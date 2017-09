BTS အဖြဲ႔၏ အယ္လ္ဘမ္အသစ္တြင္ Chainsmokers အဖြဲ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းဖန္တီးထားေသာ သီခ်င္းပါ၀င္မည္

ေတာင္ကိုရီးယားေပါ့ပ္ဂီတအဖြဲ႕ BTS ၏ သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္ အသစ္တစ္ခုထဲတြင္ နာမည္ေက်ာ္ The Chainsmokers အဖြဲ႕မွ အန္ဒရူးတက္ဂါ့တ္က သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို ပါ၀င္ဖန္တီးထားသည္။

အန္ဒရူးတက္ဂ့ါတ္ႏွင့္ BTS အဖြဲ႔မွ ရက္ပ္စာသားသီဆိုေသာ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏သီခ်င္းသစ္ Best of Me အတြက္ အတူတကြဖန္တီးခဲ့ၾကျပီး ထိုသီခ်င္းသည္ EDM ဂီတအမ်ိဳးအစားျဖစ္ကာ BTS ၏ မီနီအယ္လ္ဘမ္ အသစ္ျဖစ္ေသာ Love Yourself 承 ‘Her’ ထဲ၌ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

BTS အဖြဲ႔ႏွင့္ The Chainsmokers အဖြဲ႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာေမလက က်င္းပခဲ့သည့္ Billboard ဂီတဆုေပးပြဲ၌ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကျပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ၄င္းတို႔အဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔သည္ သီခ်င္းမ်ားကို အျပန္အလွန္ေ၀မွ်ခဲ့ၾကျပီး ရလာဒ္အျဖစ္ ၄င္းတို႔သည္ Best of Me သီခ်င္းကို ပူးေပါင္းဖန္တီးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

BTS အဖြဲ႔၏ အယ္လ္ဘမ္အသစ္ျဖစ္ေသာ Love Yourself 承 ‘Her’ သည္ လာမည့္စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ထြက္ရွိသြားမည္ျဖစ္ျပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ The Chainsmokers အဖြဲ႔သည္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိေနကာ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၂ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။

Ref: Soompi