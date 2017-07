ငယ္ငယ္ကတည္းက ၾကိဳက္ခဲ့လို႔ ဒီဘ၀ကို ေရြးခ်ယ္တာဆိုတဲ့ ဟန္ေနလြင္လြင္

အဆိုေတာ္ ဟန္ေနလြင္လြင္ ႏွင့္ေတြ ့ဆံုျခင္း အပိုင္း(၁)

ကိုစိႏၱာ

အဆိုေတာ္ရင္ဂိုမွာ အႏုပညာမွာ အေမြဆက္ခံတဲ့ သမီးတစ္ေယာက္ ရိွေနပါေသးတယ္။ သူကေတာ့ ဟန္ေနလြင္လြင္ပါ။ သူကလည္း ကိုယ္ပိုင္ Band နဲ႔ သီခ်င္းေတြကို သီဆိုေနသူတစ္ဦးဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး ။ သူက သီခ်င္းအဆို ပိုင္ႏိုင္ရံုမက ကိုယ္တိုင္ပါတီးခတ္ႏိုင္တဲ့ အမ်ဳိးသမီး ဂစ္တာသမားတစ္ေယာက္ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ Lead ဂစ္တာကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ တီးခတ္ႏိုင္သူ တစ္ဦးပါ။ ဟန္ေနလြင္လြင္နဲ႔ မဇၩိမက ေတြ႔ဆံုျပီး သူ႔ဘ၀ ျဖတ္သန္းမႈ၊ သူ႔ဂီတအႏုပညာ၊ သူ႔သီခ်င္းေခြ အေၾကာင္း ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေမး ။ ပထမဆံုး ေမးခ်င္တာေလးက ဒီ Band ေလးဖြ ဲ့ျဖစ္သြားတဲ ့အေၾကာင္းနဲ ့ ဒီအေခြေလး ထြက္ျဖစ္တဲ ့အေၾကာင္းေလးအရင္ဆံုးသိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ။ ဟုတ္ အေခြစထြက္ျဖစ္တဲ ့အေၾကာင္းကေနေျပာမယ္ေနာ္။ အရင္တုန္းက Academy Of Rock စင္ကာပူမွာ Guitar Instructor အေနနဲ ့ အလုပ္လုပ္တာပါ ။ အရင္တုန္းကတည္းက Music College ကေနျပီးလာတာဆိုေတာ့ အေခြက အျမဲလုပ္ခ်င္တယ္ ။ စင္ကာပူမွာ ေနခဲ့တာဆိုေတာ့ဒီမွာနဲ ့ ေ၀းေနေတာ့ မလုပ္ျဖစ္တာပဲရွိေနေတာ့ သီခ်င္းေလးေတြစုထားျပီး ဒီကိုခဏလာတုန္း သြင္းျဖစ္တာ။ ေနာက္ဒီကို အျပီးျပန္လာျဖစ္ေတာ့ အေခြျမန္ျမန္ထြက္ခ်င္တာနဲ ့ EP Album ဆိုျပီးေတာ့ ဧျပီလတုန္းက ထြက္ျဖစ္ပါတယ္ ။ အေခြထဲ မွာခူးခူးရယ္ ကိုက်ားေပါက္ရယ္ Big-Bag Member ေတြရယ္ Dahlila Yusof ရယ္ ကူျပီးေတာ့တီးျဖစ္ထားတာ။ အေခြလည္းထြက္ၿပီးေတာ့ Live Performance ေတြ လုပ္ရေတာ့မယ္ဆိုေတာ့ Hannay and the Zens ဆိုတဲ ့ ဒီ Band ေလးဖြဲ ့ ျဖစ္သြားတာပါ။

ေမး - ဒီျမန္မာျပည္မွာက အမ်ိဳးသမီး ဂစ္တာသမားလည္း ရွားတယ္ ။ ေနာက္ ဂစ္တာတီးျပီး Rock သီခ်င္းဆိုတဲ့သူဆို အင္မတန္ရွားေတာ့ဒီလို ဂစ္တာသမား အဆိုေတာ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ဘာေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ရတယ္ဆိုတာလည္း သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ ။ ဘာျဖစ္လို ့ေရြးခ်ယ္ခဲ့လဲဆိုေတာ့ ငယ္ငယ္ထဲက ၾကိဳက္ခဲ့တာရယ္၊ ေကာလိပ္ တက္ေနတုန္းကတည္းက သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ ့ Rock သီခ်င္းေတြနားေထာင္ရင္း သေဘာက်တယ္ ။ အဲလိုကေန အဲလိုျဖစ္သြားတာပါ။

ေမး ။ စင္ကာပူမွာ အရင္တုန္းက Academy Of Rock သင္တန္းေက်ာင္းမွာ နည္းျပတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုေတာ့ အဲဒီတုန္းက အေတြ ့အၾကံဳေလးေတြေျပာျပပါဦး ။

ေျဖ ။ စင္ကာပူမွာ Guitar Instructor လုပ္တာဆိုေတာ့ ေန ့တိုင္းေတာ့ Music နဲ ့အထိေတြ ့ ရွိေနတာေပါ့ေနာ္ ။ အဓိက Academy Of Rock ရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္က Never Too Early / Never Too Late ဆိုေတာ့ အသက ္၅ ႏွစ္ငယ္ငယ္ေလးေတြကအစ ဟိုးပင္စင္စား အသက္အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး သင္ရတယ္ဆိုေတာ့ အေတြ ့အၾကံဳေတြေတာ့ အမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

ေမး ။အေခြေလးရဲ ့အေၾကာင္းကိုျပန္ေမးရရင္ ျဖန္႔ခ်ိျဖစ္ခဲ ့တာေတြ သီခ်င္းအမိ်ဳးအစားေတြေရာ ၊ ေနာက္ သီခ်င္းေတြေရးေပးတဲ ့ေတးေရးဆရာေတြေရာ သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ ။အေခြနာမည္က Summer of 17 ပါ။ ဟန္ေနလြင္လြင္ရဲ ႔Summer of 17 ပါ သီခ်င္းက ၆ပုဒ္ပါ။ အမ်ိဳးအစားကေတာ့ ့ Rock ေတြေပါ့ ။ ေတးေရးေပးတာ ဦးခူဆဲ၊ ဦးေနာင္ေနာင္ဆန္းဖလး၀ါး ပါတယ္၊ ကိုက်ားေပါက္၊ ခူခူးရယ္ ေနာက္ ကိုၾကည္ေဆြတင္ ဆိုတာပါတယ္။ ၆ ပုဒ္တည္းနဲ ့ဘာလို ့ ထြက္ျဖစ္တာလဲဆိုေတာ့ အမွန္ေတာ့ အေခြလုပ္ခ်င္ေနတာၾကာျပီဆိုေတာ့ စိတ္မရွည္လို႔ပါ။ ဟိုေက်ာင္းတက္တုန္းကလည္း ေက်ာင္းအလုပ္ေတြနဲ ့မို႔၊ ေနာက္ငယ္ငယ္ေလးတည္းက Music လုပ္မလာခဲ့ေတာ့ သူမ်ားထက္ ပိုၾကိဳးစားခဲ့ရတယ္ ။အဲဒီေတာ့ အေခြဖက္ မလွည့္ႏိုင္ေတာ့ဘူး ။ ခု သီခ်င္းေတြစုျပီး ၆ ပုဒ္ရေတာ့ EP album ထုတ္လိုက္တာပါ။ ဘယ္မွာ၀ယ္လို႔ရလဲဆိုေတာ့ ျဖန္႔တဲ့ေနရာက Spotify ရိွမယ္၊ I tunes music store၊ Google playstore အဲ့မွာေတာ့ Internationally ေပါ့။ အဓိက ျမန္ျမန္နားေထာင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ youtube သြားလို႔ရတယ္ ျမန္မာျပည္မွာဆိုရင္ေတာ့။ ၿပီးရင္ Hannay and the Zens ဆိုတဲ့ Facebook page မွာ၊ ေနာက္ Hannay Lwin Lwin ဆိုတဲ့ Facebook page မွာေရာ အဲ့မွာ သီခ်င္းနားေထာင္လို႔ရပါတယ္။

ေမး။ ဒီအေခြမွာ အဓိကဆိုတဲ ့အပိုင္းေလးေတြကိုေရာ အေဖတစ္ေယာက္အေနနဲ ့ ကိုရင္ဂိုဆီကေန ပညာယူခဲ ့တာေတြရွိသလား သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ - ရွိပါတယ္ ။ ေဖေဖ့သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ပါတယ္ ။ မစၦရိယဂီတဆိုတာ ေဖေဖ့သီခ်င္း ဦးေနာင္ေနာင္ဆန္းဖလား၀ါး ေရးထားတာပါ ။ Version အသစ္နဲ ့ဆိုထားတာပါ ။ အဲထဲက တစ္လိုင္းမွာေတာင္ ေဖေဖ့ အသံပါေသးတယ္ ။အဲတုန္းက စင္ကာပူမွာ အလုပ္လုပ္ေနတုန္း ဒီကို တစ္ပတ္ေလာက္ျပန္လာတုန္း ။ အျမန္ေပါ့ ။ သြားသြင္းျဖစ္လိုက္တုန္း ေဖေဖက Guide လုပ္ေပးလိုက္၊ ကိုက်ားေပါက္က Guide လုပ္ေပးလိုက္ေပါ ့။ ဒီေခြထဲ မွာ Mastering နဲ ့ Mixing ကိုေတာ့ ကိုရဲေဇာ္မ်ိဳး ၊ Big-Bag ရဲ ႔ Bass Guitarသမားေပါ ့။ သူကလုပ္ေပးတယ္။ အသံသြင္းတာေတာ့ စံုေနတာပဲ ။ Home Studio ေရာ ၊ပင္လယ္ Studio ေရာ၊ ကိုက်ားေပါက္အိမ္မွာေရာ ကိုရဲေဇာ္မ်ိဳးအိမ္မွာေရာပဲ ။

ေမး။ Music Arrangement ေရာ ဘယ္သူေတြလုပ္ေပးလဲ။

ေျဖ ။ Arrangement က ကိုက်ားေပါက္ရယ္ ၊ ခူခူးရယ္ Big-Bag Member ေတြနဲ ့ပါ။

ေမး ။ ဒီျမန္မာျပည္မွာ ခူခူးတို႔လို ဂစ္တာတီးျပီးသီခ်င္းဆိုခ်င္တဲ ့ လူငယ္အမ်ိဳးသမီးေတးသံရွင္ အသစ္ေလးေတြ ရွိမွာပဲေလ ။ သူတို႔က လက္တြဲဖို ့ဖိတ္ေခၚလာရင္ေရာသူတို ့ကို ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါလဲ။

ေျဖ ။ ဖိတ္ေခၚလာရင္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့ ။ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ပါ။

ေမး။ ဂစ္တာစသင္ျဖစ္ေတာ့ အရင္ဆံုးဆရာေတြရယ္ ေနာက္ဘာေတြေလ့က်င့္ခဲ့လဲ။ .အခုေရာ ဘာေတြတီးေနလဲ ။ အဲဒါေလးလဲ သိခ်င္ပါတယ္၊

ေျဖ ။ ဂစ္တာစသင္ျဖစ္တာ ဂီတမိတ္က ဆရာ ဖရန္ ့စစ္ နဲ ့ Classical သင္ျဖစ္တယ္ ။ ခဏေပါ ့ ABRSM Theroy Exam လုပ္ေနတုန္းကေပါ ့။ ေနာက္ ဆရာကိုစိုင္းဆီမွာလည္း ခဏသင္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ စင္ကာပူေရာက္ေတာ့မွ LASALLE Collage Of Art က ဆရာေတြနဲ ့သင္ျဖစ္ပါတယ္ ။ အဲ ့ တုန္းက ဘာေတြတီးလဲဆိုေတာ့ Rock ကို ၾကိဳက္ေတာ့ ထံုးစံအတိုင္း Rock Guitarist ေတြ ACDC တို႔၊ Led Zeppelin တို ့ ၊ QUEEN တို ့ လိုက္ကူးျပီးတီးျဖစ္တယ္။ အဲဒီတုန္းက Practice ေတြ အမ်ားၾကီးလုပ္ျဖစ္တယ္ ။ ခုေတာ့ Practice ကေတာ့ ေလွ်ာ့သြားျပီ ။ ခုေတာ့ Creative အပိုင္းကို ေရာက္သြားျပီ။ ခုဟာေတာ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ သူဘယ္လိုေလးေရးထားတယ္ ။ ဒီေနရာကေတာ့ ဘယ္လိုေလးလုပ္လိုက္တယ္ ကိုယ့္ဟာကိုပဲ Creative အပိုင္းကို Practice လုပ္ျဖစ္ပါတယ္.. ။