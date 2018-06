MIC အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းပါမစ္ခ်ရာ၌ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေန

ဇြန္ ၂၄ ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) အေနျဖင့္ လုပ္ငန္းပါမစ္ခ်ေပးရာ၌ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈကို ေလွ်ာ့ခ် သြားႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္လ ၂၂ ရက္က American Chamber of Commerce (AMCHAM)၊ Australian Chamber of Commerce (AustCham)၊ British Chamber of Commerce in Myanmar၊ European Chambers of Commerce (EUROCHAM) တို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Melia ဟိုတယ္၌ ေတြ႕ဆုံခဲ့ျပီးေနာက္ ေျပာၾကားခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ အရင္က MIC ရဲ႕ ပါမစ္ခ်ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ေျခာက္လကေန ဒီထက္ပို အခ်ိန္ၾကာျမင့္တယ္လို႔ တိုင္ၾကားမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ MIC ပါမစ္ေရာ၊ MIC ေထာက္ခံခ်က္ေရး ေလွ်ာက္ထားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ တင္းၾကပ္တဲ့ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရေနတဲ့ ဒီအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲဖို႔ ခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေတာ့မွာပါ။ လက္ရိွမွာ ဒီအတြက္ ရက္ ၆၀ ေလာက္ အခ်ိန္ေပးေနရတာကို ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ ပါတယ္။ ဒါကို ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေသာင္းထြန္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ ၂၀၁၆ နဲ႔ ျမန္မာရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈနည္းဥပေဒ ၂၀၁၇ အရ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚေနျပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ကာလရွည္ ေျမငွားရမ္းခြင့္ ပိုမိုလြယ္ကူေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္က လႊြတ္ေတာ္တြင္ အတည္ျပဳခဲေသာ ျမန္မာကုမၸဏီဥပေဒအရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ား၌ ရွယ္ယာ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း အထိ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ျပဳထားကာ အဆိုပါကုမၸဏီမ်ားကို ျပည္တြင္း ကုမၸဏီမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္ အပါအဝင္ ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ မတ္လအထိ ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ၄ ဒသမ ၇ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၂၂၂ ခု စိစစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတုိးျမွင့္ျခင္းအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၇၁၇ ဘီလီယံျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ဥပေဒအရ သီလ၀ါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၉၈ သန္းေက်ာ္ခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၁၁ ဘီလီယံ ျဖစ္ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။