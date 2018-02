လူထု သတင္းအခ်က္အလက္ မွန္ကန္စြာ သိေစေရးအတြက္ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ရျခင္းဟု ၀န္ၾကီး ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္ ေျပာ

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ။ ။ လူထုက တကယ့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မွန္မွန္ကန္ကန္ သိေစရန္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွ ေတာင္ဇလပ္ တိုင္း(မ္) လစဥ္ထုတ္ဂ်ာနယ္ကို ထုတ္ေ၀လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခ်င္းျပည္နယ္၊ လွ်ပ္စစ္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး၀န္ႀကီး ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္က ေျပာသည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႔အစိုးရတာ၀န္ယူတာ ၂ ႏွစ္ေလာက္ထိ ျပည္သူလူထုေတြၾကားထဲမွာ အစိုးရရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ သံုးစြဲမႈက အစေပါ့ ။ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈေတြကို မသိတာက မ်ားလာတယ္ေလ။ အဲ႔ေတာ့ကၽြန္ေတာ္တို႔က လူထုရဲ႕ သတင္းသိပိုင္ခြင့္ ကို လုပ္ဖို႔လိုလာၿပီ။ လူထုက မွန္မွန္ကန္ကန္ သိဖို႔လိုလာၿပီ။ ၾကားခံေတြေရးၿပီးေတာ့ လြဲေနတဲ႔ဟာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ တကယ့္အခ်က္အလက္ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မွန္မွန္ကန္ကန္ သိဖို႔လိုလာတဲ႔အခါၾကေတာ့ ေနာက္ဆံုးမွာ ေတာင္ဇလပ္တိုင္း(မ္)ကို ျပည္နယ္အစိုးရက အဖြဲ႕ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ နဲ႔ေပါ့ ထုတ္ေ၀ျဖစ္တယ္ေပါ့ ” ဟု ၀န္ႀကီး ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္က ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ စည္ပင္၀န္ႀကီး ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တစ္လတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ေနျခင္း ျဖစ္ျပီး ယင္းအေပၚ ခ်င္းမီဒီယာမ်ားမွ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္စာတစ္ေစာင္ ယေန႔ (ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၈ ရက္)တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ခ်င္းမီဒီယာ ၁၃ ခုမွ ပူးေပါင္းျပီး အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ သတင္းမီဒီယာစာနယ္ဇင္း လုပ္ငန္းသည္ အစိုးရ၏လုပ္ငန္း မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။

“ ဒီဂ်ာနယ္ထုတ္တယ္ဆိုတာ အစိုးရအလုပ္မဟုတ္ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ေတာ့ ခ်င္းျပည္နယ္မွာ မီဒီယာက အမ်ားဆံုးျဖစ္တယ္လို႔ သိရတယ္ေပါ့ေလ။ သူ႕ရဲ႕ မ်ိဳးႏြယ္စုဘာသာစကားနဲ႔ ထုတ္ၾကတယ္။ ခ်င္းမီဒီယာေတြအမ်ားႀကီးရွိတဲ႔ေနရာမွာ အစိုးရက ဂ်ာနယ္တစ္ခုကို တည္ေထာင္တယ္။ ထုတ္တယ္ဆိုတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်င္းမီဒီယာေတြကို သက္သက္မဲ႔ခ်ိဳးႏွိမ္တယ္လို႔ ခံယူတယ္ေပါ့ေလ ” ဟု ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္မွ ဒါရိုက္တာျဖစ္သူ ဆလိုင္းေရာဘတ္က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ခ်င္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ သတင္းရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပက္သက္ၿပီး လြပ္လပ္ခြင့္မရွိသည့္အျပင္ အစိုးရ၏ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္ ရပိုင္ခြင့္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လြတ္ေတာ္သို႔သြားေရာက္ သတင္းယူခြင့္ ကိစၥတြင္လည္းအခက္အခဲမ်ားရွိေနေၾကာင္း ဆလိုင္းေရာဘတ္က ဆိုသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကမူ အစိုးရ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ သံုးစြဲမႈ အေျခအေနမ်ားကို ျပည္သူလူထုထံ ခ်ျပႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ျပီး ခ်င္းမီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ရယူပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ေပးထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရမွ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အသံုးျပဳကာ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ျခင္းအေပၚ ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက ကန္႔ကြက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရျပီး ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ျခင္းထက္ မီဒီယာသမားမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီလြယ္ကူစြာရရွိႏိုင္ရန္ ပိုမိုဖန္တီးေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္မွ အႀကံျပဳသည္။

The Chinland Post ၊ The Chin World ၊ The Chinland Herald ၊ The Hakha Post အပါအ၀င္ ခ်င္းမီဒီယာ ၁၃ ခုက ကန္႔ကြက္စာထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး ထိုကဲ႔သို႔ ဂ်ာနယ္ထုတ္ေ၀ျခင္းသည္ အာဏာရ (NLD) ပါတီ ၏ ရပ္တည္ခ်က္ျဖင့္လည္း ကြဲလြဲေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။