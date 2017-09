အိမ္ေထာင္မရွိဘဲ တစ္ကိုယ္တည္းေနရျခင္းမွာ ခက္ခဲေၾကာင္း အင္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီဖြင့္ဟ

ေဟာလိ၀ုဒ္မင္းသမီး အင္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီက ခင္ပြန္းေဟာင္းျဖစ္သူ မင္းသားဘရက္ပစ္ႏွင့္ ျပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ကြာရွင္းခဲ့ျပီးကတည္းက သူမသည္ ခက္ခဲေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ေနရေၾကာင္း ဖြင့္ဟေျပာဆိုခဲ့ သည္။

“တကယ့္ကိုခက္ခဲ့တဲ့ ကာလတစ္ခုပါပဲ။ ကၽြန္မတစ္ကိုယ္တည္းေနရတာကို မၾကိဳက္ပါဘူး။ ဒါဟာ ကၽြန္မလုိခ်င္ တဲ့အရာမ်ိဳးလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ျပီးေတာ့ ေကာင္းတာဆိုလို႔ ဘာတစ္ခုမွလည္းမရွိပါဘူး။ တကယ္ကိုပဲ ခက္ခဲ လွပါတယ္” ဟု သူမက Telegraph သတင္းဌာနသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၾသစေၾတးလ်သတင္းဌာန Sydney Morning Herald ႏွင့္အတူ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္လည္း ဂ်ိဳလီက သူမသည္ ျပီးခဲ့ေသာႏွစ္က သူမ၏ကေလးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရင္းသာ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ကၽြန္မဘ၀မွာ လက္ရွိအခ်ိန္ဟာ တကယ့္ကိုခက္ခဲတဲ့ကာလ မဟုတ္ပါဘူးလုိ႔ ဟန္ေဆာင္ျပီး မေျပာခ်င္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီလိုကိစၥဟာ လူ႔ဘ၀မွာၾကံဳေတြ႔ရတဲ့ အရာတစ္ခုပဲလုိ႔ ကၽြန္မေျဖသိမ့္ျပီးေတာ့ ေက်ာ္လႊားႏုိင္ဖုိ႔ ၾကိဳးစား ေနပါတယ္” ဟု ဂ်ိဳလီက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္ျပီး “ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အလုပ္ေတြဖိလုပ္ရင္းနဲ႔ပဲ ကၽြန္မအဆင္ေျပသြားမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒီကိစၥဟာ မိသားစုအေရးျဖစ္တာေၾကာင့္ တကယ့္ကို ခက္ခဲျပင္းထန္တဲ့ အခ်ိန္ကာလကို ကၽြန္မၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္” ဟု လည္း သူမက ေျပာခဲ့သည္။

မင္းသမီးအျဖစ္မွ ဒါရိုက္တာအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ေနေသာ ဂ်ိဳလီသည္ ယခုလတြင္ Netflix မွ အထူးပြဲ အေနျဖင့္ ျပသမည့္ First They Killed My Father ရုပ္ရွင္ကိုရိုက္ကူးထားခဲ့ျပီး ထိုရုပ္ရွင္အတြက္ အင္တာဗ်ဴး မ်ား ေျဖၾကားစဥ္တြင္ ယခုလိုသူမ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားကို ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။