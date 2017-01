အသက္ ၇၅ႏွစ္ အရြယ္၌ ကြယ္လြန္သြားေသာ အဆိုေတာ္ႏွင့္သီခ်င္းေရးဆရာ Peter Sarstedt

Where Do You Go To( My Lovely) သီခ်င္းျဖင့္ လူသိမ်ားေသာ အဆိုေတာ္ႏွင့္သီခ်င္းေရးဆရာ Peter Sarstedt ဟာ အသက္ ၇၅ႏွစ္အရြယ္တြင္ ကြယ္လြန္သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏မိသားစုက ေျပာခဲ့ပါသည္။

သူ႔ရဲ႕နာမည္ေက်ာ္သီခ်င္းဟာ လြန္ခဲ့ေသာ 1969 ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလတုန္းက ယူေကသီခ်င္းဇယားမွာ ထိပ္ဆံုးေန ရာ၌ ေလးပတ္ေက်ာ္ၾကာရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့ေသာ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ အဆိုပါ သီခ်င္းဟာအျခား ႏုိင္ငံအမ်ားအျပား၌လည္း ထိပ္ဆံုးေနရာမွာ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ျပီး အေကာင္းဆံုးေတးသီခ်င္း သီကံုးမႈအေနျဖင့္လည္း Ivor Novello ဆုကို ရရွိခဲ့ဖူးပါသည္။

Peter ဟာ ဦးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေၾကာေ၀ဒနာဒဏ္ကို ၆ႏွစ္ၾကာေလာက္ၾကံ႕ၾကံ႕ခုိင္ရင္ဆိုင္အျပီးမွာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ကြယ္လြန္သြားခဲ့ျပီးျဖစ္ေၾကာင္း က်န္ရစ္သူမိသားစု၏ ေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အဆိုပါေၾကညာခ်က္ထဲတြင္ သူ႔ရဲ႕ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္၌ သူ၏ခ်စ္လွစြာေသာမိသားစုဟာအတူတကြရွိေနခဲ့ျပီး လူ အမ်ားအျပားဟာ သူ႔ရဲ႕ဂီတႏွင့္သီခ်င္းမ်ားကို လြမ္းဆြတ္ေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

Where Do You Go To (My Lovely) သီခ်င္းဟာ ဥေရာပလူကုန္ထန္ အသိုင္းအ၀ိုင္းထဲသို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ ဆင္းရဲတြင္းထဲမွ ေမြးဖြားလာသူ မိန္းကေလးငယ္ေလးတစ္ေယာက္အေၾကာင္းကို ေရးစပ္သီကံုးထားတာျဖစ္ပါသည္။