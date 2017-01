Billboard အယ္လ္ဘမ္ဇယား နံပါတ္တစ္ေနရာ၌ ဂၽြန္ေမယာအား ေက်ာ္ျဖတ္၍ The Weeknd ဆက္လက္ရပ္တည္

ကေနဒါအဆိုေတာ္ The Weeknd သည္ အဆိုေတာ္ႏွင့္ေတးေရးျဖစ္သူ ဂၽြန္ေမယာအား Billboard ထိပ္သီး အယ္လ္ဘမ္၂၀၀၏ နံပါတ္တစ္ေနရာကို ရယူခြင့္မေပးဘဲ ေလးပတ္ဆက္တိုက္ ထိပ္ဆံုးေနရာမွ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း Nielsen SoundScan မွစာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

The Weeknd ၏ Starboy သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္သည္ထြက္ရွိထားသည္မွာ ၉ ပတ္ေက်ာ္လာျပီျဖစ္ေသာ္လည္း တစ္ပတ္အတြင္းအခ်ပ္ေရ ၅၆၀၀၀ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေနရျပီး ဂၽြန္ေမယာ၏ သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္အသစ္ The Search For Everything ဟာေတာ့ အခ်ပ္ေရ ၄၉၀၀၀ အထိေရာင္းခ်ထားရပါသည္။

ျပီးခဲ့ေသာတနလၤာေန႔က အဆိုေတာ္ဂၽြန္ေမယာသည္ သူ၏အယ္လ္ဘမ္သစ္ကိုေၾကာ္ျငာသည့္အေနျဖင့္ ေျမာက္အေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာပသို႔ လွည့္လည္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္အား ေၾကညာခဲ့ျပီးလာမည့္ မတ္လ ၃၁ရက္ေန႔တြင္ နယူးေယာက္ရွိ အယ္လ္ေဘနီျမိဳ႕မွ စတင္ကာ လန္ဒန္ျမိဳ႕၌ေမလတြင္ အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္သည္။

သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္အသစ္မ်ားနည္းပါးစြာထြက္ရွိခဲ့ေသာအပတ္ထဲ၌ ဇယား၏နံပါတ္၃ ေနရာအား ေအာ္စကာဆု အတြက္တစ္ၾကိဳေပးခံထားရေသာ La La Land ဇာတ္ကားမွသီခ်င္းမ်ားက ရယူထားပါသည္။

Billboard ထိပ္သီးအယ္လ္ဘမ္၂၀၀ဇယားသည္ ေရာင္းခ်ရသည့္အယ္လ္ဘမ္အခ်ပ္ေရ၊ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ခ်င္းစီ ေရာင္းရသည့္အေရအတြက္ (သီခ်င္းဆယ္ပုဒ္သည္ အယ္လ္ဘမ္တစ္ခ်ပ္ႏွင့္ညီမွ်)၊ အင္တာနက္၌ထုတ္လႊင့္ နားေထာင္ခံရမႈအၾကိမ္ေရ (အၾကိမ္၁၅၀၀ထုတ္လႊင့္နားဆင္မႈသည္အယ္လ္ဘမ္တစ္ခ်ပ္ႏွင့္ညီမွ်) တို႔ကို ေရတြက္ျပီး ထိပ္ဆံုးေနရာအားဆံုးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။