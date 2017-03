ဆရာမ Mon Halsey ၏ All About Love အမည္ေပးထားေသာ ဒုတိယအၾကိမ္ တကုိယ္ေတာ္အနုပညာျပပြဲကုိ မတ္လ ၅ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ရွိ The Yangon Art Gallery တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပေနစဥ္။ ထုိျပပြဲတြင္ တပတ္ရစ္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ခင္းက်င္းျပသထားၿပီး ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ သဘာ၀ပတ္သန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ကမာၻေျမကုိတန္ဖုိးထားခ်စ္ျမတ္နုိးေစေသာ အသိစိတ္မ်ား ရွင္သန္ႏိုးၾကားလာေစရန္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ (ဓာတ္ပုံ-သက္ကုိ)