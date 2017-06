Miss Myanmar World 2017 Grand Final ၿပိဳင္ပြဲကို Channel 7 မွ တိုက္႐ိုက္ ျပသမည္

ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၃ ။ ။ Miss Myanmar World 2017 Grand Final ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို ဇြန္လ ၁၀ရက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး Channel 7 ရုပ္သံလိုင္းမွ တိုက္ရိုက္ ျပသသြားမည္ ျဖစ္သည္။

Miss Myanmar World 2017 အလွမယ္ ၿပိဳင္ပြဲ အတြက္ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားၾကသည့္သူမ်ားထဲ က ဆန္ခါတင္ အေယာက္ ၄၀ကို ဦးစြာ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ထို အေယာက္ ၄၀ထဲမွ အေယာက္ ၂၀ ကို ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ကာ အေယာက္ ၂၀ သည္ Miss Myanmar World 2017 Grand Final ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

Miss Myanmar World 2017 ၿပိဳင္ပြဲ အတြက္ ဆန္ခါတင္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရသည့္ အေယာက္ ၂၀ သည္ Miss Myanmar World Organization ႏွင့္အတူ ယခင္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ မတူညီသည့္ Activities မ်ားကို တစ္လခြဲ ၾကာ ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိၿပီး ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ လိုအပ္သည့္သင္ၾကားမွဳပိုင္းမ်ားကို Show Director Mr. Brian Jeremiah မွ သင္ၾကားေပးထားသည္။

Miss Myanmar World အလွမယ္ ေရြးခ်ယ္ပြဲကို ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ Forever BEC-Tero မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွ စတင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါတြင္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။

Miss Myanmar World 2017 ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ခ်ီးျမွင့္မည့္ သရဖူကို ေရႊနန္းေတာ္ စိန္ေရႊရတနာ ဆိုင္မွ ဖန္တီးေပးထားၿပီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား တလက္လက္ေတာက္ပေနသည့္ စိန္တို႔ကိုအသံုုးျပဳၿပီး ႀကာပန္း ၊ ကႏုတ္ပန္း တို႔ျဖင့္ ပံုေဖာ္ထားသည္။

သရဖူကို ေက်ာက္မ်က္ရတနာ (၃၀၀၀) ေက်ာ္ျဖင့္ တန္ဆာဆင္ထားျပီး (၃၀၀) ကာရက္ေက်ာ္သည့္ ေတာက္ပသည့္ ဥသာဖရားေက်ာက္မ်ား၊ (၂၅)ကာရက္ရွိ ပတၱျမားတို႔၏ အလယ္တြင္ ၁၀ ကာရက္ရွိ စိန္ကို တပ္ဆင္ထားသည္။

Miss Myanmar World Organization မွ Miss Myanmar World 2017 အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း ခံရသူကို က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ၊ 1st runner up ကို က်ပ္ သိန္း ၃၀ ၊ 2nd runner up ကို က်ပ္ သိန္း ၂၀ အသီးသီး ခ်ီးျမွင့္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

MISS MYANMAR WORLD 2017 ၿပိဳင္ပြဲ၀င္မ်ား၏ ကို Activities မ်ားကို အပတ္စဥ္ စေန တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း Channel 7 တြင္ ထုတ္လႊင့္ျပသေပးလ်က္ ရွိသည္။