ျမန္မာျပည္ရဲ ႔ပထမဆံုးကားစစ္ေဆးတန္ဖိုးသတ္မွတ္ေပးမယ့္ Toyota Aye and Sonsရဲ႕ (Assessment service) ၀န္ေဆာင္မွ အေၾကာင္း သင္သိပါသလား?

ေမာ္ေတာ္ကားခ်စ္သူမ်ားအတြက္ ႏွစ္သစ္မွာ Toyota Aye and Sons (TTAS) မွသတင္းေကာင္းယူေဆာင္လာပါၿပီ။ ေမာ္ေတာ္ကားစစ္ေဆးတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း (Assessment Service) ပဲျဖစ္ပါတယ္။ TOYOTA အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္ရ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက တိက်ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးျပီးသင့္ရဲ႕တန္ဖိုးၾကီးလွတဲ့ ကားကို အေကာင္းဆံုးတန္ဖိုးသတ္မွတ္ၿပီး ေစ်းကြက္ကို ယံုၾကည္စြာ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ကားေလာကမူ၀ါဒမ်ားေၾကာင့္ ေခါင္းရႈပ္စိတ္ညစ္ေနစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ မည္သည့္ကားအမ်ိဳးအစားကိုမဆို စစ္ေဆးေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အခုပဲ TTAS ရဲ႕ website ထဲ၀င္ၿပီး စာရင္းသြင္းရက္ခ်ိန္း(booking) ရယူလိုက္ပါ။

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ ကိုေအာက္ပါအတိုင္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္…

ပထမအဆင့္ ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Toyota Aye and Sons Link ကို ၀င္ပါ။

http://assessment.toyota-myanmar.com/#/login

ဒုတိယအဆင့္ ။ Sign-up and Log-in ျပဳလုပ္ပါ။ (စာရင္းသြင္းျပီးမိမိအေကာင့္ကုိ ၀င္ေရာက္ပါ။)

တတိယအဆင့္ ။ သင့္ကားအခ်က္အလက္ေတြကိုထည္႕သြင္းျပီးသင္လာေရာက္ႏိုင္မည့္ ေန႔ႏွင့္ အခ်ိန္ကိုရက္ခ်ိန္း (appointment) ျပဳလုပ္ပါ။

စတုတၳအဆင့္ ။ သင္ ရယူထားတဲ့ ရက္ခ်ိန္းအတိုင္းToyota Aye and Sons သို႔ လာခဲ့ပါ။

ပဥၥမအဆင့္ ။ စစ္ေဆးခ်ိန္ ၁ နာရီခန္႔ ေစာင့္ဆိုင္းျပီးသင့္ကားရဲ႕ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္(Grade) နဲ႕ ခန္႔မွန္းေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း(Market Value) ကို သိရွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္ေဆးရာတြင္ ကားတစ္စီးရဲ႕ ထုတ္လုပ္တဲ့ခုႏွစ္၊ ေမာ္ဒယ္၊ ေမာင္းႏွင္ၿပီးအတိုင္းအတာ(kilo) ၊ ၾကံခိုင္မႈ၊ အျပင္ပုိင္း၊ အတြင္းပုိင္း၊ အင္ဂ်င္ပုိင္းႏွင့္ထပ္မံထည့္သြင္းထားတဲ့အစိတ္အပိုင္းပစၥည္းမ်ားပါမက်န္ အကုန္အေသးစိတ္အခ်က္ေပါင္း (၂၀၀)ေက်ာ္ကိုစစ္ေဆးကာ သင့္ကားရဲ႕ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္(Grade) ကိုသတ္မွတ္ေပးမွာျဖစ္ျပီးျမန္မာျပည္ကားေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း(Market value) နွင့္အညီ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ေပးမွာပါ။ ဒီထူးျခားေကာင္းမြန္တဲ႕ကားစစ္ေဆးျခင္း၀န္ေဆာင္မွုအတြက္ ျမန္မာေငြ (၁၄၀၀၀) က်ပ္သာက်သင့္မွာျဖစ္ျပီး TTAS မွေပးအပ္တဲ့ ကားစစ္ေဆးမွုရလာဒ္မွတ္တမ္း (Assessment Result Record) နဲ႕အတူ Service Member Card ကိုရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္ေရာင္းခ်လိုတဲ့ Customer မ်ားအေနနဲ႔ Market Price အတိုင္းရရွိၿပီးအခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္ Toyota Aye and Sons ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာအေရာင္းစင္တာမ်ားမွ တဆင့္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ TTAS Service Member Card ရရွိသြားတဲ့အတြက္လည္း TTAS ရဲ႕အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မွုေတြအေပၚမွာ Discounts ေတြရရွိႏိုင္ေတာ့မွာပါ။ TTAS ရဲ႕ Premium Member Card ရွိျပီးသားသူေတြအတြက္ကေတာ့ ကားစစ္ေဆးျခင္း၀န္ေဆာင္မွ တစ္ၾကိမ္အခမဲ့ ရယူႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ကားေျပာင္းစီးခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္… ေရာင္းခ်င္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ Toyota Aye and Sons (TTAS) မွ ကူညီခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေခါင္းရွုပ္ခံစရာမလိုဘဲကားေဟာင္းကိုေရာင္းထုတ္ျပီး TOYOTA ကားအသစ္တစ္စီးေျပာင္းစီးႏိုင္ဖို႕ ကားစစ္ေဆးတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မွအတြက္ အခုပဲ Toyota Aye and Sons (TTAS) ကိုဆက္သြယ္လိုက္ပါေတာ႕။

ကားခ်စ္သူမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္ေသာမိသားစုဘ၀ ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

Toyota Aye and Sons (TTAS)

ကားစစ္ေဆးတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း၀န္ေဆာင္မွု (Assessment Service) ျပဳလုပ္လိုသူမ်ားအေနနဲ႕ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Link မွတဆင့္ Booking ရက္ခ်ိန္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

http://assessment.toyota-myanmar.com/#/login

အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက

လိပ္စာ-

Toyota Aye and Sons (T.T.A.S Co.,Ltd.)

No. 87(A), ပုလဲကြန္ဒိုအေရွ႕ ,ကမာၻေအးဘုရားလမ္း , ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊

ဖုန္းနံပါတ္ - 09954400950, 09954502206,01-400950,01-502206ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။