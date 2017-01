ယူေက Box Office မွာဆက္လက္ ၾကီးစိုးထားျမဲျဖစ္သည့္ Rogue One: A Star Wars Story ဇာတ္ကား

Rogue One: A Star Wars Story ဇာတ္ကားဟာ အခုဆိုရင္ ယူေက Box Office ထိပ္ဆံုးေနရာမွာသံုးပတ္ ဆက္တုိက္ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ျပီျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါဇာတ္ကားဟာ ျပီးခဲ့ေသာစေန၊တနဂၤေႏြပိတ္ရက္တုန္းက ရံု၀င္ ေငြ စတာလင္ေပါင္ ၅.၉သန္းရရွိခဲ့ျပီး စုစုေပါင္းရံု၀င္ေငြဟာ စတာလင္ေပါင္ ၅၂.၁သန္းအထိရွိလာျပီျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၆ခုႏွစ္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးေန႔မွာ အဆိုပါဇာတ္ကားဟာ Fantastic Beasts and Where to Find Them ရုပ္ရွင္ ကိုေက်ာ္ျဖတ္ျပီး ယူေက၌ ႏွစ္တစ္ႏွစ္အတြင္း ရံု၀င္ေငြအမ်ားဆံုး ဇာတ္ကားတစ္ကား ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

ျပီးခဲ့ေသာႏွစ္သစ္ကူး စေန၊တနဂၤေႏြပိတ္ရက္မွာ Rogue One ဇာတ္ကားဟာသူ႔ရဲ႕အနီးကပ္ဆံုးျပိဳင္ဘက္ျဖစ္တဲ့ ဟာသဇာတ္ကား Why Him? ထက္ကို ရံု၀င္ေငြႏွစ္ဆေက်ာ္ေလာက္ရရွိခဲ့ပါသည္။

မင္းသား ဂ်ိမ္းစ္ဖရန္ကို ရဲ႕ Why Him? ဇာတ္ကားဟာ စတင္ျပသခဲ့သည့္ ပထမဦးဆံုးအပတ္မွာ ရံု၀င္ေငြေပါင္ ၂.၂သန္းရရွိခဲ့ျပီး ယူေက Box office ရဲ႕ဒုတိယေနရာကို ၀င္ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။

ဂ်နီဖာေလာရစ့္ႏွင့္ ခရစၥပတ္တို႔ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ထားေသာ Passengers ဇာတ္ကားဟာေတာ့ ရံု၀င္ေငြေပါင္ ၁.၉ သန္းျဖင့္ တတိယေနရာမွာရွိေနပါသည္။

စိတ္ကူးယဥ္သိပၸံဇာတ္ကား Monster Trucks က၄င္းရဲ႕ပြဲဦးထြက္မွာပဲ ရံု၀င္ေငြေပါင္၁.၇သန္းရရွိခဲ့ျပီးနံပါတ္ေလး ေနရာမွာရွိေနကာ ကေလးၾကိဳက္ ကာတြန္းဇာတ္ကား Moana ကေတာ့ ရံု၀င္ေငြေပါင္ ၁.၆သန္း ရရွိခဲ့ျပီး ယူေက Box office ရဲ႕ထိပ္ဆံုးငါးေနရာမွာ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။