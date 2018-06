မေလးမူးယစ္အမႈ ထိပ္တန္း သံသယတရားခံဟာ လူကုန္ကူးဂိုဏ္းေခါင္းေဆာင္လို႔လည္း စြပ္စြဲခံေနရ

(ရန္ကုန္) — ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ သမိုင္းဝင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႀကီးတစ္ခုအတြက္ စိတ္လႈပ္ရွား တက္ႂကြေနၾကခ်ိန္၂ဝ၁၅ ေမလအတြင္း ႏိုင္ငံတကာမွာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ သတင္း တစ္ပုဒ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းနဲ႔ မေလးရွား နယ္စပ္က ထူထပ္လွတဲ့ ေတာတြင္း တစ္ေနရာမွာ လူကုန္ကူးဂိုဏ္းေတြအသုံးျပဳခဲ့တဲ့ လၽွိဳ႕ဝွက္စခန္း ၂၈ ခုကို မေလးရွားရဲတပ္ဖြဲ႕က စီးနင္း ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့တယ္၊ အဲဒီမွာ လူကုန္ကူးခံရသူေတြရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္း ၁၃၉ ေလာင္းကို တူးေဖာ္ ေတြ႔ရိွရတယ္ ဆိုတဲ့ သတင္းပါပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာ့ ဒီသတင္းကို သိပ္သတိမထားမိခဲ့ၾကပါဘူး။

ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရျခင္း၊ အစာေရစာ ျပတ္လပ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ ႐ုပ္အေလာင္းေတြကို စစ္ေဆးခ်က္က ဆိုပါတယ္။ ထိုင္း-မေလးရွားနယ္စပ္ဟာ ေလွစီးဒုကၡသည္ေတြကို ျမန္မာနဲ႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ကေန အေရွ႕ေတာင္အာရွကို လူေမွာင္ခိုကူးတဲ့ဂိုဏ္းေတြရဲ႕ ခရီးတစ္ေထာက္နားတဲ့ ေနရာျဖစ္တယ္၊ လူကုန္ကူးခံရသူေတြကို အဲဒီ လၽွိဳ႕ဝွက္ စခန္းေတြမွာ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားတယ္၊ ေငြေပးၿပီး မေ႐ြးႏိုင္တဲ့သူေတြကို ေရာင္းစားတယ္ဆိုတဲ့ နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေနရာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသတင္းေပၚထြက္လာၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ဒီလို ေလွနဲ႔ လူကုန္ကူးတဲ့ဂိုဏ္းေတြကို အဓိကဦးေဆာင္ေန သူေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္ေျမာက္ပိုင္းက ‘႐ိုဟင္ဂ်ာ’မြတ္စလင္ေတြျဖစ္ တယ္ လို႔ မေလးရွား ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းဌာန Bernama ရဲ႕ သတင္းတစ္ပုဒ္က ဆိုပါတယ္၊ လူကုန္ကူးစခန္း ၂၈ ခုရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ အဓိကႀကီးၾကပ္ေနသူဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံက “႐ိုဟင္ဂ်ာ” တစ္ေယာက္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ နာမည္က ‘Yassin (ယာစင္)’ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့ပါတယ္။ (အဲဒီသတင္းကို ဒီမွာ ဖတ္ပါ။)

ရိုဟင္ဂ်ာကို ျမန္မာျပည္မွာ ဘဂၤါလီလို႔ အမ်ားအျပားက ေခၚၾကပါတယ္။

၂ဝ၁၅ ေမ ၂၆ ရက္ေန႔က ထိုင္း-မေလးရွား နယ္စပ္ လူကုန္ကူးစခန္းအနီး ရုပ္အေလာင္းတူးေဖာ္သူမ်ား၊ ရဲတပ္ဖဲြ႔ဝင္မ်ားကို ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - REUTERS/Damir Sagolj)

အဲဒီ ယာစင္ဆိုတဲ့လူဟာ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းမွာ ေနတယ္၊ ထိုင္းနဲ႔ျမန္မာ မွတ္ပုံတင္ ႏွစ္မ်ိဳးစလုံး ကိုင္ေဆာင္ ထားၿပီး သူ႔မွာ ထိုင္းနဲ႔ျမန္မာ နာမည္ႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္၊ ဘဂၤါလီ/႐ိုဟင္ဂ်ာ ဆိုသူေတြကို လူကုန္ ကူးေနသူျဖစ္တယ္၊ ဒီကိစၥ ေပၚေတာ့ ထိုင္းဘက္ တိမ္းေရွာင္သြားရာကေန ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ဇနီးနဲ႔အတူ တိတ္တဆိတ္ ျပန္ဝင္သြားေၾကာင္း ယုံၾကည္ရတယ္လို႔ လြန္ခဲ့တဲ့ သုံးႏွစ္ကာလ သတင္းတစ္ပုဒ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

သုံးႏွစ္အၾကာမွာ ျပန္ေပၚလာတဲ့နာမည္

လူေမွာင္ခိုရာဇာအျဖစ္ စြပ္စြဲခံခဲ့ရတဲ့ အဲဒီ “ယာစင္” ဆိုတဲ့ နာမည္ဟာ မၾကာမတင္က ျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ ႐ုတ္တရက္ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ပို႔လိုက္ၿပီး မေလးရွားမွာ စံခ်ိန္တင္ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တဲ့ ၁ ဒသမ ၂ တန္ ရွိတဲ့ မူးယစ္ေဆးအမႈမွာ အဓိက လက္သည္ တရားခံဟာ ၄၄ ႏွစ္အရြယ္ “ေမာင္ေမာင္ ေခၚ Hj Yassin” ျဖစ္တယ္လို႔ ံ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဓာတ္ပုံနဲ႔တကြ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ မၾကာခင္မွာပဲ သူ႕ကို ဖမ္းမိၿပီလို႔ ထပ္မံသတင္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ဟာဂ်ီယာစင္ (Hj Yassin) ကို ဖမ္းမိတဲ့ေနာက္မွာ သူဟာ မေလးရွားနယ္စပ္မွာ လူကုန္ကူးမႈေတြ၊ လူသတ္မႈေတြအတြက္ သံသယရွိသူအျဖစ္ ေၾကညာခံထားရတဲ့ Yassin နဲ႔ တစ္ေယာက္တည္းလား ဆိုတဲ့ ေမးခြန္း ေပၚထြက္လာပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ အခုဖမ္းမိထားတဲ့ ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ယာစင္ဟာ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ ေနထိုင္ဖူးၿပီး မေလးရွား ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားေတြအၾကား၊ အထူးသျဖင့္ မေလးေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား မြတ္စလင္ေတြၾကားမွာ ေအာင္ျမင္တဲ့ စတိုးဆိုင္၊ ေငြလႊဲလုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္ စတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ အျဖစ္ လူသိမ်ားေက်ာ္ၾကားတဲ့သူျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။

အခုက စၿပီး Yassin ကို ‘ယာစင္’ လို႔ပဲ ေရးပါမယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက မြတ္စလင္ေတြနဲ့ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာျပည္ဖြား မြတ္စလင္အသိုင္းအဝန္းမွာရိွတဲ့ Myanmar Now သတင္းရင္းျမစ္ေတြကေတာ့ အခုဖမ္းမိထားတဲ့ ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ယာစင္ဟာ လူေမွာင္ခိုရာဇာ ယာစင္နဲ႔ တစ္ေယာက္တည္းပဲလို႔ ေျပာပါတယ္။

သူတို႔ဟာ မေလးရွားမွာ ကြန္ရက္ႀကီးတဲ့ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္းေတြရဲ႕ရန္ေၾကာင့္ သူတို႔နာမည္ကို ထုတ္ေဖာ္မေရးသား ေစခ်င္ၾကပါဘူး။

ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ယာစင္ရဲ႕အမႈမွာ အေရးပါတဲ့ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္က သူ႕ရဲ႕ ဇနီး ကေတာ့ သူ႕ေယာက္်ားနဲ႔ လူကုန္ကူးတရားခံ ယာစင္တို႔ဟာ နာမည္တူတာသာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ မေလးရွား၊ ေကဒါျပည္နယ္အေျခစိုက္ မေလး႐ိုဟင္ဂ်ာအသင္း (Kedah Rohingya Society in Malaysia - RSM) ရဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ယူစြပ္ အလီ (Yusof Ali) ကလည္း ဒီႏွစ္ေယာက္ဟာ သပ္သပ္စီ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သူတို႔ႏွစ္ေယာက္က ခုလို ျငင္းေပမယ့္လည္း ႏွစ္ေယာက္စလုံးဆီကေန ရလိုက္တဲ့အခ်က္ကေတာ့ ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ယာစင္ဟာ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာတုန္းက လူကုန္ကူးဂိုဏ္းသံသယနဲ႔ မေလးရွား အထူးစုံစမ္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးတာကို ခံရဖူးတယ္ ဆိုတာပါပဲ။

“သူဒီလို စစ္ေဆးခံရေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ မေလးရွားရဲေတြဆီ သြားၿပီး စကားျပန္ လုပ္ေပးခဲ့ရတယ္။ ‘သူဟာ စီးပြားေရးသမား သက္သက္ပဲ၊ လူကုန္ကူးတာမလုပ္ဘူး’လို႔ (မေလးရဲကို) ေျပာၿပီး သူလြတ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္ပဲ လုပ္ေပးခဲ့တာ”လို႔ မေလးရွားမွာ ရိွတဲ့ ယူစြပ္ အလီက Myanmar Now ကို ဖုန္းနဲ႔ ေျပာပါတယ္။

‘ယာစင္’ဆိုသူဟာ ထိုင္းေတာင္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ လူေမွာင္ခို ဂိုဏ္းတစ္ဂိုဏ္းဆီကေန ဘဂၤါလီေတြ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသားေတြကို ပုံေသေဈးႏႈန္းတစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီးဝယ္ေၾကာင္း၊ မေလးရွား ဘက္ျခမ္း ဝမ္ေကလီယန္ (Wang Kelian) က တစ္ေထာက္နားစခန္းေတြမွာ ခဏထားထားၿပီး တျခား လူကုန္ကူးသူေတြဆီကို ျပန္ေရာင္းေၾကာင္း ယူစြပ္ အလီက သူရထားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အေျခခံၿပီး Bernama သတင္းဌာနကို အဲဒီတုန္းက ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။

ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ယာစင္ရဲ႕ ဇနီးျဖစ္တဲ့ ေဒၚဝင္းမာထြန္းကေတာ့ အဲဒါဟာ လူမွားၿပီး အဖမ္းခံခဲ့ရတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“မေလး (အထူးစုံစမ္းေရး) ရဲတပ္ဖြဲ႕က ကၽြန္မအမ်ိဳးသားကို ေခၚစစ္ဖူးေပမယ့္ နာမည္ တူတာပါ။ စုံစမ္း စစ္ေဆးၿပီး မဟုတ္မွန္း သိေတာ့ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ တကယ္က အဲဒီလူ (လူေမွာင္ခို) က နာမည္တူနဲ႔ လုပ္စားတာပါ” လို႔ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ဖိုးစိန္လမ္းမွာရွိတဲ့ သူတို႔လင္မယားေနထိုင္ရာ ကြန္ဒိုအခန္းမွာ Myanmar Now ကို ေျပာပါတယ္။

တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ဖုိးစိန္လမ္းရိွ ေမာင္ေမာင္၏ တုိက္ခန္း (ဓာတ္ပံု - Myanmar Now)

ဇိမ္ခံဆိုုဖာၾကီးမ်ား၊ သိုုးေမႊးေကာ္ေဇာ၊ လွပတဲ့ ေၾကြထည္ပစၥည္း အမ်ားအျပားနဲ႔ တခမ္းတနား ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အဲဒီ အဆင့္ျမင့္တိုုက္ခန္းအတြင္း ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းရာမွာ ေဒၚဝင္းမာထြန္းက ခင္ပြန္းသည္ လူကုန္ကူးမႈ မရိွေၾကာင္း ျငင္းေပမယ့္ ဆိုင္ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ‘ယာစင္’ ဆိုတဲ့ နာမည္ကိုသုံးၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသား မြတ္စလင္ေတြကို လူကုန္ကူးခဲ့တယ္လို႔ေတာ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ေျပာပါတယ္။

“အဲဒီလူကုန္ကူးတဲ့သူက ကၽြန္မအမ်ိဳးသားနဲ႔ ေဆြမ်ိဳးမေတာ္ေပမယ့္ လူယုံ။ ေငြလႊဲရင္ အခ်ိတ္အဆက္ ကိစၥ အားလုံးအတြက္ ဆိုင္မွာပဲ သူလုပ္တယ္။ ဟာဂ်ီ ယာစင္ ဆိုတဲ့ နာမည္ကို ကိုင္ၿပီးေတာ့လုပ္တာ။ သူက ‘႐ိုဟင္ဂ်ာ’ ပဲ။ သူ႕နာမည္အရင္းကို လူေတြကမသိဘူး။ ‘ယာဂ်ီယာစင္ဆိုင္’ဆိုၿပီးေတာ့ပဲ လူေတြက သိၾက တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မ ေယာက္်ားက လူကုန္ကူးတယ္လို႔ နာမည္ထြက္သြားလို႔ ေခၚအစစ္ခံရတာ”လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာျပည္ဖြား မြတ္စလင္တခ်ဳိ႕ကေတာ့ ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ဟာဂ်ီယာစင္ သူတို႔ဆီမွာ ယာယီအထိန္းသိမ္းခံရစဥ္တုန္းက ပီနန္ၿမိဳ႕က သူ႕အိမ္ကို ရဲက ဝင္စီးၿပီး ေတြ႕တဲ့ ေငြေတြကို ေငြမည္းဆိုၿပီး သိမ္းဆည္း ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူကုန္ကူးမႈသံသယနဲ႔ စစ္ေဆးခဲ့ၾကာင္း၊ သူက ရဲကို လာဘ္ထိုးၿပီး ျပန္လြတ္လာခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ရေၾကာင္း ေျပာၾကပါတယ္။

သံသယတရားခံရဲ႕ဘဝေနာက္ေၾကာင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေရာ မေလးရွားမွာပါ ‘ဟာဂ်ီ ယာစင္’လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ ေမာင္ေမာင္ ရဲ႕ မိဘေတြဟာ ရခိုင္ ေျမာက္ပိုင္းသားေတြျဖစ္ေပမယ့္ ေမာင္ေမာင္ကိုေတာ့ ရန္ကုန္မွာပဲေမြးၿပီး အင္းစိန္ဗလီလမ္းမွာ ႀကီးတယ္ လို႔ ဇနီးျဖစ္သူက ေျပာပါတယ္။ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္း သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုကေတာ့ ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ယာစင္ဟာ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ (၅) ရပ္ကြက္မွာ ေနခဲ့ဖူးတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္ပါ ဖခင္ ‘ဦးေရွာ္ရိတ္အာေမာက္’ ဆိုတဲ့ နာမည္ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသား မြတ္စလင္ေတြ မွည့္တတ္တဲ့ နာမည္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္ရဲ႕အျခားေဒသက မြတ္စလင္ေတြဟာ ‘အာမက္’ဆိုတဲ့ နာမည္ကို သုံးၾကၿပီး ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ‘အာေမာက္’လို႔ သုံးတတ္ေၾကာင္း အဲဒီ သတင္းရင္းျမစ္က ဆိုပါတယ္။

ဟာဂ်ီ ယာစင္ဟာ ၁၉၈၉ ဝန္းက်င္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ အ႐ြယ္ေလာက္မွာ မေလးရွားကို ထိုင္းကတစ္ဆင့္ တရားမဝင္ လမ္းေၾကာင္းကေန ေရာက္သြားတယ္၊ မေလးရွားမွာ က်ပန္းအလုပ္ေတြလုပ္၊ ပန္းရံအလုပ္ေတြ ပုတ္ျပတ္ လက္ခံရာကေန ေနာင္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္သြင္းတဲ့ စားေသာက္ကုန္၊ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းေတြ ေရာင္းခ်တဲ့ ‘ေအာင္ရတနာ’ဆိုတဲ့ လက္လီဆိုင္ခြဲေတြကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္လို႔ အမည္မေဖာ္လိုတဲ့ သတင္း ရင္းျမစ္တစ္ခုက ေျပာပါတယ္။

http://aungyadanastore.com ဆိုတဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ ကြာလာလမ္ပူ၊ ေကဒါျပည္နယ္က အေလာ္ေဆးတား (Alor Setar) နဲ႔ ျမန္မာအလုပ္သမား အမ်ားအျပား ရွိတဲ့ ပီနန္ျပည္နယ္က ဘူကစ္ မာတာဂ်မ္ (Bukit Mertajam) တို႔မွာ ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ‘ေအာင္ရတနာစတိုး’ ဆိုင္ဓာတ္ပုံေတြကို ဆလိုက္႐ႈိးပုံစံနဲ႔ တင္ထားၿပီး စတိုးဆိုင္ နာမည္ေတြ ေအာက္မွာလည္း ျမန္မာျပည္အႏွံ႔ ေငြလႊဲေငြပို႔ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ေၾကာင္းကို အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာနဲ႔ ေရးသားထားပါတယ္။

မေလးရွားေရာက္ သိန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ ျမန္မာလုပ္သားေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေငြလႊဲပို႔ေပးတဲ့အဓိကဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနတာဟာ ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ဟာဂ်ီ ယာစင္ျဖစ္တယ္လို႔ မေလးရွားမွာေနထိုင္တဲ့ အမည္ မေဖာ္လိုသူတစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာဘက္ကေန မေလးကို သေဘၤာနဲ႔ ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔တဲ့ လုပ္ငန္းမွာလည္း မေလးအာဏာပိုင္ေတြထဲအထိ ေပါက္ေရာက္တယ္လို႔ သူက ဆိုပါတယ္။

ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ယာစင္ရဲ႕ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ဇနီးကလည္း မေလးရွားႏိုင္ငံက ေအာင္ရတနာစတိုးဆိုင္ေတြ၊ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းေတြကို သူ႕ေယာက္်ားျဖစ္သူ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ေငြလႊဲလုပ္ငန္းကေန တစ္ေန႔ကို ေဒၚလာေသာင္း၊ သိန္း ခ်ီ ဝင္ေငြရတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ သူဟာ ဒုတိယဇနီးျဖစ္ၿပီး မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ယာစင္ရဲ႕ ပထမဇနီး ရွိတယ္ လို႔ ေျပာပါတယ္။

ျပည္ေတာ္ျပန္ျခင္း

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေမလ လူကုန္ကူးခံရသူေတြရဲ႕ ႐ုပ္အေလာင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ယာစင္ဟာ မေလးရွားရဲရဲ႕ ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးျခင္းကို ခံရၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လာၿပီး အေျခခ် ပါတယ္။ ဒုတိယဇနီးျဖစ္တဲ့ ေဒၚဝင္းမာထြန္းကေတာ့ သူတို႔ျပန္လာတာဟာ လူကုန္ကူးမႈကိစၥေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ “အသက္အ႐ြယ္ရလာတာေၾကာင့္” ကိုယ့္ဇာတိရပ္႐ြာမွာ ျပန္အေျခခ်ဖို႔အတြက္ မေလးရွားမွာ စီးပြားေရး အဆင္ေျပတဲ့ၾကားကေန ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွာ ျပန္လာခဲ့ရတာလို႔ ေျပာပါတယ္။

အသက္အရြယ္ကို အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးေပမယ့္ သူ႕ရဲ႕ခင္ပြန္းဟာ အသက္ ၄၄ ႏွစ္ပဲ ရွိေသးသလို ေဒၚဝင္းမာထြန္းဟာလည္း ခင္ပြန္းထက္ ငယ္႐ြယ္ဦးမယ့္ပုံေပါက္ပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ သူတို႔ ျပန္လာခ်ိန္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မြတ္စလင္မုန္းတီးေရး ေဟာေျပာမႈေတြ ျမင့္တက္ေနလို႔ မြတ္စလင္ တခ်ဳိ႕ေတာင္ ျပည္ပထြက္အေျခခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကခ်ိန္လည္းျဖစ္ပါတယ္။

“ဟိုမွာက ေနရထိုင္ရ၊ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ကအစ အဆင္ေျပေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးထြက္သက္ ကေတာ့ အဆင္မေျပဘူး။ အဲဒါေလးတစ္ခုပါပဲ။ ပိုက္ဆံဘယ္လိုရွာရမလဲ ေကာင္းေကာင္း သိေနပါၿပီ”လို႔ ေဒၚဝင္းမာထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ဟာဂ်ီယာစင္ဟာ မေလးရွားကို လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂ဝ နီးပါးက တရားမဝင္ထြက္ခြာသြားခဲ့ေပမဲ့ ျပန္လာတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္နဲ႔ ျပန္လာခဲ့တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့သတင္းမွာ ပူးတဲြပါတဲ့ သူ႕ရဲ႕ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ အေထာက္အထား မွာေတာ့ ကြာလာလမ္ပူ ျမန္မာသံ႐ုံးက ၂ဝ၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ေပးခဲ့တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္မလာခင္ မေလးရွားက သူ႕လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ကို ပိတ္သိမ္းခဲ့တယ္၊ ပီနန္က BM Plaza မွာ ဖြင့္ထားတဲ့ ေအာင္ရတနာစတိုးတစ္ဆိုင္ကို လူယုံေတြလက္ထဲ အပ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ မိသားစုလိုက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပန္လာတယ္ လို႔ သူ႕ဇနီးက ေျပာပါတယ္။ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း ဆက္လုပ္ကိုင္သလို မေလးရွားက သူတို႔ပိုင္ စတိုးဆိုင္ေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကိုလည္း သေဘၤာနဲ႔ ဆက္ပို႔ေပးေနခဲ့တယ္ လို႔ ဆက္ေျပာပါတယ္။

ျပန္ေရာက္ခါစမွာ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ၁၆၆ လမ္းမွာ ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ဖိုးစိန္လမ္း အိမ္အမွတ္ ၅ဝ ျဖစ္တဲ့ လက္ရွိ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းကို ေျပာင္းလာခဲ့တာပါ။ အဲဒီ ကြန္ဒိုရဲ႕ေျမညီထပ္နဲ႔ ပထမထပ္ကို သူတို႔ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ပထမထပ္မွာ သူတို႔ေနထိုင္တယ္၊ ေျမညီထပ္ကို ပုဂၢလိကသင္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကို ငွားထားတယ္လို႔ စုံစမ္း သိရပါတယ္။ အဲဒီအခန္းမွာ သူတို႔နဲ႔အတူ မေလးရွားက ပထမဇနီးနဲ႔ရတဲ့ ၁၅ ႏွစ္ အ႐ြယ္ သမီး၊ ၁ဝ ႏွစ္ အ႐ြယ္ သားတို႔လည္း ေနထိုင္ၾကတာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

သူတို႔မိသားစု ဒီတိုက္ခန္းကို ေျပာင္းလာၾကတာ ေလးလေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္လို႔ နတ္ေမာက္ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေဇာ္ထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ကြန္ဒို ႀကီးၾကပ္ေရးမႉး ဦးေအာင္ျမင့္ကလည္း ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ယာစင္ဟာ ဘာသာေရး ကိုင္း႐ႈိင္းၿပီး ယဥ္ေက်း သိမ္ေမြ႕သူျဖစ္တယ္လို႔ သိထားတာေၾကာင့္ မူးယစ္မႈနဲ႔ အဖမ္းခံရတဲ့အခါ အံ့ဩမိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေမာင္ေမာင္ကို မနက္နဲ႔ ညေန ဗလီသြားတဲ့အခါမွ ေတြ႕ရတတ္တယ္ လို႔လည္း ဆက္ေျပာပါတယ္။

ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ယာစင္နဲ႔ နီးစပ္တဲ့ ရန္ကုန္က မြတ္စလင္အသိုင္းအဝိုင္းကေတာ့ သူဟာ အလႉအတန္း ရက္ေရာၿပီး ဘာသာတရား ကိုင္း႐ႈိင္းသူျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္က ႐ုံးကေလးဗလီကို သြားတတ္ၿပီး သူ႔အိမ္နားက ဗလီကိုလည္း တစ္ခါတရံ သြားတတ္တယ္လို႔ သူတို႔က ေျပာပါတယ္။

မေလးရွားရိွ ေမာင္ေမာင္၏ လုပ္ငန္းတစ္ခု

ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ယာစင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ား

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဇြန္ ၁၉ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ယာစင္ထံကေန ေငြသား အျပင္ အျခား အေျခပစၥည္း စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းတန္ဖိုး က်ပ္သိန္း ၇ဝ,ဝဝဝ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရမိတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဆက္စပ္ သံသယ တရားခံေတြ ျပည္တြင္းဘဏ္ႏွစ္ခုမွာ အပ္ထားတဲ့ ေငြသား စုစုေပါင္း က်ပ္ သိန္း ၂၈,ဝဝဝ ရိွတယ္ လို႔ ဆိုထားေပမယ့္ ဘယ္ဘဏ္ေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ မေဖာ္ျပထားပါဘူး။

Myanmar Now ရဲ႕ စုံစမ္းခ်က္အရ အဲဒီဘဏ္ႏွစ္ဘဏ္ဟာ ဧရာဝတီဘဏ္ (AYA Bank)၊ ေ႐ႊ (ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး) ဘဏ္ (Shwe Bank) တို႔ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ဟာဂ်ီ ယာစင္ဟာ ‘ေမာင္ေမာင္’ဆိုတဲ့ နာမည္နဲ႔ပဲ ဧရာဝတီဘဏ္မွာ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကစၿပီး ေငြစုဘဏ္စာရင္း တစ္ခုကို ေငြေၾကးပမာဏ အေျမာက္အျမားနဲ႔ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့တယ္၊ အဲဒီလို ဖြင့္ရာမွာ အေရာင္းအဝယ္ ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ နာမည္နဲ႔ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြကို အသုံးျပဳခဲ့တယ္လို႔ ဧရာဝတီဘဏ္ရဲ႕ Enterprise Risk Management ဌာန တာဝန္ခံ ဦးေအာင္ကိုကိုဦးက Myanmar Now ကို ေျပာပါတယ္။

ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ယာစင္ဟာ ယခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းမွာလည္း စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္းတစ္ခု ထပ္မံဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ဧရာဝတီဘဏ္မွာ က်ပ္ေငြနဲ႔ဖြင့္ထားတဲ့ ေငြစာရင္းႏွစ္ခုအထိ ရွိလာပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံျခားေငြနဲ႔ ဖြင့္တဲ့ စာရင္းေတာ့ ဧရာဝတီဘဏ္မွာ မရွိဘူးလို႔ ဦးေအာင္ကိုကိုဦးက ဆိုပါတယ္။ ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ယာစင္ရဲ႕ အပ္ႏွံလႊဲေျပာင္းတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏကို ထုတ္ေျပာဖို႔ျငင္းဆန္ေပမယ့္ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕ အပ္ေငြေတြ ဟာ စအပ္စဥ္ ကတည္းက ပမာဏမ်ားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဖာက္သည္ႀကီး (Big customer) စာရင္းမွာ ပါတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

“သူက အပ္တဲ့ ပမာဏလည္းမ်ားတယ္။ ေငြလႊဲ ေငြသြင္းလည္း ခဏခဏလုပ္တဲ့သူျဖစ္တာေၾကာင့္ သူ႕ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပိုေစာင့္ၾကည့္ပါတယ္။ သူက တစ္လကို ေငြလႊဲ၊ ေငြသြင္း သုံးခါကေန ေျခာက္ခါအထိ လုပ္ေလ့ရွိတယ္။ ျပည္တြင္းပါပဲ။ ႏိုင္ငံျခားကို လႊဲတာ၊ သြားတာမဟုတ္ပါဘူး။ သူ႕ေငြေတြက ျပည္တြင္းမွာပဲ လွည့္ပတ္ေနတာပါ”လို႔ ဦးေအာင္ကိုကိုဦးက ေျပာပါတယ္။ ဘဏ္စာရင္းႏွစ္ခုစလုံးကို ေမာင္ေမာင္ (ေခၚ) Hj Yassin နာမည္နဲ႔ပဲ ဖြင့္ထားတာလို႔ ဆိုပါတယ္။

အပ္ႏွံေငြေတြကို သူတို႔က ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ အညီပဲ လက္ခံခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ စုေငြဘဏ္စာရင္း စဖြင့္လွစ္ခ်ိန္မွာ ေမာင္ေမာင္ဟာ သုံးေခါက္ခ်ိဳး မွတ္ပုံတင္ကို အသုံးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလမွာ စာရင္းေသအပ္ေငြစာရင္း ဖြင့္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ပန္းေရာင္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ ရထားၿပီ ဆိုၿပီး ဘဏ္ကို အသိေပးခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအာင္ကိုကိုဦးက ေျပာပါတယ္။

ေ႐ႊသံလြင္ကုမၸဏီပိုင္ ‘ေ႐ႊ ဘဏ္’မွာလည္း ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ဟာဂ်ီ ယာစင္ရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းရွိတယ္လို႔ Myanmar Now ကစုံစမ္းသိရွိထားရေပမယ့္ ‘ေ႐ႊဘဏ္’ဘက္က ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔ဘက္က အခ်က္အလက္ေတြ မေပးႏိုင္ပါဘူးလို႔ ေျပာၿပီးျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။ မေလးမူးယစ္မႈနဲ႔ ပတ္သက္သူတို႔ရဲ႕ ဘဏ္စာရင္းေတြကို ပိတ္သိမ္းဖို႔ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔မွာ ဘဏ္မ်ားအားလုံးကို ဗဟိုဘဏ္က လၽွိဳ႕ဝွက္ၫႊန္ၾကားခ်က္ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

ဦးမင္းႏိုုင္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ခ်ဳပ္ရမန္ ရယူရန္ ရန္ကုုန္၊ ဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ တရားရံုုးသို႔ ဇြန္ ၁၅ ရက္ေန႔က ေခၚေဆာင္လာစဥ္

မေလးမူးယစ္မွႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ဆိပ္ကမ္း အေကာက္ခြန္ဆိုုင္ရာ အက်ဳိးေဆာင္ကုုမၸဏီ Nice Guy Clearance ပိုုင္ရွင္ ကိုုမင္းႏိုုင္ရဲ႕ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚသီတာမိုုး ဖြင့္ထားတဲ့ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခုုလည္း ပိတ္သိမ္းခံရထားရတဲ့ထဲမွာ ပါဝင္ေၾကာင္း စံုုစမ္းသိရွိရပါတယ္။

Nice Guy Clearance ဟာ ေမာင္ေမာင္တင္ပို႔လိုက္တဲ့ မူးယစ္ေဆးပါ ကုန္ေသတၱာကို ဆိပ္ကမ္းမွာ အေကာက္ခြန္ ရွင္းလင္းေရး စာ႐ြက္စာတမ္းေတြ လုပ္ေပးခဲ့တယ္ ဆိုတဲ့ ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ပိုင္ရွင္ ဦးမင္းႏိုင္ကိုလည္း ဖမ္းထားေၾကာင္း အစိုးရက သတင္းထုတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးပါ ကုန္ေသတၱာကို ရန္ကုန္ကေန တာဝန္ယူၿပီးပို႔ေပးခဲ့တာဟာ U Kaung Trading Co Ltd (ဦးေကာင္းထေရးဒင္းကုမၸဏီ လိမိတက္) ျဖစ္တယ္လို႔ ျပည္ထဲေရးရဲ႕ ဇြန္လ ၆ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါပါတယ္။ ဦးေကာင္းထေရးဒင္း ဟာ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္ ၃၅ လမ္း ေအာက္ဘေလာက္မွာ ရွိၿပီး ဒါ႐ိုက္တာေနရာမွာ ေဒၚသီတာမိုးလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။

မူးယစ္မႈမွာဆက္စပ္ေနတယ္လို႔ ယူဆရသူမ်ားရဲ႕ ဘဏ္အပ္ေငြေတြကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ အမႈမၿပီးမျပတ္မခ်င္း ဘဏ္က ထိန္းသိမ္းထားရမွာျဖစ္တယ္၊ အမႈၿပီးျပတ္တဲ့အခါ (စြပ္စဲြခံရသူေတြ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တယ္လို႔ စီရင္ခ်က္ခ်ခံရတယ္ဆိုရင္) ဒီေငြေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာအျဖစ္ လႊဲေပးရမွာျဖစ္တယ္ လို႔ ဦးေအာင္ကိုကိုဦးက ဆိုပါတယ္။

ေဒၚဝင္းမာထြန္းကေတာ့ ဘဏ္ေတြမွာ ပိတ္မိေနတဲ့ ပိုက္ဆံေတြဟာ မေလးရွားေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြက မိသားစုဆီ ျပန္လႊဲပို႔ ထားတဲ့ ေငြေတြသာျဖစ္ၿပီး ဒုစ႐ိုက္လုပ္ငန္းေတြကေန ရထားတာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အခုဆိုရင္ မ ပို႔ထားတဲ့ ဟြန္ဒီေငြေတြအေရး အခက္ေတြ႔ေနေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

“ေအာင္ရတနာ ပိုင္ရွင္ အဖမ္းခံရတယ္ဆိုတဲ့ သတင္းၾကားေတာ့ ေတာင္းကုန္ၿပီ၊ အထူးသျဖင့္ ပီနန္က လူေတြေပါ့။ အခု အစ္မတို႔က နည္းနည္းေနာေနာ ပိုက္ဆံေတြ မဟုတ္ဘူး။ ရွင္းထုတ္ရမွာက အမ်ားႀကီးပဲ။ အခု ဘာမွ လုပ္လို႔ မရေတာ့ မရွင္းႏိုင္ေသးဘူး” လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလုပ္ငန္း

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ဧရာဝတီဘဏ္မွာ ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ဟာဂ်ီ ယာစင္ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္စဥ္တုန္းက အေရာင္းအဝယ္ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ နာမည္နဲ႔ ဖြင့္လႊစ္ခဲ့တယ္လို႔ ဧရာဝတီဘဏ္က ေျပာေပမယ့္ ကုမၸဏီ နာမည္ကိုေတာ့ ထုတ္ေဖာ္မေျပာခဲ့ပါဘူး။ Myanmar Now ရဲ႕ စုံစမ္းခ်က္အရ အဲဒီ ကုမၸဏီဟာ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ သံလြင္လမ္း အမွတ္ ၈ဝ လိပ္စာနဲ႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ကတည္းက မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့ Mya Thiri Trading Co, Ltd (ျမသီရိထေရးဒင္းကုမၸဏီလိမိတက္) ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ ေဒၚခင္ေစာကေတာ့ လုပ္ငန္းအဆင္မေျပတဲ့အတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁ဝ ႏွစ္ေလာက္က မြတ္စလင္တခ်ိဳ႕ကို လက္လႊဲေရာင္းခ်ခဲ့တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွာေတာ့ အဲဒီကုမၸဏီရဲ႕ လိပ္စာကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း (ကုန္သည္လမ္းႏွင့္မဟာဗႏၶဳလလမ္း ၾကား) အမွတ္ ၁၅ဝ ေျမညီထပ္လို႔ ေဖာ္ျပထားၿပီး ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္ျပားအမွတ္ ၁၂/တမန (ႏိုင္) ၁၃၃၂၈၁ ကို ကိုင္ေဆာင္ထားတဲ့ ‘ေမာင္ေမာင္’ဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈဒါ႐ိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

အဲဒီ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္းလိပ္စာမွာေတာ့ “Mya Thiri Trading Co Ltd” နဲ႔ “Money Changer” လို႔ ဆိုင္းဘုတ္ ႏွစ္ခုတင္ထားတဲ့ ဆိုင္ကို အခုအခ်ိန္အထိ ဖြင့္လွစ္ထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေမာင္ေမာင္ရဲ႕ဇနီး ေဒၚဝင္းမာထြန္းကေတာ့ အဲဒီဆိုင္ကို သူတို႔မိသားစု ပိုင္တာ ဟုတ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ျမသီရိေငြလဲဆိုုင္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ (ဓာတ္ပံု - Myanmar Now)

ဆက္စပ္တရားခံမ်ား

ၿပီးခဲ့တဲ့ရက္ပိုင္းေတြအတြင္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုမွာေတာ့ ဒီအမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေနာက္ထပ္ ကြင္းဆက္ တရားခံေတြကို ထပ္မံဖမ္းဆီးရမိေနသလို တရားခံေျပးေတြလည္း ရိွေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဇြန္ ၁၉ ရက္ ေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မေလးရွားမွာ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့တဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြကို ရွမ္းျပည္နယ္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ေန ခ်င္က်ားမူ(ခ) မက်ားေဝ(ခ) ႏွင္းဦးလြင္ ဆိုတဲ့ အမ်ိဳးသမီးက မေလးရွားမွာရွိတဲ့ ၎ရဲ႕ အမ်ိဳးသား အစ္ကိုႀကီး ေခၚ ကတုံးထံ “ၾကားခံလူ” ေတြနဲ႔ ပို႔ခိုင္းခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

မူးယစ္ေဆး သယ္ယူေရးအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွာ ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ယာစင္က အဓိကပါဝင္ၿပီး၊ မေလးရွားဘက္မွာေတာ့ ပထမဇနီးရဲ႕ေမာင္ျဖစ္သူ ေဇယ်ာဟိန္းက သေဘၤာ ကြန္တိန္နာကို လက္ခံရယူခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြကို တာခ်ီလိတ္ကေန လွည္းကူး ၿမိဳ႕နယ္ Nice Guy ေရသန္႔စက္႐ုံကို ပို႔တယ္၊ အဲဒီစက္႐ုံကမွတစ္ဆင့္ ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ယာစင္ ပိုင္တဲ့ ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္က သိုေလွာင္႐ုံတစ္႐ုံကိုပို႔တယ္၊ ဦးမင္းႏိုင္ရဲ႕ Nice Guy Clearance Services Agency က အေကာက္ခြန္ကိစၥေတြလုပ္ေပးၿပီး U Kaung Trading ကုမၸဏီက သေဘၤာကိစၥ တာဝန္ယူခဲ့ တယ္လို႔ ျပည္ထဲေရး ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ပါရွိပါတယ္။

Nice Guy ေရသန္႔စက္႐ုံဟာ ဦးမင္းႏိုင္ရဲ႕ဇနီး ေဒၚသီတာမိုးနာမည္နဲ႔ လုပ္ကိုင္ေနတာျဖစ္ၿပီး ေဒၚသီတာမိုးဟာ ဦးေကာင္းထေရးဒင္းကုမၸဏီရဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္လည္း မွတ္ပုံတင္ထားပါတယ္။ ဦးမင္းႏိုင္နဲ႔ ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ယာစင္တို႔ဟာ လြန္စြာရင္းႏွီးေၾကာင္း၊ သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ပတ္သက္မႈ အေၾကာင္းကို Myanmar Now ရဲ႕ သတင္းတစ္ပုဒ္ မွာ တင္ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီ။

ဦးမင္းႏိုင္ကို ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔၊ ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ဟာဂ်ီ ယာစင္ကို ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔၊ ေဇယ်ာဟိန္းကို ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တို႔မွာ အသီးသီးဖမ္းဆီးရမိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္က ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွာ မၾကာေသးမီက ခ်ဳပ္ရမန္ ယူခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ မေလးရွားမွာ မူးယစ္မႈနဲ႔ေထာင္က်ခဲ့ဖူးတဲ့ ထားဝယ္ႀကီး ေခၚ ေအာင္လြင္ကို ထားဝယ္ၿမိဳ႕မွာ ဖမ္းဆီးရမိတယ္လို႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။

ေမာင္ေမာင္ ေခၚ ယာစင္ရဲ႕ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈ စြပ္စြဲခ်က္ေတြ၊ လူကုန္ကူးမႈစြပ္စြဲခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရန္ကုန္က မေလးရွားသံ႐ုံးကိုေရာ၊ ကြာလာလမ္ပူက ျမန္မာသံ႐ုံးကိုပါ ေမးျမန္းဖို႔ ဆက္သြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးက တယ္လီဖုန္းနဲ႔ဆိုရင္ မေျဖၾကားေပးႏိုင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းျပန္ၿပီး မေလးရွား သံရံုးကေတာ့ သူတို႔သံအမတ္ႀကီး ေနရပ္ကို ခြင့္နဲ႔ခဏျပန္ေနတယ္လို႔ အေၾကာင္းျပန္ပါတယ္။

စြပ္စဲြမႈမ်ားကို ျငင္းဆန္

ေဒၚဝင္းမာထြန္းကေတာ့ ဒီ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈမွာ သူ႕ေယာက္်ား မပါဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီမူးယစ္ေဆးေတြ ထည့္ထားတဲ့ လက္ဖက္ေျခာက္ထုပ္ေတြကို ကြန္တိန္နာထဲထည့္ၿပီး ရန္ကုန္ ျမန္မာ့ စက္မႈဆိပ္ကမ္း (Myanmar Industrial Port –MIP) ကေန တင္ပို႔ခဲ့တာဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဧၿပီလ သႀကၤန္ ကာလကျဖစ္ၿပီး သူတို႔လင္မယားဟာ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားႏိုင္ငံ မကၠာကို ဘုရားဖူး ထြက္ေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

ရဲရဲ႕စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈေတြၿပီးတဲ့ေနာက္၊ တရား႐ုံးကို စြဲဆို တင္ပို႔တဲ့အခ်ိန္မွာ မီဒီယာေတြကို ေခၚၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈမွာ သူ႕ရဲ႕ခင္ပြန္း မပါေၾကာင္း အေသးစိတ္ ရွင္းျပမယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

“ေျပာစရာေတြ အမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ အစ္မက သတင္းေထာက္ေတြကို အခု ေျပာျပမယ္ဆိုရင္ အစ္မေယာက္်ားအေပၚ ပုံေနတဲ့အျပစ္ေတြထပ္ပုံက် သြားမွာစိုးတယ္” လို႔ ေဒၚဝင္းမာထြန္းက ေျပာပါတယ္။

သူ႕ေယာက္်ားဟာ မေလးရွားရဲက ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးတာကို ခံခဲ့ရဖူးေပမယ့္ နာမည္ထြက္ေနတဲ့ လူေမွာင္ခို ရာဇာ ‘ယာစင္’ မဟုတ္ဘူးလို႔ ျငင္းဆန္သြားပါတယ္။ လူကုန္ကူးတရားခံျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ မေလးရွားမွာရွိတဲ့ သူတို႔လုပ္ငန္းေတြကို ပိတ္သိမ္းခံလိုက္ရမွာေပါ့လို႔ ေျပာပါတယ္။

“လူကုန္ကူးတာေတြမွာ ဘာမွမပါခဲ့ဖူးဘူး။ သူမ်ားေတြလူကုန္ကူးတာမွာ ရွယ္ယာပါတာမ်ိဳးလည္း မရွိဘူး။ ရခိုင္က ထြက္ေျပးလာတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြကို အခမဲ့ကူညီေပးတာမ်ိဳးလည္းမရွိခဲ့ဘူး။ ပီနန္မွာရွိတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔လည္း မပတ္သက္ဘူး။ ႐ိုဟင္ဂ်ာစကားေတာ့ သူတတ္တယ္။ သူတို႔ အမ်ိဳးအရင္းေတြက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကို ေျပးတာ။ မေလးဘက္ကို ေရာက္မလာဘူး။ တခ်ိဳ႕လည္း ေသကုန္တယ္”လို႔ ေဒၚဝင္းမာထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးရရွိတဲ့ သတင္းေတြအရေတာ့ မေလးရွားမွာ စံခ်ိန္တင္မူးယစ္ေဆးဝါးေတြဖမ္းမိတဲ့ ေမလ ၂၂ ရက္ ေနာက္ပိုင္း မေလးရွားအစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံကလာတဲ့ ေဆးဝါးနဲ႔အစားအစာေတြကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ စစ္ေဆးေနပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ ျမန္မာေတြအမ်ားစုရွိတဲ့ ကြာလာလမ္ပူက ဘလက္ေကာင္းၿမိဳ႕ သမာဂ်ာရာ ရပ္ကြက္မွာ ဖြင့္ထားတဲ့ ‘ေအာင္ရတနာ’နာမည္နဲ႔ စတိုးဆိုင္ကို ခ်ိပ္ပိတ္ထားၿပီး ဆိုင္ ဝန္ထမ္းႏွစ္ေယာက္ကို ဖမ္းထားေၾကာင္း၊ အဲဒီ ဆိုင္ခန္းကိုငွားစားထားတဲ့ မေလးရွားႏိုင္ငံသား တ႐ုတ္လူမ်ိဳးကိုလည္း ေခၚစစ္ေဆး ေနေၾကာင္း မေလးရွားႏိုင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ သတင္းရင္းျမစ္တစ္ခုက Myanmar Now ကို ဇြန္ ၂ဝ ရက္ေန႔မွာ ေျပာပါတယ္။ ။