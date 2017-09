ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ တူရကီသမၼတတို႔ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ေဆြးေႏြး

စက္တင္ဘာ ၆ ။ ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား တူရကီသမၼတေတယစ္ အာဒိုဂန္က စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တယ္လီဖုန္းေခၚဆိုခဲ႔ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ံုးမွ ထုတ္ျပန္သည္။

ရခိုင္အေရးကိစၥအေပၚ တူရကီႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးအပါအဝင္ ၊ တူရကီ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ သတင္းမွားယြင္းေဖာ္ျပျခင္း အေျခအေနမ်ားပါ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုခဲ႔ၾကသည္။

တူရကီသမၼတ မစၥတာအာဒိုဂန္က လူ႔အခြင့္အေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ရခိုင္အေရးကိစၥကိုအေျမာ္အျမင္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ဟုယုံၾကည္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ထို႔ျပင္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး ဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာခဲ့ၿပီး မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားသုံးသပ္ ေဆာင္ရြက္မည္ကို သံသယမရွိပါေၾကာင္း ေျပာခဲ႔သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က " မိမိတို႔အေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီအကာအကြယ္မ်ားပိတ္ပင္ခံရျခင္း၏ ဆိုလိုရင္းကိုေကာင္းစြာ သိရွိနားလည္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္သူအားလုံး၏ အခြင့္အေရးကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ရန္ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအခြင့္အေရးသာမကလူမႈေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ျမွင့္တင္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း" ေျပာၾကားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး " ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူအားလုံးအတြက္ အျဖစ္ႏိုင္ဆုံးနည္းလမ္းျဖင့္ ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ရန္ စတင္ေဆာင္ရြက္ထားျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီသာမက ျငိမ္းခ်မ္းတည္ျငိမ္ေရးအတြက္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းကာဘက္စုံဖြံ႕ျဖဳိးေရးအစီအစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္အမွားမ်ား ဖန္တီးျခင္းေၾကာင့္မိမိတို႕ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားကာလရွည္ၾကာရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္ေသာမိတ္ေဆြေကာင္းဆက္ဆံေရးထိခိုက္လာမည္ကိုစိုးရိမ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားဆက္ဆံေရးေကာင္းကိုအျမဲထိန္းသိမ္းထားလိုေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သေဘာထားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာတူရကီသံအမတ္ၾကီးကတင္ျပျပီး ျဖစ္မည္ ဟုယူဆပါေၾကာင္း" ေျပာခဲ႔သည္။

တူရကီဒုတိယဝန္ၾကီးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ သတင္းဓာတ္ပုံအမွားမ်ားကို ျဖန္႔ေဝခဲ့သည့္အျဖစ္သည္ သတင္းအမွားမ်ားထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ ျပန္႔ႏွံ႕ေနျခင္း အတြက္ ၾကီးမားေသာျပႆနာ၏ျမင္သာေသာ (The Tip of a huge Iceberg of Misinformation) အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုသာ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာခဲ႔သည္။

ထိုကဲ့သို႔ သတင္းဓာတ္ပုံအမွားမ်ားကိုမတူညီေသာအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား ျပႆနာအမ်ားအျပား ျဖစ္ပြားေစရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖန္တီးေနၾကသည္ကို မွန္းဆၾကည့္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ တူရကီနုိင္ငံအေနျဖင့္ ပီေကေက (the Kurdistan Workers' Partyor PKK -Kurdish: PartiyaKarkerên Kurdistan) ကို ႏွိမ္နင္းခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကိုေကာင္းစြာနားလည္မည္ဟုယုံၾကည္ပါေၾကာင္း၊ ေျပာခဲ႔သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒပိုမိုက်ယ္ျပန္႔မလာေစရန္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ျပည္နယ္လုံးသို႕ ျပန္႔ႏွံ႕မသြားႏုိင္ေစရန္ အေကာင္းဆုံးၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာခဲ႔သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးေကာ္မတီကို အျမန္ဆုံးဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ေျပာၾကားသည္။

တူရကီႏိုင္ငံမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ကူညီရန္ အဆင္သင့္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာခဲ႔သည္။