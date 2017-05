လန္ဒန္တြင္ ဆုလာယူသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အား ေထာက္ခံသူႏွင့္ ကန္႔ကြက္သူမ်ား အၿပိဳင္ဆႏၵျပ

ခ်င္းမုိင္၊ ေမ ၈ ။ ။ ၿဗိတိန္ႏုုိင္ငံ ေရာက္ရွိေနေသာ ႏုုိင္ငံေတာ္၏ အတုုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အား လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေရာက္ ကခ်င္အဖြ႕႔ဲအစည္းမ်ား၊ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ ဘဂၤလီမ်ားကပါသည့္ ေထာက္ခံသူမ်ားကတစ္ဖက္၊ ကန္႔ကြက္သူမ်ားကတစ္ဖက္ အၿပိဳင္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္က လန္ဒန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ခ်ီးျမႇင့္ေသာ The Freedom of the City ဂုုဏ္ျပဳဆုုကုုိ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ Guildhall ခန္းမတြင္ ေမလ ၈ ရက္က ဆုလာယူစဥ္ ခန္းမေရွ႕၌ ဆႏၵျပခံရျခင္းျဖစ္သည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဟာ အခုုေလာေလာဆယ္မွာ လန္ဒန္ Freedom Award ကိုသူလာယူတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူက တကယ္ ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ(ဘင္ဂၤါလီ)လူမ်ဳိးေတြနဲ႔ တုုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေတြ အတြက္ freedom ကို သူ႔အေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳတာ မရွိဘူး။ ျပည္တြင္းမွာဆုုိ က်ေနာ္တိုု႔ ကခ်င္ျပည္သူေတြအတြက္ လြတ္လပ္မႈ၊ က်ေနာ္တိုု႔ရသင့္ရထုုိက္တဲ့ အခြင့္အေရး သတ္မွတ္တာမရွိဘဲနဲ႔ ဒီဆုုကုုိလာယူတာကုုိ က်ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆႏၵျပရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟုု ယူေကအေျခစုုိက္ ဆႏၵျပမႈတြင္ ပါဝင္သူ ကခ်င္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(KNO)၏ ေခါင္းေဆာင္ ဦးရိန္ဒူက မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။

Guildhall ခန္းမေရွ႕တြင္ ေမလ ၈ရက္ လန္ဒန္စံေတာ္ခ်ိန္ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီမွ ၂ နာရီထိ ဆႏၵျပခဲ့ၿပီး အဓိက “ကခ်င္လူမ်ဳိးကုုိ သတ္ျဖတ္ျခင္း ရပ္တန္႔ပါ” ၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာ(ဘင္ဂၤါလီ)လူမ်ဳိးမ်ားကိုု သတ္ျဖတ္ျခင္း ရပ္တန္႔ပါ”၊ “ကခ်င္မ်ားကိုု ႏွိပ္ဆက္မႈမ်ား ရပ္တန္႔ပါ” စသည့္ စာတမ္းမ်ားကုုိင္ေဆာင္ ေႂကြးေၾကာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုုပ္၍ ဆႏၵျပခဲ့သည္ဟုု သူက ေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားကုုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေျပာဆုုိေပးရန္လည္း ယခုုကဲ့သုုိ႔ ေတာင္းဆုုိ ဆႏၵေဖာ္ထုုတ္ရျခင္းျဖစ္သည္ဟုု ၎က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

“ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ထုုိးစစ္ဆင္တာေတြကုုိ သူ႔အေနနဲ႔ စစ္တပ္ ထုုိးစစ္ဆင္မႈ ရပ္တန္႔ဖိုု႔၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသမိးေတြကုုိ အဓမၼျပဳက်င့္တာေတြကုုိ ရပ္တန္႔ဖိုု၊ စစ္တပ္ကေန ကခ်င္လူမ်ဳိးေတြကုုိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာေတြ၊ အၾကမ္းဖက္တာေတြ၊ ရြာမီးရႈံ႕တာေတြ၊ ဗံုုးက်ဲတာေတြ သူ႔အေနနဲ႔ ေျပာဆုုိတာမရွိဘူး။ အဲဒါေတြကုုိ ေျပာဆုုိဖုုိ႔ က်ေနာ္တိုု႔ ေျပာတယ္။ အဲဒါေတြအတြက္ ႏုုိင္ငံတကာကိုု ေျပာေပးဖုုိ႔ က်ေနာ္တိုု႔ အေနနဲ႔ ေတာင္းဆုုိတယ္”ဟုု ကခ်င္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ံုး(KNO)၏ ေခါင္းေဆာင္ ဦးရိန္ဒူက ေျပာသည္။

ထုုိ႔ျပင္ လက္ရွိ အစုုိးရ လုုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရေဖာ္ေဆာင္မႈကိုလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုုအေျခခံ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ လက္မွတ္ေရးထုုိးၿပီးေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ေဆာင္မည္ဆုုိေသာ လမ္းစဥ္ကုုိ ၎တိုု႔ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လက္မခံေၾကာင္း သူက ထည့္သြင္းေျပာဆုုိခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရ အာဏာရလာၿပီးေနာက္ တပ္မေတာ္ကုုိ အကာအကြယ္ေပးေျပာဆုုိျခင္း၊ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဖိအားေပးမႈမ်ားကိုလည္း ကန္႔ကြက္သည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ကုုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းကုုိ ျဗိတိန္ႏုုိင္ငံေရာက္ ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကခ်င္လူမႈေရးအဖြဲ႔-ၿဗိတိန္-(KCUK)ကလည္း ေၾကျငာခ်က္ ထုုတ္ျပန္၍ ေတာင္းဆုုိထားသည္ဟုု သူက ေျပာသည္။

၎တိုု႔၏ ေၾကျငာခ်က္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ရွိ မန္လီမန္၊ ႏုုိင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံသုုိ႔လည္း ေပးပိုု႔သြားမည္ဟု သိရသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္သည္The Freedom of the City ဂုုဏ္ျပဳဆုုကုုိ ေမလ ၈ရက္က လက္ခံရယူခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဧၿပီ ၃၀ရက္ ညတြင္ ၎၏ ဥေရာပခရီးစဥ္ကို စတင္လိုက္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ)ဌာနခ်ဳပ္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ အီတလီႏွင့္ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတို႔သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္မည္ျဖစ္သည္။