ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးလွဴဒါန္းခဲ့သည့္ ဆူဇီ

ေတာင္ကိုရီးယားမွ အဆိုေတာ္ႏွင့္မင္းသမီးျဖစ္ေသာ ဆူဇီသည္ မြန္ျမတ္ေသာလွဴဒါန္းမႈတစ္ခုကို ထပ္မံျပဳလုပ္ ခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ကိုရီးယားမွ Life Share အဖြဲ႔က ဆူဇီသည္ မၾကာေသးခင္က ၁၅ မီလ်ံ၀မ္ ( ေဒၚလာ ၁၃၈၀၀ ) ခန္႔ကို လွဴဒါန္းခဲ့ျပီး ခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေန႔တဓူ၀အသံုးျပဳသည့္ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုေတာ္ႏွင့္မင္းသမီးျဖစ္သူ ဆူဇီသည္ ၀င္ေငြခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ မိသားစုမ်ားအပါအ၀င္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္သူမ်ား၊ ေဆးကုသဖုိ႔လုိအပ္သူမ်ားအျပင္ ဆီ၀ိုလ္ကူးတို႔ယာဥ္နစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့သူမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏မိသားစု၀င္မ်ားအတြက္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က သူမသည္ ၁၀၀ မီလ်ံ၀မ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည့္အတြက္ Community Chest of Korea အဖြဲ႔၏ ဂုဏ္ထူးေဆာင္အသင္း၀င္အျဖစ္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

ဆူဇီသည္ မၾကာေသးခင္က SBS ရုပ္သံလုိင္းမွထုတ္လႊင့္သည့္ While You Were Sleeping ဆိုေသာ ဇာတ္လမ္းတြဲထဲ၌ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ထားခဲ့ျပီး ေလာေလာဆယ္တြင္ သူမသည္ တစ္ကိုယ္ေတာ္သီခ်င္း အယ္လ္ဘမ္အတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

Ref: Soompi