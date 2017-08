ဓားသြားလို ပါးလႊာတဲ့ Moto Z Smartphone ျမန္မာျပည္လာၿပီ

ကမာၻနံမည္ႀကီး ကုန္ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္တဲ႔ Motorola ရဲ႕ အသံုးျပဳသူကို လိုအပ္သည့္ အေထာက္အပံ႔ပစၥည္းမ်ား ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ႏိုင္ေသာ Smartphone တစ္မ်ိဳး ျဖစ္တဲ႔ Moto Z Smartphone ကို Lenovo မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယူေဆာင္လာပါၿပီ။

Moto Z: ကမာၻအပါးဆံုး Premium Smartphone

Moto Z smartphone အသစ္ဟာ ဓားသြားကဲ႔သို႔ပါးလႊာေသာ ၅.၁၉ မီလီမီတာ သာအထူရွိျပီး ကမာၻအပါးဆံုး premium smartphone အျဖစ္ရပ္တည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္သံုး aircraft-grade အလူမီနီယံ ႏွင္႔ stainless steel တို႔ကိုေပါင္း ဆပ္ထားျပီး ၅.၅ လက္မ အရြယ္အစားရွိတဲ႔ Quad HD AMOLED အထူးေကာင္းမြန္ျပီး သက္ဝင္လွဳပ္ရွားေသာ ရုပ္ထြက္မ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ Water-repellant coating သုပ္လိမ္းထားတဲ႔အတြက္ မိုးရြာထဲမွာ ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ၊ ေရပန္းမ်ား ေအာက္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပူပင္စရာမရွိေအာင္ ကာကြယ္ေပးထားပါတယ္။

အရမ္းေကာင္းတဲ႔ ပံုတစ္ပံုအတြက္မည္သည္႔ အလင္းေရာင္အေျခအေနမဆို ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ Moto Z စမတ္ဖုန္း တြင္ 13MP High-resolution ႏွင္႔ Optical image stabilization , laser autofocus တို႔ပါဝင္ေသာ f1.8 ကင္မရာပါရွိပါသည္။ အေရွ႕ကင္မရာမွာ 5MP ရွိျပီး အလင္းေရာင္ကိုပံပိုးေပးမယ္ မ်က္ႏွာျပင္ flash နဲ႔ မီသားစု ၊ သူငယ္ခ်င္း မ်ားအတူ ညအေမွာင္မွာပင္ ပံုေကာင္းေကာင္းရိုက္ႏိုင္သည္ wide angle lens တို႔ပါရွိပါသည္။ မိမိဖုန္းကို မ်က္စိတစ္မွိတ္ အတြင္း unlock ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည္႔ moto Z အထူးလွ်င္ျမန္ တဲ႔ လက္ေဖြစနစ္မွာလည္း လြယ္ကူသက္သာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္အျမင္႔ဆံုးျဖစ္တဲ႔ Qualcomn Snapdragon 820 processor ကို 4GB RAM ၏အေထာက္အပံ႔ေၾကာင္႔ moto Z smartphone ကိုလွ်င္ျမန္သြက္လက္ေစျပီး လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို တစ္ျပိဳင္တည္း ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Moto Z မွာပါဝင္တဲ႔ 2600 mAh ဘက္ထရီက သင္ကို တစ္ေန႔တာလံုး အေႏွာက္အလွ်က္ကင္းစြာ အားျပန္သြင္းစရာမလိုပဲ ဆက္တိုက္အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အားျပန္သြင္းမည္ဆိုလွ်င္လည္း ၁၅ မိနစ္သြင္းရံုနဲ႕ ၇ နာရီအသံုးျပဳႏိုင္တဲ႔ TurboPower charge နည္းပညာလည္းပါရွိပါသည္။

ေဒတာသိမ္းစည္းႏိုင္ဖို႔ 64GB internal storage ပါရွိၿပီး ေနာက္ထပ္တိုးခ်ဲ႔အသံုးျပဳနိုင္ဖို႔အတြက္ အမ်ားဆံုး 2TB အထိေထာက္ပံေပးႏိုင္တဲ႔ microSD card slot လည္းပါရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္္လည္း moto Z smartphone သည္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာခံစားမွဳမ်ားျဖစ္တဲ႔ Moto Actions, Moto Voice ႏွင္႔ Moto Display မ်ားသည္ အသံုးျပဳသူရဲ႕ မိုဘိုင္းသံုးစြဲမွူ အေတြ႔အၾကံဳကို ပိုမိုေပ်ာ္ရႊင္ လြယ္ကူေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

Moto ModsTM: Instantly transform your smartphone into an entirely new device.

Moto Mods ဆိုသည္မွာ ေျပာင္းလည္းအသံုးျပဳႏိုင္ေသာ magnetic device နည္းပညာျဖစ္ျပီး moto z smartphone ေနာက္တြင္ သံလိုက္စနစ္ျဖင္႔ အလြယ္တကူတပ္ဆင္အသံုးျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

JBL® Soundboost to pump up your music: မိမိ၏ ဖုန္းကို JBL SoundBoost speaker မွ ေကာင္းမြန္က်ယ္ေလာင္ေသာ စတီဒီယိုအသံစနစ္ကို ေပးစြမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

Moto Insta-Share Projector for big-screen entertainment: တMoto Insta-Share Projector ကို အသံုးျပဳျပီး မိမိ ႏွစ္သက္တဲ႔ ရုပ္ရွင္အစီအစဥ္မ်ား၊ ဗီဒီယိုမ်ားကို လက္မ ၇ဝ အထိ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ၾကည္႔ရွု႕နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္၊

Instant recharge with Incipio offGRIDTM Power Pack: ဖုန္း ဘက္ထရီအားကုန္တဲ႔အခ်ိန္မွာ Incipio offGRID Power Pack ကဖုန္းကို နာရီ ၂ဝ အထိထပ္မံအသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ ခ်က္ခ်င္းေျပာင္းလဲေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

Get 10x optical zoom using Hasselblad True Zoom: Hasselblad True Zoom ကင္မရာသည္ သာမန္ဖုန္းမ်ားတြင္ အသံုးမျပဳႏိုင္သည္႔ 10x optical zoom ပါရွိသျဖင္႔ အေဝး တြင္ရွိေသာ အရာဝတၳဳမ်ားကို တိက်ျပတ္သားစြာ ရိုက္ကူးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Xenon flash ကလည္း အလင္းေရာင္မရွိေသာ (သို႔) နည္းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ရိဳက္ကူးရာတြင္ မံွဳဝါးျခင္းမရွိပဲ ပံုေကာင္းတပံုကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

Hasselblad camera ဒီဇိုင္းတြင္လည္း ဓါတ္ပံုရိုက္ရန္ ခလုပ္ႏွင္႔ zoom ဆြဲရန္မ်ားပါရွိသျဖင္႔ ဓါတ္ပံုရိုက္ရာတြင္ လြယ္ကူ ေစျပီး ပံုေကာင္းတစ္ပံုကို အလြယ္တကူရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုး ဓါတ္ပံုအရည္အေသြးကို ရရွိဖိုိ႔အတြက္ လည္း RAW format ဓါတ္ပံုမ်ားကိုလည္း ရိုက္ကူးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Price and availability

Myanmar limited­ and special preorder offer

Moto Z available for retail purchase from 12:00pm on December 4th .

Product Price(NTD) Moto Z 890,000 Moto Mods – Powerbank 99,000 Moto Mods – JBL® SoundBoost Speaker 109,000 Moto Mods – Hasselblad True Zoom Camera 259,000 Moto Mods – Instashare Projector 299,000

Technical Specs for Moto Z