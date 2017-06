မစၥျမန္မာအင္တာေနရွင္နယ္ ဆန္ခါတင္ အလွမယ္မ်ားအတြက္ SMS မဲေပးမႈ မၾကာမီ စတင္မည္

ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၂၂ ။ ။ ဆန္ခါတင္ အလွမယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ Miss Myanmar International 2017 ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပရိသတ္မ်ားက ဆုမ်ားထဲမွ First Love Of MMI ဆုအတြက္ မိုဘိုင္းဖုန္းမွ SMS မဲေပးမႈမ်ား မၾကာမီ စတင္ေပးႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေလွ်ာက္လႊာတင္ၾကသူမ်ားထဲမွ ဆန္ခါတင္ အလွမယ္ အေယာက္ ၃၀ ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သလို ထိုအေယာက္ ၃၀ဦးထဲမွ ၂ ဦး သည္ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ဆက္လက္ယွဥ္ျပိဳင္နိင္ျခင္း မရွိသျဖင့္ စုစုေပါင္း ျပိဳင္ပြဲတြင္ (၂၈) ဦး ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဆုအပါအ၀င္ မစၥျမန္မာအင္တာေနရွင္နယ္ ၂၀၁၇ ဆန္ခါတင္ အလွမယ္မ်ားသည္ ဇြန္လ ၂၄ရက္မွ စတင္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ သင္ၾကားမႈမ်ိဳးစံု၊ Activity မ်ဳိးစံုကို လုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ဆန္ခါတင္အလွမယ္မ်ားကို ေလ့က်င့္ေရးကာလအတြင္း ဒီဇိုင္နာ မိုးကုတ္ေပါက္ေပါက္ ၊ ဝတ္မႈံေရႊရည္ ၊ တင္မိုးလြင္ ၊ မစၥျမန္မာအင္တာေနရွင္နယ္ ၂၀၁၅ဆုရွင္ အမရာျငိမ္း ၊ မစၥယူနီဗာ့စ္ျမန္မာ ၂၀၁၃ ဆုရွင္ မိုးစက္ဝိုင္တို႔အျပင္ တျခား ထရိန္နာမ်ားကလည္း ေလ့က်င့္ သင္ၾကားမႈေတြ ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

Miss Myanmar International 2017 အလွမယ္ ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို စက္တင္ဘာလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး Winner ဆုမွာ သရဖူ ႏွင့္ ဆုေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ရရွိမည့္ အျပင္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Miss International Beauty Pageant 2017 ၿပိဳင္ပြဲသို႕ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ 1 st Runner Up၊ 2nd Runner Up ဆုမ်ားအျပင္ First Love Of MMI ဆုကိုလည္း ေပးအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ အလွမယ္ေလးမ်ား၏ ၿပိဳင္ပြဲဝင္စဥ္ ကာလမွ လႈပ္ရွားမႈ ပုံရိပ္မ်ားကို Reality Show အျဖစ္ mntv ခ်န္နယ္တြင္ ဇြန္လ၂၅ ရက္ မွ စတင္ၿပီး အပတ္စဥ္ တနဂၤေႏြ ေန႔တိုင္း ျပသသြားမည္ ျဖစ္သည္။