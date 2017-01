အိႏိၵယ၀ါရင့္သရုပ္ေဆာင္မင္းသားၾကီး Om Puri အသက္ ၆၆ႏွစ္အရြယ္၌ ကြယ္လြန္

ျဗိတိန္အတြင္ အထူးနာမည္ေက်ာ္ခဲ့ေသာ East is East ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား၏ ၀ါရင့္သရုပ္ေဆာင္မင္းသားၾကီး Om Puri ဟာ အသက္၆၆ႏွစ ္အရြယ္၌ ကြယ္လြန္သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း သူ၏ မိသားစု၀င္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သတင္းဌာနမ်ား၏ အဆိုအရ Puri ဟာ ယေန႔ေသာၾကာေန႔ အေစာပိုင္းတြင္ သူ၏ ေနအိမ္၌ ႏွလံုးအေမာေဖာက္ ေ၀ဒနာကို ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း သိရပါသည္။

ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားအမ်ားအျပားတြင္ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ Om Puri ဟာ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၈၀ခုႏွစ္မ်ားတုန္းက အထင္ကရျဖစ္ခဲ့ေသာ အိႏိၵယရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား အမ်ားအျပားတြင္ သူ႔ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ၾကံ့ခိုင္ရဲရင့္ေသာ ဇာတ္ေကာင္ မ်ားျဖင့္ လူသိမ်ားခဲ့ပါသည္။ သူဟာ Ardh Saya ၊ Paar ၊ ႏွင့္ Jaane Bhi Do Yaaro ရုပ္ရွင္ကားတုိ႔ႏွင့္လည္း နာမည္ေက်ာ္ခဲ့ပါသည္။

သူဟာ ျဗိတိန္တီဗြီရုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲ Jewel in the Crown ႏွင့္ City of Joy ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတို႔တြင္လည္း ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ Puri ဟာလြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၄ခုႏွစ္တုန္းက ျဗိတိန္ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းကို အေထာက္အကူျပဳခဲ့ေသာသူ႔ရဲ႕ေဆာင္ရြက္မႈေတြအတြက္ OBE ဂုဏ္ျပဳဆုခ်ီးျမွင့္ခံခဲ့ရပါသည္။

ယခုဆိုလွ်င္ အိႏိၵယ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္နာရန္ဒရာမိုဒီ ကိုယ္တုိင္ဦးေဆာင္၍ Om Puri အားရည္စူးဂုဏ္ျပဳမႈမ်ားျပဳလုပ္ ေနၾကပါသည္။

