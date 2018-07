၂၄ နာရီအတြင္း စီေရာ္နယ္လ္ဒုိ CR7 ဂ်ာစီ ေရာင္းခ်မႈမွ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္း ေဒၚလာသန္း (၆၀) ေက်ာ္ ဝင္ေငြရရွိ

ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ရဲ႕ မီဂါစတား ခရစၥတီယာႏုိ ေရာ္နယ္လ္ဒုိဟာ အီတလီကလပ္ ဂ်ဴဗီတပ္စ္အသင္းဆီ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ယူ႐ုိ ၁၁၂ သန္းနဲ႔ အသင္းကေန ထြက္ခြာသြားေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒါက ကစားသမားဘဝ အဆုံးသတ္ခ်ိန္နီးလာတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးအတြက္ ေငြေၾကးေျမာက္မ်ားစြာ အသုံးျပဳတယ္လုိ႔ ထင္ရေပမယ့္ ေရာ္နယ္လ္ဒုိက ကစားသမားတစ္ေယာက္ဆုိတာထက္ ပုိပါတယ္။

သူက အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္တယ္။ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းနဲ႔ စာခ်ဳပ္ေတာ့မယ့္ ကစားသမားရဲ႕ သတင္းေတြက ကမၻာ့အႏွံ႔ ပရိသတ္ေတြ စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္လာပါတယ္။

စီေရာ္နယ္လ္ဒုိရဲ႕ စတားပါဝါက ဒီအပတ္မွာ အီတလီသတင္းဌာနက သတင္းတစ္ရပ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေရာ္နယ္လ္ဒုိရဲ႕ လက္မွတ္ပါတဲ့ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္ ဂ်ာစီေတြဟာ အြန္လုိင္းေပၚမွာ ၂၄ နာရီအတြင္း ၅၂၀,၀၀၀ ထည္ေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါက ကစားသမားအေနနဲ႔ အသင္းအတြက္ တစ္ပြဲေတာင္မကစားေသးရပဲ ေရာင္းခ်ခဲ့ရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေရာ္နယ္လ္ဒုိရဲ႕ CR7 ဂ်ာစီအက်ီၤကုိ ၁၀၅ ယူ႐ုိ (အၾကမ္းဖ်င္း ေဒၚလာ ၁၂၃)နဲ႔ ေရာင္းခ်ေပးေနတာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဂ်ဴဗင္တပ္စ္အသင္းက တစ္ေန႔တည္း ယူ႐ုိ ၅၄ သန္း (အၾကမ္းဖ်င္း ေဒၚလာ ၆၃ သန္း) ဝင္ေငြရရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္လုိ႔ ဆုိလုိပါတယ္။

ဒါက ေရာ္နယ္လ္ဒုိရဲ႕ စတားပါဝါ ေက်ာ္ၾကားမႈက ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆုိတာ ျပသရာေရာက္တဲ့အျပင္ အသင္းရဲ႕ လူမႈကြန္ရက္ဟာလည္း ကစားသမားကုိ ေခၚယူႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္တယ္လုိ႔ ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း တဟုန္ထုိး ျမင့္တက္လာပါတယ္။

Since Juventus announced the signing of Cristiano Ronaldo, Juventus' social media platforms have grown significantly

Instagram: + 1.4m

Twitter: + 1.1m

Facebook + 500k. #brilafm #brilasports #ronaldo #juventus #football pic.twitter.com/b2bi0IkWik

— Sports Radio BrilaFM (@Brilafm889) July 12, 2018