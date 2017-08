မူရင္းေဂၚဇီလာဇာတ္ကားမ်ား၏ ပင္တိုင္သရုပ္ေဆာင္မင္းသားၾကီး အသက္ ၈၈ ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္

မူရင္းေဂၚဇီလာဇာတ္ကားမ်ားႏွင့္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ကထြက္ရွိခဲ့ေသာ “Godzilla vs. Gigan” ဇာတ္ကား၌ ေဂၚဇီလာ ၀တ္စံု၀တ္ဆင္ျပီး သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ မင္းသားၾကီး ဟာရူအိုနာကာဂ်ီမာသည္ အသက္ ၈၈ႏွစ္အရြယ္၌ ကြယ္လြန္သြားျပီျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ရုပ္ရွင္ကုမၸဏီ Toho က နာကာဂ်ီမာ၏ နာေရးသတင္းကို အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

နာကာဂ်ီမာသည္ ဆာမူရိုင္းရုပ္ရွင္ႏွင့္ စစ္ကားမ်ား၌ စတင္သရုပ္ေဆာင္ရင္း အႏုပညာေလာကထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာသူျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ Seven Samurai ႏွင့္ Eagle of the Pacific တုိ႔တြင္ ပါ၀င္ရင္း လူသိမ်ားခဲ့သည္။

သူသည္ ေဂၚဇီလာဇာတ္ေကာင္ေနရာတြင္ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ့ေသာ Godzilla, King of the Monsters ၌ စတင္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ျပီးခဲ့ေသာဧျပီလက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ နာကာဂ်ီမာက ၁၉၅၄ ခုႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ့ေသာ Godzilla ရုပ္ရွင္၌ ေဂၚဇီလာ၀တ္စံုကို မည္ကဲ့သို႔ ဖန္တီးခဲ့ပံုအား ရွင္းျပခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ျပီးေနာက္တြင္ ရာဘာပစၥည္းမ်ား ျပတ္လတ္ေနေသာေၾကာင့္ သူသည္ ကီလို ၁၀၀ ခန္႔ေလးေသာ ေဂၚဇီလာ၀တ္စံုကို ၀တ္ဆင္ ျပီး ခက္ခက္ခဲခဲ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ဒါ့အျပင္ ထိုေဂၚဇီလာဇာတ္ရုပ္အတြက္ ဒါရိုက္တာက သူ႔ကိုအနည္းငယ္သာ လမ္းညႊန္ျပသေပးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သူ၏ ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျဖင့္ သရုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္အတြက္ တိုက်ိဳတိရစၧာန္ရံုသို႔ သြားေရာက္ျပီး သတၱ၀ါမ်ားကို ၾကည့္ရႈ ေလ့လာခဲ့ရေၾကာင္း နာကာဂ်ီမာက ေျပာခဲ့သည္။