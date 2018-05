ရန္ကုန္ကို အာရွရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဗဟိုျဖစ္ေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိုရမ္ျပဳလုပ္မည္

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂ ။ ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးကို အာရွတိုက္တြင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဗဟိုခ်က္မတစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ တစ္ခုအေနျဖင့္ Yangon Investment Forum 2018 (YIF 2018) ကို က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမလ ၂ရက္ေန႔ Coorperative Business Centre ၌ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွ သိရသည္။

၄င္း Forum ကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈေကာ္မတီ (YRIC)၊ ရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈနွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) တို႔မွ ႀကီးမွဴးကာ ေမလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ Novotel Yangon Max Hotel ၌ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

Forum ၌ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လက္ရွိဆာင္႐ြက္ေနေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ စက္မႈဇုန္လုပ္ငန္း၊ လ်ွပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္၊ ပို႔ေဆာင္ေရးက႑၊ ဟိုတယ္နွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အထည္အလိပ္ စသည္တို႔မွ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံသူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို ျပန္လည္ေဝမ်ွေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

Myanmar Investors Development Association (MIDA) မွ Forum ကို အဓိက ကူညီပံ့ပိုးထားၿပီး ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)၊ German Corporation (GIZ) မွ ပံ့ပိုးထားကာ Pwc Myanmar နွင့္ Novotel Yangon Max Hotel တို႔မွ နည္းပညာအႀကံေပးျဖင့္ ကူညီထားသည္။

Forum မွ ရရွိႏုိင္မည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပမာဏကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း၍မရႏုိင္ဘဲ လက္ရွိရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ကာ တိုးတက္မႈကိုၾကည့္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ကရင္တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးက ေျပာသည္။

"ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုတဲ႔ Investors ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလာရင္းေတာ႔မယ္ ရန္ကုန္မွာလာရင္းေတာ႔မယ္ဆုိရင္ သူတို႔သိခ်င္တဲ႔အခ်က္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါတယ္။ ေနာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ရသြားၿပီးရင္လည္း ေနာက္ပိုင္းမွာ အစိုးရကေနၿပီးေတာ႔ ဘာေတြမ်ား၀န္ေဆာင္မႈထပ္ေပးေနသလဲဆိုတဲ႔က႑ေတြမွာ ပါလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ အဲဒီေတာ႔ ဘယ္ေလာက္ Investors ေတြကို အစိုးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ Take Care လုပ္တယ္ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔ YRIC မွာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြေပးေနတယ္ဆုိတာကိုလည္း ဒီရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈပြဲမွာ သိရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္" ဟု ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳး က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စက္မႈဇုန္ ၃၀ ခု၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ (သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္) ၁ ခု တို႔တည္ရွိေနၿပီး အႀကီးဆံုးစက္မႈဇုန္မွာ လွိုင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၌ တည္ရွိေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ျပင္ဆင္ခဲ႔သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံမႈဥပေဒအရ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅ သန္းႏွင့္ေအာက္ (က်ပ္ သန္း ၆၀၀၀ ေအာက္) ပမာဏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားက စီစစ္ခြင့္ျပဳခြင့္ ရွိၿပီး ၄င္းပမာဏထက္မ်ားျပားသည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေငြမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) က စီစစ္ခြင့္ျပဳေပးေနသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္း က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားေအာက္တြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီမ်ား ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္ သည္ဟု ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

"အေရးႀကီးတဲ႔အခ်က္တစ္ခ်က္ကေတာ႔ လာေရာက္ၿပီးေတာ႔ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံတဲ႔သူေတြဟာ Doing Business in Myanmar or Doing Business in Yangon ဘယ္လုိရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကရမလဲ။ အဲဒါေတြတစ္ဆက္တည္းပါမယ္။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခြင့္ရလာလို႔ရွိရင္ အခြန္ေတြကိုဘယ္လုိေပးေဆာင္ၾကရမလဲ။ လိုအပ္တဲ႔ Co-operate Income Tax ေတြဘယ္လိုေပးၾကမလဲ။ ေနာက္ၿပီး Individual Income Tax ေတြဘယ္လိုေပးၾကရမလဲ။ ကုန္သြယ္ခြန္ေတြကိုဘယ္လိုေပးၾကရမလဲ။ ဒါေတြကလည္းသိသင့္သိထုိက္တဲ႔ Information ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကိုလည္း ဒီ Forum ေနၿပီးေတာ႔ အကုန္လုံးေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္" ဟု စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္း က ဆိုသည္။

ယခင္က ဂ်ပန္ႏုိ္င္ငံတြင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈ Forum မ်ားအရ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံလိုသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပနွင့္ စက္မႈဇုန္ကို အဓိကစိတ္ဝင္စားေနကာ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ သစ္ေတာ စသည့္အပိုင္းမ်ားကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ားလည္းရွိေနသည္ဟု Myanmar Investors Development Association (MIDA) ၏ ဥကၠဌ ဦးခင္ေမာင္ေအး က ေျပာသည္။

ရင္းနွီးျမဳပ္နွံရန္အတြက္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (နယ္စပ္ေဒသ)နွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး တို႔ကို စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

Yangon Investment Forum 2018 (YIF 2018) ကိုတက္ေရာက္ရန္ www.yangoninvestmentforum.com မွ စာရင္းေပးႏိုင္ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စာရင္းေပးထားသူ ၆၆၅ ဦးရွိတြင္ ႏုိင္ငံျခားမွလာေရာက္မည့္သူ ၃၀၀ ဦး ရွိေနသည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၉၉၄-၉၅ ဘ႑ာနွစ္မွ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာနွစ္အထိ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ လုပ္ငန္း ၅၈၅ ခု ျဖင့္ မတည္ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈပမာဏ က်ပ္ ဘီလီယံ ၆၉၉၀.၂၁၃၄ ရွိခဲ့သည္။

၁၉၈၈-၈၉ ဘ႑ာနွစ္မွ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာနွစ္အထိ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားရင္းနွီးျမႇဳပ္နွံမႈ လုပ္ငန္း ၈၄၅ ခု ျဖင့္ မတည္ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဘီလီယံ ၂၀.၂၇၆ စီးဝင္ခဲ့သည္။