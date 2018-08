My Own Planet အမည္ျဖင့္ ပန္းခ်ီျပပြဲက်င္းပ

ရန္ကုန္၊ၾသဂုတ္လ ၇ ။ ။ Tattoo Artists တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သလို Street Artists တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တဲ့ ကိုေ၀ယံထက္ေမာင္ (kevo) က My Own Planet အမည္နဲ႔ ပန္းခ်ီျပပြဲတစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ဆရာစံလမ္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလမ္းသြယ္ရွိ No 2 Art Area တြင္ ျပသခဲ့ပါတယ္။

ပန္းခ်ီကားေတြကို ေရးဆြဲရာမွာ ကမၻာႀကီး ပ်က္သြားရင္ေတာင္ အလွတရားဆိုတာ က်န္ေနေသးတယ္ ဆိုတဲ့စိတ္ကူးနဲ႕ ေရးဆြဲျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔လည္း ကိုေ၀ယံထက္ေမာင္ (kevo) ေျပာပါတယ္။

“ ကၽြန္ေတာ္ငယ္ငယ္ေလးထဲက ပြဲတစ္ပြဲလုပ္ခ်င္ခဲ့တာပါ။ တစ္ကိုယ္ေတာ္ပြဲေလးေပါ့။ အဲ့ေတာ့ အဲ့ပြဲေလးကို အေကာင္အထည္ေဖၚလိုက္တဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေလးပါ။ကမၻာႀကီးပ်က္သြားရင္ေတာင္မွ အလွတရားဆိုတာရွိတယ္ေပါ့။ အလွတရားကိုရွာလို႔ရတယ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ ပန္းခ်ီကားေတြ အေရွ႕ဘက္က Mood ကေတာ့ ေဆြးေဆြးေျမ႕ေျမ႕ေလး အေနာက္ကေကာင္းကင္ႀကီးကလွေနတယ္ဆိုတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး Starry Night မ်ိဳးေလးေရးထားတာပါ။ " လို႕ ကိုေ၀ယံထက္ေမာင္ (ေခၚ) Kevo ကေျပာပါတယ္။

သူဟာ ပန္းခ်ီကားေတြကို မႈတ္ေဆးဗူးေဆးမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳေရးဆြဲခဲ့ၿပီး အဆိုပါပန္းခ်ီျပပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၅ရက္ေန႕ကေန ၁၀ရက္ေန႕ထိ ျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းခ်ီေတြကို အႏုပညာ၀ါသနာ အရ ေရးဆြဲ ျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္လို႔ ပန္းခ်ီကားေတြကို ေစ်းႏွဳန္းသတ္မွတ္ေရာင္းခ်ျခင္းမရွိဘူးလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ယင္းျပပြဲမွာ ပန္းခ်ီကား ၁၈ကားျပသထားတာၿပီး အျခား Stretch Book ပန္းခ်ီလက္ရာေတြလည္းျပသထားမွာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။