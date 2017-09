၇ႀကိမ္ေျမာက္ ၀ႆန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲ က်င္းပ

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၁၂ ။ ။ ၇ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ၀ႆန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ကို စက္တင္ဘာ ၆ရက္မွ ၁၁ရက္ အထိ ၀ဇီရာရုပ္ရွင္ရံုတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ပိတ္ပြဲအခမ္းအနား ႏွင့္ ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲကို စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

၀ႆန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ကို ၂၀၁၁ခုႏွစ္မွ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ ၇ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ အတြက္ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားၾကသည့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ဇာတ္ကားမ်ားထဲမွ ဇာတ္ကား ၂၀ေက်ာ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ျပသခဲ့သည္။

ထိုရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ Best Documentary Award ၊ Best Short Film ၊ New Vision Award ဆုေတြ အျပင္ မႏွစ္က စတင္ၿပီး ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည့္ အေကာင္းဆံုး သရုပ္ေဆာင္ဆု ၊ ပရိတ္သတ္အႀကိဳက္ဆံုးဆု တို႕ကို ေရြးခ်ယ္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။

အေကာင္းဆံုး သရုပ္ေဆာင္ဆု ကို Ok I’m Fine and Awakening တြင္ ပါ၀င္ သရုပ္ေဆာင္ ထားသည့္ ကေလးသရုပ္ေဆာင္ ျပည့္ျပည့္ မွ ရရွိခဲ့သည္။ Audience Award (ပရိသတ္အႀကိဳက္ဆံုးဆု) အတြက္ မဲအမ်ားဆံုး ရရွိထားသည့္ ဇာတ္ကား ၃ကား ထဲမွ တစ္ကားျဖစ္သည့္ သားရွင္ျပဳ ၊ ေမတၱာေရာင္စဥ္တန္းမ်ား ၊ Miss Or Miss ဇာတ္ကား ၃ကားထဲမွ ဒါရိုက္တာ Wai Yum ရိုက္ကူးထားသည့္ Miss Or Miss ဇာတ္ကားမွ ရရွိခဲ့သည္။

ထိုဆု ၂ဆု အျပင္ New Vision Award ကို ဒါရိုက္တာ Sai Kong Kham ရိုက္ကူးထားသည့္ Train documentary Film မွ ရရွိခဲ့သလို ၊ Best Short Film Award ကို ဒါရိုက္တာ Edo Vader ရိုက္ကူးသည့္ သားရွင္ျပဳ animation film မွ ရရွိခဲ့ၿပီး Best Documentary Film ဆုကိုေတာ့ ဒါရိုက္တာ ႏွင္းပပစိုး ရိုက္ကူးထားသည့္ A Simple Love Story documentary film မွ ရရွိခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၀ႆန္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ S-Express Program အစီအစဥ္ ၌ ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ၊ စကၤာပူႏိုင္ငံ ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ တို႕မွ ဇာတ္လမ္းတို ရုပ္ရွင္ မ်ားကိုလည္း ျပသေပးခဲ့သည္။