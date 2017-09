Mrs Universe 2017 အိမ္ေထာင္ရွင္အလွမယ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာမွ Mrs Brilliance 2017 Award ရရွိ

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၆ ။ ။ ေတာင္အာဖရိက ႏိုင္ငံတြင္ စက္တင္ဘာ ၂ရက္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Mrs Universe 2017 တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အလွမယ္ ေကခိုင္ႏွင္း သည္ Mrs Brilliance 2017 Award (ထက္ျမက္သည့္အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးဆု) ရရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။

Mrs Universe 2017 ၿပိဳင္ပြဲ သည္ အိမ္ေထာင္ရွင္အလွမယ္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ခုျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ Style Plus H သင္တန္းေက်ာင္းမွ အသက္ ၃၆ ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးႏွစ္ေယာက္ မိခင္ ေကခိုင္ႏွင္းကို ေရြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုအိမ္ေထာင္ရွင္အလွမယ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ Mrs Universe 2017 Winner အျဖစ္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံမွ ရရွိခဲ့ၿပီး 1st runner up ကို Gabon ႏိုင္ငံ ၊ 2nd runner up ကို ပါကစၥတန္ ၊ 4rd runner up ကို ျပင္သစ္ တို႔မွ ရရွိခဲ့ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆန္ခါတင္ အလွမယ္ ၂၀ဦးထိ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး Mrs Brilliance 2017 Award (ထက္ျမက္သည့္အိမ္ေထာင္ရွင္အမ်ိဳးသမီးဆု) ရရွိခဲ့သည္။

အလွမယ္ ေကခိုင္ႏွင္း ၿပိဳင္ပြဲ သြားေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္အတြက္ Catwalk training ကို Missosology မွ Pawee သင္ၾကားေပးခဲ့ၿပီး Evening Gown ကို ဒီဇိုင္နာ မိုးကုတ္ေပါက္ေပါက္ ( Chic Pauk Collection) & FGM မွ ကူညီေပးခဲ့ၿပီး ပုဂံဝတ္စံု ႏွင့္ National Costume ကို Unique Fashion (မဇာ နွင့္ အိခ်ိဳ) ၊ ျမန္မာရိုးရာ၀တ္စံုကို Royal Chaik & Chit Phu တို႔က ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။

Mrs Universe 2017 အိမ္ေထာင္ရွင္ အလွမယ္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ၾသဂုတ္ ၂၆ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂ရက္ေန႕ အထိ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ Durban ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၄ ႏိုင္ငံမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။