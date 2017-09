၈၈ မ်ဳိးဆက္မွ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ခ်ဳိ႕က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

စက္တင္ဘာလ ၁၅ ။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ ၈၈ မ်ဳိးဆက္မွ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူတစ္ခ်ဳိ႕က အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

အမွတ္ ၅၄၊ တကၠသိုလ္ ရိပ္သာလမ္း

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ

( စက္တင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၇)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံသုိ႔ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ

ခင္မင္ရပါေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

အၾကပ္အတည္းေတြနဲ႔ လံုးပန္းခဲ့ရတဲ့ ငါတို႔ရဲ႕ ေမြးရပ္ဇာတိ ျမန္မာျပည္ႀကီးမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ တစ္အူတံုဆင္း ေသြးသားရင္းခ်ာလို ေနထုိင္ခဲ့ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားေမာင္ႏွမေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ဆက္ခံ တာ၀န္ယူလုပ္ကိုင္ေနမႈ အပါအ၀င္ ျပည္သူေတြခံစားေနရတဲ့ အတိဒုကၡေတြ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ခုခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀မ္းနည္း၊ စိုးရိမ္ေနရၿပီဆုိတာ သိေအာင္ေျပာဖို႔ ခုလို စာေရးလိုက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိသားစု၀င္ေတြနဲ႔ မိဘေတြထဲက တစ္ခ်ဳိ႕ဟာဆိုရင္လည္း တိုင္းျပည္အတြက္ အသက္ေပးက်ဆံုးသြားခဲ့တဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္ေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ေတြဟာလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္လိုပဲ ႏိုင္ငံအက်ဳိးအတြက္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာကေန ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

" အေဖ့ရဲ႕ သမီးျဖစ္တဲ့ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ျပည္သူေတြ ဆယ္စုႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီး ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ခံေနရခ်ိန္ေတြမွာ ကၽြန္မ ဘယ္ေတာ့မွ ႏႈတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေနႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး" ဆိုၿပီး ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွာ ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းေျပာတုန္းကဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ သတၱိတို႔အေပၚ မ်ားစြာ အားရေက်နပ္၀မ္းေျမာက္မိခဲ့ပါတယ္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မိဘေတြနဲ႔ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လံုးက ခ်စ္ခင္ေလးစားျမတ္ႏိုး ခဲ့သလိုပဲ ျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚမွာ ခ်စ္ခင္ေလးစား ယံုၾကည္ ေပးထားခဲ့ၾကပါတယ္။

ႏွစ္ေတြအၾကာႀကီး ယံုၾကည္ခ်က္ အက်ဥ္းသားအျဖစ္ ရွိေနခဲ့တုန္းကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ ရပ္တည္ခဲ့ၾကၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ဖုိ႔အေရး၊ တုိင္းျပည္ကို ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကိုပါ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္းၿပီးေတာ့ေသာ္လည္းေကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ တတ္စြမ္းသမွ် လုပ္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ေျပာစကားျဖစ္တဲ့ " “Use your liberty to promote ours " ဆိုတဲ့အတုိင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း တကယ့္ကို တုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကပါတယ္။ (ဘဂၤလီ) ရိုဟင္ဂ်ာ၊ တစ္ျခား မြတ္ဆလင္၊ ဟိႏၵဴ၊ ခရစ္ယာန္ တုိ႔အပါအ၀င္ လူမ်ဳိး မတူညီမႈ၊ ကိုးကြယ္တဲ့ ဘာသာမတူမႈေတြ ရွိေနခဲ့ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြအားလံုးဟာ တပ္မေတာ္ဆိုတဲ့ လူနည္းစုတစ္ခုက လူအမ်ားစုအေပၚ ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို အဆံုးသတ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တစ္စုတစ္စည္းတည္းနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၀န္းရံေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လြတ္ေျမာက္လာေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၀မ္းသာခဲ့ၾကၿပီး ဘံုစကားလံုးျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတဲ့ပန္းတိုင္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္ကို ဘယ္လုိမ်ဳိး ဦးေဆာင္ခ်ီတက္မလဲ ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ၾကရတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ေထာက္ခံခဲ့သူေတြ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အတူ အရင္စစ္အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သူေတြ၊ ျပည္၀င္ခြင့္ပိတ္ခံရသူေတြ၊ ေထာင္ခ်ခဲ့ဖူးသူေတြအားလံုးကို အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။ အားလံုးနဲ႔လည္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ နယ္ပယ္အမ်ားအျပားမွာ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳေတြနဲ႔အတူ အမ်ားစုကေတာ့ နည္းလမ္းစံုကေန ကူညီေပးဖို႔ ရွိေနခဲ့ၾကေပမယ့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့ ဘယ္လုိ အတတ္ပညာပုိင္း၊ကၽြမ္းက်င္မႈပိုင္း အကူအညီေတြကို ေတာင္းခံဖို႔ စိတ္မ၀င္စားခဲ့ပါဘူး။

ပုိဆိုးတာက ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္၊ အဓိပၸါယ္က ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ လုပ္ကိုင္မႈကပဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈကို လမ္းညႊန္ေကာင္းလမ္းညႊန္ႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုန္လႈပ္ခဲ့ရတယ္။ ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး ႏွစ္ခုထဲက တစ္ခုကို ေရြးရင္ တစ္ခုကုိ ပယ္ရေတာ့မလားဆိုၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ တုန္လႈပ္ေနရၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အစုိးရရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပံုေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ စုိးရိမ္ပူပန္မိခဲ့ရပါတယ္။ အမ်ားေလးစားၿပီး အေတြ႕အႀကံဳအမ်ားႀကီးရွိတဲ့ ၀ါရင့္ NLD ေခါင္ေးဆာင္ ဘယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ အစိုးရအဖြဲ႕မွာ ပါမလာခဲ့ဘူး။ ထူးခၽြန္ၿပီး အေတြ႕အႀကံဳရွိသူ တစ္ဦးမွ အဖြဲ႕မွာ ဆြဲမသြင္းခဲ့ဘူး။ အဖြဲ႕မွာ ပါသူ အမ်ားစုက အေတြ႕အႀကံဳသိပ္မရွိတဲ့ NLD မ်က္ႏွာသစ္ေတြ ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီမွာ ပါတဲ့ တကယ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး အေတြ႕အႀကံဳရွိသူ ေတြက်ေတာ့လည္း တပ္ထြက္ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ အက်ဥ္းခ်ခဲ့တဲ့ ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔တုိင္းျပည္ကို ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ၾကာ ဖိႏွိပ္ခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕ႀကီးက လူေတြ ျဖစ္ေနတယ္။

ဒါဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေနရာကို ဦးတည္ေနၿပီလဲ? ႏိုင္ငံမွာ လုပ္ေနတယ္ဆိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကေရာ ဒံုးရင္းေနရာကို ျပန္ေရာက္သြားျပီလား? ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္ခံထားတယ္ဆိုေပမယ့္ သက္ဦးဆံပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ အစုိးရတစ္ရပ္ေအာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္ေရာက္သြားျပီလား? ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို အားေပးရမယ္၊ ဘယ္လုိ ရာထူးပဲျဖစ္ျဖစ္ အစုိးရကို ဆန္႔က်င္သူေတြကုိ ခြင့္ျပဳေပးရမယ္၊ မူ၀ါဒ ကြဲလြဲမႈေတြအေပၚ အေျခအတင္ ေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳရမယ္၊ ေနာက္ၿပီး ဘယ္လုိေနာက္ခံ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး ဘာသာထဲကေနပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္မ်ဳိးဆက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ေပၚထြက္ဖို႔ တည္ေဆာက္ေပးရမယ္။ ေနာက္ၿပီး စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ အၾကားလည္း ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရမယ္။ ဒါ မလြယ္မွန္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုိ ျပဳျပင္မႈ အစီအစဥ္အတြက္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါေတြဟာ အေျခခံေတြျဖစ္တယ္။ ဒါကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ေယာက္တည္း လုပ္ရမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒါကို အားေကာင္းတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုနဲ႔ ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဖခင္ကို သတိရေအာက္ေမ့တာေရာ၊ ခုခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဦးေဆာင္သူ ေခါင္းေဆာင္ေနရာကို ရယူထားႏုိင္တာကို ေထာက္ထားေသာအားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းစည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ လူသားခ်င္း ေထာက္ထားၾကင္နာမႈတို႔အေပၚ အေျချပဳတဲ့ မ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္း ေရးဆြဲဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းဟာ ခုဆိုရင္ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈနဲ႔ ဘာသာေရး အယူသည္းမႈ ဆိုတဲ့ ေခ်ာက္နက္ႀကီးထဲ တိတ္တဆိတ္ လွမ္းေနပါၿပီ။ ဘဂၤါလီ ေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကို ရပ္တန္႔ရပါမယ္။ အၾကမ္းဖက္သမားေတြရဲ႕ တိုက္ခိုက္က်ဴးလြန္မႈေတြ ရွိခဲ့တယ္ဆိုတိုင္းလည္း အျပစ္မဲ့ ရြာသားေတြ၊ ရခုိင္ ကခ်င္နဲ႔ ရွမ္း အထူးသျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္က ေယာက်ာ္းမိန္းမ ကေလးေတြ ကို သတ္တာက မွားယြင္းပါလိမ့္မယ္။

ခုခ်ိန္မွာ ဘာေတြတကယ္ျဖစ္ေနလဲ ဆိုတာကို သိရွိေစဖို႔ ကုလနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕အစည္း ေတြကိုလည္း အျပည့္အ၀ အကဲျဖတ္ေလ့လာခြင့္ ျပဳဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ႏိုင္ငံသား မဟုတ္ဘူးပဲျဖစ္ျဖစ္ တကယ္လုိအပ္ေနသူေတြဆီ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီေတြ ေရာက္ရွိသြားေအာင္ ခြင့္ျပဳလုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒါကို ၀မ္းနည္းစြာနဲ႔ပဲ ထုတ္ျပန္လုိက္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ရုတ္တရက္ကပ္ေဘးသဖြယ္ ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ယံုၾကည္ရတဲ့ သတင္းေတြေၾကာင့္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခုလို မျဖစ္မေန ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီ စာေရးလုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဘက္က ခုအခ်ိန္ထိ ဒီဒဏ္ရာေတြကို ကုစားေပးႏိုင္ပါေသးတယ္။ ရင္ၾကားေစ့ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ဦးေဆာင္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေရြးေကာက္ခံ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဦးေဆာင္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဖခင္ဆီက ရထားတဲ့ အေမြနဲ႔အတူ မွန္ကန္တဲ့ အရာေတြကုိ လုပ္ဖို႔ အခ်ိန္မေႏွာင္းေသးပါဘူး။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဆင္ေျပဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေလွ်ာက္လွမ္းသြားႏိုင္ပါေစ။

1.

2. ကိုေအာင္ (ယူေက)

3. ထြန္းေအာင္ (ယူအက္စ္ေအ)

4. ခင္အုန္း (ၾသစေၾတးလ်)

5. ဘီလယ္ ရက္စ္ခ်ဳိင္း ( ယူအက္စ္ေအ)

6. ဦးေက်ာ္၀င္း (ယူအက္စ္ေအ)

7. ဟန္ေညာင္ေ၀ (ကေနဒါ)

8. ေမာင္ဇာနည္ (ယူေက)

9. မုိးသီးဇြန္ (ယူအက္စ္ေအ)