ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၱေလး တို႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ဂ်ပန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္

ရန္ကုန္ ၊ ဇန္န၀ါရီ ၅ ။ ။ ဂ်ပန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ၂၀၁၈ ကို ဇန္န၀ါရီ ၁၉ရက္မွ ၂၈ရက္ အထိ ၁၀ရက္ၾကာ ရန္ကုန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ လည္း ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္ ဂ်ပန္ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ဂ်ပန္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား ၊ ကာတြန္းကား အပါအ၀င္ ၊ စုစုေပါင္း ဂ်ပန္ဇာတ္ကားေပါင္း ၁၆ ကား ျပသ သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၀င္ေၾကး အခမဲ့အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရွဳႏိုင္ မည္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းမည့္ ႐ုပ္ရွင္တစ္ကား ကေတာ့ Asian Three-fold Mirror 2016 : Reflection ဆိုသည့္ Short Film ၃ကားေပါင္းထားသည့္ Omnibus ရုပ္ရွင္ကား ျဖစ္ကာ Japan Foundation Asian Center ႏွင့္ Tokyo International Film Festival တို႔ ပူးေပါင္း ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး Philippine ၊ Japan ႏွင့္ Cambodia သံုးႏိုင္ငံမွ Shot film ၃ကား ကိုၾကည့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ကား အေနျဖင့္ ခ်စ္စရာေကာင္းသည့္ ေၾကာင္နက္ေလး Rudolf ၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ စြန္႔စားခန္း ဇာတ္လမ္းျဖစ္ၿပီး Rudolf the Black Cat အမည္ရွိ Animation ကာတြန္းကားေလး ျဖစ္ကာ ေၾကာင္ခ်စ္သူမ်ား သေဘာက်မည့္ ဇာတ္ကား ႏွင့္ Memoirs of a Murderer ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ဇာတ္ကားကေတာ့ အက္ရွင္ ႏွင့္ သည္းထိတ္ရင္ဖို ဇာတ္ကား တစ္ကားျဖစ္သည္။

ထို႕အျပင္ Relife ဒရမ္မာ ဇာတ္ကား ၊ မိသားစု တန္ဖိုးကို ပံုေဖာ္ ရိုက္ကူးထားသည့္ Tora-san of Goto ဇာတ္ကား ၊ ေကြကြင္းျခင္း ႏွင့္ ဆံုစည္းျခင္းအေၾကာင္းကို စိတ္ထိခိုက္ဖြယ္ ၊ စိတ္ေႏြးေထြးဖြယ္ ျဖစ္ေအာင္ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ THE LONG EXCUSE ၊ ဟာသဇာတ္လမ္း ျဖစ္သည့္ Survival Family ၊ အက္ရွင္ သည္းထိတ္ရင္ဖို ဇာတ္ကား ျဖစ္သည့္ MUMON ဇာတ္ကား ၊ ကြ်န္းရြာကေလး၏ တိတ္ဆိတ္ ၿငိမ္သက္သည့္ ဘဝကို ေနာက္ခံ ျပဳထားသည့္ The Mohican Comes Home ဇာတ္ကား ၊ ဖူကူအီ ကိုယ္ပိုင္ အထက္တန္း ေက်ာင္း၏ Cheerleading Team (အားကစားပြဲေတြမွာ မိမိ အသင္းကို အကအခုန္မ်ားျဖင့္ အားေပးသည့္ အဖဲြ႔) အေၾကာင္းကို ႐ိုက္ကူးထားသည့္ Let’s Go, JETS! From Small Town Girls to U.S. Champions? ဇာတ္ကား ၊ သမိုင္းေနာက္ခံ ဇာတ္ကားျဖစ္သည့္ In This Corner of The World ဇာတ္ကား ၊ HONNOUJI HOTEL ဇာတ္ကား ၊ Her Love Boils Bathwater ဇာတ္ကား ၊ Daytime Shooting Star ဇာတ္ကား ၊ CHIHAYAFURU Part 1 ဇာတ္ကား ၊ CHIHAYAFURU Part 2 ဇာတ္ကား တို႕ပဲ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္႐ုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ကို ဇန္နဝါရီလ (၁၉) ရက္ေန႔ မွ (၂၈) ရက္ေန႔ အထိ ရန္ကုန္ ေနျပည္ေတာ္႐ုပ္ရွင္႐ံုႏွင့္ JCGV Juntion City ႐ုပ္ရွင္႐ံု တို႕တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး မႏၱေလးမွာေတာ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ မွ ၄ ရက္ အထိ ဝင္းလိုက္ ႐ုပ္ရွင္႐ံုတြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။