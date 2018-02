DPCW(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾကျငာျခင္းႏွင့္စစ္ရပ္ဆဲျခင္းေၾကျငာစာတမ္း)ကိုအေျခခံ၍ ညီလာခံျပဳလုပ္

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ။ ။ DPCW(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေၾကျငာျခင္းႏွင့္စစ္ရပ္ဆဲျခင္းေၾကျငာစာတမ္း)တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အသံုးဝင္သည္႔အခ်က္မ်ားပါရွိေနသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္႔ ကုိရီးယားႏိုင္ငံမွ Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL) တို႔ ပါဝင္သည္႔ ညီလာခံတစ္ခုကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ရက္ မနက္ပိုင္းတြင္ Lotte ဟုိတယ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

DPCWျပဌာန္းခ်က္တြင္ အပိုဒ္ ၁၀ခုႏွင့္ အပိုဒ္ငယ္ ၃၈ခုတို႔ပါဝင္ေနၿပီး ကမၻာႀကီး၌ျဖစ္လာႏိုင္သည္မ်ားကို စနစ္တက်ကိုင္တြယ္ရန္ဖြဲ႔စည္းထားသည္႔ ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု HWPL၏ မန္ေနဂ်ာ Danny L Yeem ကေျပာသည္။

လက္ရွိႏိုင္ငံတကာဥပေဒမ်ားက အခြင့္အာဏာမရွိ၊ စနစ္တက်မဟုတ္ဘဲ စစ္မီးအားလုံးၿငိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ DCPWကို ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ဝါရင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အေရးထားၾကသည္ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

"HWPL ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္မႈေတြက အဓိကအားျဖင့္ႏွစ္ခုရွိပါတယ္ ။ တစ္ခုကေတာ႔ DPCW Declaration of Peace and Cessation of War ။ေနာက္တစ္ခုကေတာ႔ HWPL WARP Offices(World Alliance of Religious's Peace)။ အဲဒါကေတာ႔ မတူညီတဲ႔ဘာသာတရားေတြနဲ႔ စကားဝိုင္းျပဳလုပ္ေပးတာပါ ။ ဒါကHWPL ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ရာမွာအဓိကေသာ႔ခ်က္ပါပဲ။ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာ၊ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာေတြ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ အတူတကြလုပ္ေဆာင္တာပါ"ဟု မန္ေနဂ်ာ Danny L Yeem ကေျပာသည္။

DPCW ေၾကျငာခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္မကိုက္ညီသည္႔အပိုင္းမ်ားပါဝင္သလို ၂၀၀၈ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီသည္႔အပိုင္းမ်ားလည္းပါဝင္ေနသည္႔အတြက္ ၄င္းအေနျဖင့္ DPCWကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ဖတ္ၾကားေပးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဥကၠဌ ဦးရွိန္ ဆိုသည္။

DPCWတြင္ အပိုဒ္(၁) စစ္ေရးၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ အင္အားသံုးမႈမ်ားကို တားျမစ္သည္၊ အပိုဒ္(၂) စစ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကိုေလ်ာ႔ခ်ၿပီး လက္နက္ေတြရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ကို လူသားမ်ိဳးႏြယ္အတြက္အသံုးခ်ရမည္၊ အပိုဒ္(၃) ခ်စ္ၾကည္ရင္ႏွီးမႈကိုတိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ရန္လိုသည္႔အျပဳအမူမ်ားကိုတားျမစ္သည္၊ အပိုဒ္(၄) ႏိုင္ငံတကာအသိမွတ္ျပဳထားသည္႔ နယ္စပ္ေဒသကို ဆန္႔က်င္အက်ပ္ကိုင္မႈကိုတားျမစ္သည္၊ အပိုဒ္(၅) ႏိုင္ငံ(သို႔မဟုတ္)ျပည္သူမ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ကို ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရမည္ဟုပါရွိသည္။