကီးအဆိုေတာ္ရီဟားနားအား ယခုအပတ္အေစာပိုင္းတြင္ Snapchat က ယင္းကိစၥႏွင့္ပက္သက္၍ ေတာင္းပန္ခဲ့ျပီး Would You Rather ဟု အမည္ေပးထားေသာ ၄င္းတို႔၏မိုဘုိင္းဂိမ္း ၏ေၾကာ္ျငာေၾကာင့္ ရီဟားနားအားအရွက္ရေစခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းေၾကာ္ျငာကိုလည္း ျဖဳတ္ခ်ခဲ့သည္။

Snapchat ၏ ေၾကာ္ျငာတြင္ ရီဟားနားႏွင့္ ခရစၥဘေရာင္းတို႔အား၏ ရုပ္ပံုမ်ားကိုျပသထားျပီး ထုိ႔ေနာက္တြင္ “ရီဟားနားကိုပါးရိုက္လုိက္”၊ “ခရစၥဘေရာင္းကိုထုိးလိုက္” ဟူ၍ စာေရးသားထားခဲ့သည္။ ယင္းေၾကာ္ျငာႏွင့္ ဂိမ္းတို႔ကို လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Snapchat ၏လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Snapchat က ယင္းေၾကာ္ျငာသည္ အလြန္ကိုစက္စုပ္ဖြယ္ရာေကာင္းျပီး ၄င္းတို႔၏၀န္ေဆာင္မႈ၌ မေပၚေပါက္ လာသင့္သည့္အရာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ၾကာသာပေတးေန႔က ေတာင္းပန္ခဲ့သည္။

R&B အဆိုေတာ္ ခရစၥဘေရာင္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ရီးဟားနားအား ရုိက္ႏွက္ခဲ့သည့္အတြက္ သူမ၏မ်က္ႏွာေပၚ၌ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာမ်ားရရွိခဲ့ျပီး သူ႔ကိုလည္း ကမၻာတစ္၀န္းက ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

ရီဟားနား၏ တိုက္တြန္းခ်က္အျပီးတြင္ သူမ၏ပရိတ္သတ္မ်ားက သူတို႔သည္ Snapchat app ကို ဖ်က္ပစ္ ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တြစ္တာေပၚ၌ ၾကာသာပေတးေန႔က ေရးသားခဲ့ၾကသည္။

Snapchat သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ေဖေဖၚ၀ါရီလကလည္း ၄င္းတို႔၏ ဒီဇိုင္းအသစ္ႏွင့္ပက္သက္၍ ေမာ္ဒယ္မေလး ကိုင္လီဂ်န္နာ၏မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ေဒၚလာ ၁.၅ ဘီလ်ံခန္႔ နစ္နာခဲ့ရသည့္ ျဖစ္ရပ္ႏွင့္လည္း ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

Ref: Reuters