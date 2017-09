၇ႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၀ႆန္ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္

ရန္ကုန္ ၊ စက္တင္ဘာ ၅ ။ ။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း က်င္းပ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိသည့္ ၀ႆန္ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ၏ ၇ ႀကိမ္ေျမာက္ ၀ႆန္ ရုပ္ရွင္ ပြဲေတာ္ႀကီး ကို စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ မွ ၁၁ရက္ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ၀ဇီရာ ရုပ္ရွင္ရံုတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္သြားေတာ့မည္ ျဖစ္ သည္။

၀ႆန္ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ၏ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၆ရက္ တြင္ ညေန ၄နာရီ မွ ၆နာရီ အထိ ၀ဇီရာ ရုပ္ရွင္ရံု၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ရက္မ်ားမွာေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ဇာတ္ကားမ်ားကို ျပသသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထို ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ျပသမည့္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ဇာတ္ကားမ်ားမွာ ဒါရိုက္တာ ဇူးထိုက္ ၏ ပလုတ္တုတ္ (Animation) ၊ ဒါရိုက္တာ သတိုးေက်ာ္ ၏ ႏိုးထ ၊ ဒါရိုက္တာ ေ၀ယံ ၏ သရဖူ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္၊ ဒါရိုက္တာ ႏွင္းပပစိုး ၏ အခ်စ္ဇာတ္လမ္း ႐ိုး႐ိုးေလး တစ္ပုဒ္ ၊ ဒါရိုက္တာ ရႊန္း၀င့္ေအာင္ ၏ Memory ၊ ဒါရိုက္တာ ခင္ခင္ဆု ၏ မေန႔ကလား၊ ဒီေန႔လား၊ နက္ျဖန္လား မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ ၊ ဒါရိုက္တာ သန္႔ျမတ္ေ၀ ၏ This too will Pass ၊ ဒါရိုက္တာ ခင္သက္ထားလတ္ ၏ Sea Hat Train A Woman God ၊ ဒါရိုက္တာ YuKi Kitazumi ႏွင့္ ေအာင္သူရိန္၏ မုန္႔ဟင္းခါးတစ္ပြဲ ၊ ဒါရိုက္တာ စိုင္းခံုးခမ္း၏ ရထား မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္ ၊ ဒါရိုက္တာ ေဇာ္ဘိုဘိုဟိန္း ၏ စမ္းေခ်ာင္းထဲက ေျခရာမ်ား ၊ ဒါရိုက္တာ ေအာင္ထက္ ၏ Ok I am Fine ၊ ဒါရိုက္တာ Edo Vader ၏ သားရွင္ျပဳ (Animation) ၊ ဒါရိုက္တာ ေအာင္သူ၏ ေဇာက္ထိုးမိုးေမွ်ာ္ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္၊ ဒါရိုက္တာ Zee ၏ အခန္းအမွတ္ (၄၃၂) ၊ ဒါရိုက္တာ ေအာင္သူ ၊ ပြႀကီး၏ မွားတာေၾကာက္စရာမရွိဘူး မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္၊ ဒါရိုက္တာ ေမာင္ဘုန္း ၏ The Bell ၊ ဒါရိုက္တာ ေအာင္မင္း ၏ Fisherman Story မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္၊ ဒါရိုက္တာ စိန္လွ်ံထြန္း ၏ ေမတၱာေရာင္စဥ္တန္းမ်ား မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္၊ ဒါရိုက္တာ မိုးျမတ္ေမဇာျခည္ ၏ My Lover Never Came ႏွင့္ From Me To Me ရုပ္ရွင္ ၂ ကား ၊ ဒါရိုက္တာ ဖရက္ဒီေအာင္ ၏ Echo ၊ ဒါရိုက္တာ အိမ့္ခ်မ္းသာ ၏ အျဖဴေရာင္ညမ်ား မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္၊ ဒါရိုက္တာ သက္ထူး ၏ ခံဘက္အခ်င္းခ်င္း မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္၊ ဒါရိုက္တာ ေက်ာ့သီရိညႊန္႕ ၏ အာ႐ံု ၊ ဒါရိုက္တာ Ba Syne ၏ ငံု မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္၊ ဒါရိုက္တာ ရႊန္းလဲ့ရည္၊ စိုင္းညီညီ ၊ စိုင္းေနာ္ခမ္း၊ ဆလိုင္းမြန္ ၊ ခင္၀ါဆို ၊ လင္းႏွင္းေအး တို႔ ပူးေပါင္းရိုက္ကူးေသာ Letter A Bird ၊ ဒါရိုက္တာ ဇီဇာ၏ Un- ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတို၊ ဒါရိုက္တာ ညီပုနဲ႔ သာဒီထားတို႔၏ ေရကန္ထဲကေလွ တို႔ပဲ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ၀ႆန္ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ ၏ Non Competition အစီအစဥ္မွာေတာ့ ဒါရိုက္တာ ေမာင္ဆန္း ၏ Zero Short Animation Film (Myanmar) ၊ ဒါရိုက္တာ ေအာင္မင္း ၏ ရင္ကြဲငွက္ မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္၊ ဒါရိုက္တာ ေစာအယ္ဒိုပိုး ၏ အခိုက္အတန္႔ ဇာတ္လမ္းတို ၊ ဒါရိုက္တာ Tang Kang Sheng ၏ Falling ဇာတ္လမ္းတို (Singapore) ၊ ဒါရိုက္တာ Rina B ၏ Tsou Arnie Short Film (Taiwan) ၊ ဒါရိုက္တာ ခရစ္ခ်မ္းၿငိမ္း ၏ Neon Dream (Myanmar) ၊ ဒါရိုက္တာ ကိုလတ္(အင္း၀) ၏ သမုဒယ Short Film (Myanmar) တို႔ကို ျပသသြားမည္ ျဖစ္သည္။