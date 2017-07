အစိုးရအေနျဖင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရး လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ရွိမရွိအား ကုလသမဂၢသို႔ တင္ျပမည္

ရန္ကုန္၊ဇူလိုင္ ၅ ။ ။ အစိုးရက မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ထားသည္႔အေပၚ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီစြာ လုပ္ေဆာင္ေပးမႈရွိ၊မရွိ မသန္စြမ္း အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကဦးေဆာင္၍ ႏိုင္ငံအႏွံ႔အေျခအေနမ်ားကိုေလ႔လာၿပီး ကုလသမဂၢသို႔ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔တင္ျပရန္အတြက္ အစီရင္ခံစာမူႀကမ္းအား ျပန္လည္ေဆြးေႏြးသည္႔ အခမ္းအနားကို ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွဦးေဆာင္၍ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ မသန္ စြမ္းမ်ား၏ အသံမ်ားကို ေလ႔လာၿပီး ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ယေန႔ ဇူလိုင္ ၄ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕Central Hotel ၌ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

"ဒီေန႔မွာေတာ႔ အၾကမ္းျပဳစုထားၿပီးသား ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာေမးထားတာေပါ့ မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ လူေနမႈဘဝအေျခအေနမ်ားကို ျမန္မာလိုပယာယီေရးထားတဲ႔ စာေလးေတြဖတ္ျပ ၿပီးေတာ႔မွ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတြရယူမယ္။ ဒီေန႔လိုပဲမႏၱေလးမွာ(၇)ရက္ေန႔တစ္ခါလုပ္မယ္ လုပ္ၿပီးရင္ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပန္ေရးၾကမယ္ေရးၿပီးရင္ ေနာက္ဆုံး တစ္ဆင့္ထပ္ၿပီးေတာ႔ခ်ျပမယ္။ ၿပီးမွအဂၤလိပ္လိုျပင္မယ္ အဂၤလိပ္လိုေတာင္ကိုယ္႔ဘာကိုယ္ျပင္လို႔မရဘူး ။ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ကိုယ္တုိင္ဒီစာကိုနားလည္ေအာင္ Editing(တည္းျဖတ္) ျပန္လုပ္မွာေပါ့ေနာ္"ဟု မသန္စြမ္းသူမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ကိုျမင့္က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) မသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိေျခအေနအား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက အစီရင္ခံစာကို ကုလသမဂၢသို႔ ျပန္တင္ျပရသည္။

"ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမးခြန္းေတြရွိတယ္ ရခိုင္တို႔ စစ္ေတြတို႔ ပါလာတယ္ ေဝးလံတဲ႔ေဒသအသီးသီးက ဒါဆုိေအာက္(ျမန္မာႏိုင္ငံ) ဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ကဟာေပါ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ဆယ္ခုကဟာေပ့ါ ေဝးလံ ေခါင္ဖ်ားတဲ႔ ရပ္ကြက္ထဲေအာက္ေျခအထိသြားၿပီးေတာ႔ လူထုရဲ႕အသံကိုအိမ္တိုက္တာေရာက္ တစ္အိမ္တက္ဆင္းေကာက္ခံရတာျဖစ္တယ္ သူတို႔ရဲ႕အသံ အခက္အခဲေတြ ရင္ဆိုင္ေနရတာေတြ လိုလားခ်က္ေတြ လိုအပ္ခ်က္ေတြ သူတို႔ရဲ႕အႀကံညဏ္ေတြ ဒါေတြအားလုံးကို စုစည္းၿပီးေတာ႔ ေကာက္ခံခဲ႔တာျဖစ္တယ္"ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးျမတ္သူဝင္း ကဆိုသည္။

ထိုကဲ႔သို႔ မသန္စြမ္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးရရွိမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္ သတ္သည္႔ အဆိုပါအစီရင္ခံစာ မူၾကမ္းအတြက္ (၁)ႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္ယူခဲ႔ရၿပီး မသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္း မ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ရသည္။

"ျမန္မာႏိုင္ငံမွာမသန္စြမ္းအခြင့္အေရးေတြတိုးတက္လာလားဆိုေတာ႔ မတိုးတက္ဘူးေျပာရင္လည္း အျပဳသေဘာမေဆာင္ရာက်မယ္ တိုးတက္လားဆိုရင္ေတာ႔တိုးတက္ပါတယ္ သို႔ေသာ္တိုး တက္သေယာင္ပဲရွိေသးတယ္ သိသိသာသာထင္ထင္ရွားရွား တိုးတက္လာတာေတာ႔ သိပ္မရွိေသး ဘူးလို႔ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္"ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားအသင္းခ်ဳပ္မွ ဦးျမတ္သူဝင္း ကေျပာျပသည္။

ယခုလက္ရွိ သန္းေခါင္စာရင္းစစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မသန္စြမ္းသူ ၄.၆ရာခိုင္ႏူန္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ၂.၃ သန္း ရွိေနသည္။ ၎တို႔ထဲ၌ အလုပ္ကိုင္မရရွိသည္႔ မသန္စြမ္းဦးေရ ၈၅ ရာခိုင္ႏူန္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရွိေနသည္။