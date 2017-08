ခိုင္ထူး ထြက္သြားတာကို ခြင့္မျပဳႏုိင္ဘူးဆိုတဲ့ ေတးေရး ကိုေနဝင္း

“ခိုင္ထူး မင္းကိုသြားခြင့္မျပဳႏိုင္ဘူးကြာ တေယာက္ၿပီးတေယာက္ ငါ့ကိုထားသြားခဲ့ၾကတယ္ အခုေတာ့ မင္းပါငါ့ကိုထားသြားေတာ့မွာလား မင္းကခြင့္ျပဳပါဦး ဆိုေပမယ့္ ငါခြင့္မျပဳႏိုင္ဘူး။ It's hard to leave more hard to stay. ခိုင္ထူးကိုျပန္ေပးပါ... အဲ့လိုႀကီးေခၚသြားခြင့္မျပဳႏိုင္ဘူးကြာ ျပန္ေပးျပန္ေပး ျပန္ေပး ဘယ္လိုစကားမ်ိဳးသံုးၿပီး ေျပာႏိုင္မလဲကြာ” လို႔ ဒီေန႔ညေနမွာ ဆံုးပါးသြားတဲ့ အဆိုေတာ္ ခုိင္ထူးအတြက္ ေတးေရး ကိုေနဝင္းရဲ႕ တမ္းတသံ ျဖစ္ပါတယ္။

ခုိင္ထူးမဆံုးခင္ နာရီပိုင္းအလိုမွာ ခိုင္ထူးရဲ႕ ထင္ရွားတဲ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ “ျမတ္ေသာအက်င့္” ဆုိတဲ့ သီခ်င္းကို ကိုေနဝင္းက ရင္ဘတ္ႀကီးနဲ႔ ဆိုျပခဲ့တာ ဒီ႐ုပ္သံမွာ ေတြ႔ႏုိင္ပါတယ္။

စတူဒီယိုေခတ္ဦးကေန ယေန႔အခ်ိန္ထိ ပရိတ္သတ္ၾကားမွာ မွတ္မွတ္ရရေျပာဆို ေနၾကရတဲ့ အဆိုေတာ္ခိုင္ထူး တစ္ေယာက္ ၾသဂုတ္လ ၉ရက္ ေန႔လည္ ၃နာရီ ၂၄မိနစ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပါရမီေဆး႐ံုမွာ ကြယ္လြန္အနိစၥေရာက္ခဲ့ပါၿပီ။

သူကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာ အသက္ ၆၁ ႏွစ္ရိွေနခဲ့ၿပီး ပန္ကရိယ ကင္ဆာနဲ႔ ရန္ကုန္ကေန ဘန္ေဘာက္ကို ေဆးကုသဖို႔သြားေရာက္ခဲ့ေပမယ့္ လက္ေလွ်ာ့ခဲ့ရတာပါ။

ေရႊလည္တိုင္၊ စစ္ကိုင္းလမ္း၊ ခတၱာ၊ ေနာက္ဆံုးအိပ္မက္၊ အေဝးဆံုး၊ အားလံုးကို ေက်ာ္ျဖတ္ရမယ္၊ ဖိုးသာထူး သီခ်င္းေတြအပါအ၀င္ ပရိသတ္အားေပးမႈ အမ်ားၾကီးရခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္ခိုင္ထူးဟာ ဂီတအသိုင္းအ၀ိုင္းနဲ႔ သူ႔ပရိသတ္ေတြကို ခြဲခြာသြားခဲ့တာပါ။