စေနေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ WLC-4 ႐ိုးရာလက္ေဝွ႕ၿပိဳင္ပြဲ တူးတူး(ျမန္မာ) ႏွင့္ ဆို႐ိုကင္(ယူကရိန္း)

တိုက္ခိုက္ေရးၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ တစ္ဘက္ႏွင့္တစ္ဘက္ လက္ေရသိသိသာသာ ကြာျခားမႈမရွိလွ်င္ လက္ရွိခ်န္ပီယံကို ဦးစားေပးသည့္ Still Champion Policy ႏွင့္ စိန္ေခၚသူကို ဦးစားေပးသည့္ New One Policy ဆိုၿပီး ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည့္အနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိုးရာလက္ေဝွ႕အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က Still Champion Policy ကိုက်င့္သံုးေနသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

စေနေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ WLC-4 ႐ိုးရာလက္ေဝွ႕ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တူးတူး(ျမန္မာ) ႏွင့္ ဆို႐ိုကင္(ယူကရိန္း) ပြဲစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အျငင္းပြားမႈအခ်ိဳ႕ရွိေနေသာေၾကာင့္ ယင္းကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္႐ံုးခန္းတည္ရွိရာ သုဝဏၰတြင္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဦးစီး၍ EC အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ခံုဒိုင္အဖြဲ႕မ်ားပါဝင္ေသာ ဘုတ္အဖြဲ႕ျဖင့္ ပြဲစဥ္ကို ဗီဒီယိုျပကြက္မ်ားျဖင့္ အပိုင္းလိုက္ အေသးစိတ္ ျပန္လည္ၾကည့္႐ႈစီစစ္ခဲ့ရာ မည္သူမွ လက္ရည္အျပတ္အသတ္သာလြန္ျခင္းမရွိ၊ ထိုးခ်က္၊ ထိခ်က္ ကြာျခားမႈမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိုးရာလက္ေဝွ႕အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိုးရာလက္ေဝွ႕အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ယခုပြဲရလဒ္ကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳေၾကာင္းႏွင့္ ဒိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မွားယြင္းမႈ မရွိေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရသည္ဟုလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ပြဲရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးပြဲၿပီးသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ပြဲစီစဥ္သည့္ျမန္မာလက္ခေမာင္း ဥကၠဌ ဦးေဇသီဟက ပြဲရလဒ္မ်ား အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္လာပါက ပြဲစီစဥ္သည့္၄င္းတို႔ဘက္မွ တာ၀န္ခံသြားမည္ဟု ေျပာသြားခဲ့သည္။