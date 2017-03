ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ တို႔ ေရေဆးပန္းခ်ီေတြပါ၀င္တဲ့ "This is my life" ျပပြဲ

မတ္လ ၆ ရက္ ။ ။ ပန္းခ်ီသေျပျမင့္သိန္း၏ "This is my life" ပန္းခ်ီျပပြဲတစ္ခုကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႏွင္းဆီကုန္းဘိုးဘြားရိပ္သာဝန္းရွိ ႏွင္းဆီၿမိဳင္ျပခန္း၌ ျပသခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔၏ ပန္းခ်ီကားမ်ား ပါ၀င္ျပသခဲ့သည္။

မတ္လ ၂ ရက္ေန႔မွ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔ အထိ ေရေဆးပန္းခ်ီကားေပါင္း ၅၂ ကား ျပသထားၿပီး ပန္းခ်ီသေျပျမင့္သိန္း၏ (၇) ႀကိမ္ေျမာက္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ပန္းခ်ီျပပြဲ ျဖစ္သည္။

ျပသထားသည္႔ ေရေဆးပန္းခ်ီလက္ရာမ်ားထဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ပံုႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔၏ ပန္းခ်ီကားမ်ားကို အႀကိဳက္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ပန္းခ်ီဆရာ သေျပျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။

ယခုအခ်ိန္အထိ ေရးဆြဲခဲ့ဖူးေသာ ေရေဆးပန္းခ်ီကားေပါင္း ေသာင္းခ်ီရွိေနၿပီျဖစ္သည္ဟု အသက္ ၇၁ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ပန္းခ်ီသေျပျမင့္သိန္းက ေျပာခဲ့ၿပီး ျပပြဲတြင္ ပန္းခ်ီကား ၁၀ ကားကို ေရာင္းခ်ထားၿပီး ျဖစ္သည္။

ပန္းခ်ီဆရာအေနျဖင့္ ပန္းခ်ီျပခန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပာခဲ့ၿပီး ပန္းခ်ီျပခန္းမ်ားသည္ ပန္းခ်ီဆရာမ်ားအားလံုး တတ္ႏိုင္သည့္ေစ်းႏူန္း ရွိမေနေၾကာင္းကိုလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။ "မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီျပခန္းေတြကိုေတာ႔ မ်ားမ်ားစားစား ရန္ကုန္မွာ ရွိေစခ်င္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ႔ တတ္ႏိုင္တဲ႔ ေစ်းႏူန္း အသက္သာဆံုးျဖစ္ေအာင္လည္း ျပခန္းကို တည္ေထာင္ၾကေစခ်င္တယ္။ အဲဒါမွလည္း ပန္းခ်ီဆရာေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကလည္း ကုန္က်စရိတ္ သက္သက္သာသာနဲ႔ ျပႏိုင္မွာပါ" ဟု ပန္းခ်ီဆရာက ေျပာသည္။