MICHELIN Primacy 4 တာယာကို စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း ျပဳလုပ္

ပတၱရား၊ ဇူလိုင္ ၈ ။ ။ ျပင္သစ္အေျခစိုက္ ကားတာယာကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Michelin မွ ပန္းပါး(ေဟာင္း)သြားသည့္တုိင္ အသစ္ကဲ့သို႔ လံုျခံဳမႈေပးစြမ္းႏိုင္သည္ဆိုေသာ Michelin Primacy 4 “ Safe When New, Safe When Worn” တာယာ မိတ္ဆက္ပြဲ ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ Nong Nooch တြင္ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါေန႔တြင္ Primacy 4 ကားတာယာသစ္၏ ဘရိိတ္မိေသာအကြာအေဝး (Braking Distance) စမ္းသပ္ျခင္း၊ ျငိမ့္ေညာင္းမႈ ႏွင့္ ဆိတ္ျငိမ္မႈစမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျခင္း (Noise & Comfort Test Drive) ၊ Michelin ၏ ကားတာယာ အေဟာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ ထိပ္တန္းအမွတ္တံဆိပ္ ကားတာယာမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ စမ္းသပ္ေမာင္းျပျခင္း၊ Test Driving မ်ား ပါ၀င္ျပီး Michelin တာယာအေဟာင္း ၊ အသစ္မ်ား စမ္းသပ္ ေမာင္းႏွင္ျပသခဲ့၍ Michelin တာယာေဟာင္းက အျခားေသာ ထိပ္တန္းအမွတ္တံဆိပ္ တာယာအသစ္မ်ား ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသးသည္ကို ျပသေမာင္းႏွင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

MICHELIN Primacy 4 တာယာ အသစ္ေရာ၊ အသံုးျပဳၿပီးသား အေဟာင္းကုိပါ စိုစြတ္တဲ့ လမ္းေတြေပၚမွာ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္က ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ပတၱရားမွာ စမ္းသပ္ေမာင္းႏွင္ျပသခဲ့ပါသည္။ စမ္းသပ္မႈမ်ားအရ MICHELIN Primacy 4 တာယာ အသစ္ဆိုလွ်င္ အျခားေသာ ထိပ္တန္းတံဆိပ္ တာယာမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၂ ဒသမ ၅ မီတာႏွင့္ အသံုးျပဳျပီးသားအေဟာင္းခ်င္း ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ၅ ဒသမ ၁ မီတာ ပိုမို တုိေတာင္းျပီး ဘရိတ္မိသည္ ကို ေတြ႕ရိွရသည္။

ထို႔ျပင္ အသံုးျပဳၿပီးသား MICHELIN Primacy 4 တာယာသည္ အျခား တာယာ အမွတ္တံဆိပ္ အသစ္မ်ား ထက္ ၁ ဒသမ ၈ မီတာ ပိုမို တိုေတာင္းျပီး ဘရိတ္မိႏိုင္စြမ္း ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရျခင္း ျဖစ္သည္။

“ ဒီေန႔ မီဒီယာကိုေရာ အားလံုးကိုေရာ မိတ္ဆက္ရတဲ့အတြက္ ၀မ္းသာမိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား လမ္းခရီး လံုျခံဳစိတ္ခ်ေရး ပိုမိုတိုးတက္လာေစဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႔အတူ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု Mr.Lionel Dantiacq ( President – Michelin East Asia & Oceania) က မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။

အဆိုပါ တာယာအသစ္ MICHELIN Primacy 4 ကို တီထြင္ဆန္းသစ္ထားတဲ့ နည္းပညာႏွစ္ခုႏွင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဒီဇုိင္းေရးဆြဲရန္ အခ်ိန္ သံုးႏွစ္ ယူခဲ့ရေၾကာင္း သိရျပီး မၾကာမီအခ်ိန္အတြင္း ေစ်းကြက္ထဲ ျဖန္႔ခ်ိသြားမည္ဟု သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ မိတ္ဆက္ပြဲပြဲသို႔ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ကိုရီးယား Michelin ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ၊ ထိုင္း၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ျမန္မာမွ မီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဇူလိုင္လ ၅ ရက္ကလည္းထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ပတၱရားရွိ Renaissance Hotel တြင္ Michelin ၏ Primacy 4 ကားတာယာသစ္ကို မိတ္ဆက္ခဲ့သည္။