သိပၸံဇာတ္ကား Malignant ၌ ပါ၀င္အားျဖည့္မည့္ Stanger Things ဒါရိုက္တာ ေရဘကၠာေသာမတ္

စိတ္ကူးယဥ္သိပၸံဇာတ္ကား Malignant ကို ထုတ္လုပ္မည့္ ဒါရိုက္တာဂ်ိမ္းစ္၀မ္ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းရိုက္ကူးရန္ အတြက္ Stranger Things ဇာတ္လမ္းတြဲ၏ ဒါရိုက္တာမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေရဘကၠာ ေသာမတ္စ္အား Fox ကုမၸဏီက ငွားရမ္းခဲ့သည္။

အဆိုပါရုပ္ရွင္အား ဂ်ိမ္းစ္၀မ္ပူးတြဲ ဖန္တီးထားသည့္ Boom! စတူဒီယို၏ Malignant Man ဟု အမည္ရေသာ ရုပ္ျပဇာတ္လမ္းကို အေျခခံ၍ ရိုက္ကူးမည္ျဖစ္ျပီး ဇက္ခ္အိုလ္ကီ၀တ္ခ္က ဇာတ္ညႊန္းေရးသားေပးထားသည္။

ဂ်ိမ္းစ္၀မ္သည္ အဆိုပါရုပ္ရွင္တြင္ ထုတ္လုပ္သူအျဖစ္ေရာ ဒါရိုက္တာအျဖစ္ပါ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။

ရုပ္ရွင္မွာ ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာကို ခံစားေနရသည့္ လူနာတစ္ဦးသည္ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူ႔ထံ၌ရွိေန ေသာ ဆိုး၀ါးသည့္ အက်ိတ္လံုးၾကီးမွာ ျဂိဳလ္သားကပ္ပါးေကာင္ဟု သိရွိလုိက္ပံုကို ဇာတ္အိမ္တည္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္တြင္ သူသည္ လွ်ိဳ႕၀ွက္စစ္တပ္ၾကီးတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရန္ ခုိင္းေစခံရပံုကို ၾကည့္ရႈ ရမည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးဒါရိုက္တာ ေသာမတ္စ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၂ခုႏွစ္က ထြက္ရိွခဲ့သည့္ Electrick Children ကို ရိုက္ကူးခဲ့ျပီး လက္ရွိတြင္ Universal စတူဒီယိုအတြက္ The Little Mermaid ႏွင့္ Paramount စတူဒီယို အတြက္ Looking for Alaska ဇာတ္ကားမ်ားကို ရိုက္ကူးေပးေနသည့္ အေတြ႔အၾကံဳရင့္ ဒါရိုက္တာတစ္ဦး ျဖစ္သည္။