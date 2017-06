Rock Guitarist ညီညီေထြး ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း (အပိုင္း၁)

မဇၩိမရဲ႕ ဂီတပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ ဒီေန႔မွာေတာ့ Rock Guitarist တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ကိုညီညီေထြးနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ေပးထားပါတယ္။

မဇၩိမ ေမး - မဂၤလာပါ။ အစ္ကို႔အေနနဲ႔ ဂစ္တာတစ္လက္ကို အရွင္လတ္လတ္ စၿပီးျမင္ေတြ႕လိုက္ရတဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီး ခံစားရတဲ့ ခံစားမႈေလးေတြကို သိခ်င္ပါတယ္။

ညီညီေထြး ေျဖ - ကၽြန္ေတာ္ ၆ ႏွစ္သားေလာက္မွာ အစ္ကိုေတြက ဂစ္တာသမားေတြဆိုေတာ့ သူတို ့ တီးတာေတြေတြ႕ၿပီး ငယ္ငယ္ေလးကတည္းက ဂစ္တာတစ္လက္ေတြ႕ရင္ တီးခ်င္တာ။ အဲ့တာေတာ့ မွတ္မိတယ္။ ေဟာ္လိုဂစ္တာေလးေပါ့။

ေမး - အစ္ကို႔အေနနဲ ့အခုလိုအေနအထား တစ္ခုအထိေရာက္လာေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ရတဲ့ ခက္ခဲမႈေလးေတြလဲ သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ - ခက္ခဲမႈကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို ့ငယ္ငယ္တုန္းကဆိုရင္ အခုလို Youtube တို ့ အင္တာနက္တို႔က မရွိေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ကက္ဆက္ေတာင္ မေပၚေသးဘူး။ ေရဒီယို္ကေန ည ၉ နာရီ ၄၅ ေလာက္မွာလာတဲ့ အစီအစဥ္ တီးလံုးေတြ လႊင့္တယ္ေလ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ Local Talent ဆိုတာရွိတယ္။ ျမန္မာျပည္က ဂီတာသမားေတြ တီးၿပီးေတာ့ တင္ၾကတာေပါ့။ အဲ့ဒီတုန္းက အရမ္း႐ူးသြပ္တာ။ အဲ့ဒီအစီအစဥ္ကို မျဖစ္မေန နားေထာင္တာ။ ေနာက္ၿပီး ဦးသန္းျမင့္ရဲ႕ ကမာၻ႔ဂီတ ဆိုၿပီးေတာ့ ျမန္မာ့အသံက လႊင့္တယ္။ အဲ့ဒါလဲ ဗဟုသုတ ေတာ္ေတာ္ေလး ရတယ္။ ဗီသိုဗင္တို႔၊ မိုးဇက္တို႔ အေၾကာင္း နားေထာင္ခဲ ့ရတာေပါ့ေလ။ ကက္ဆက္ မရွိေတာ့ ေရဒီယိုက တစ္ပတ္တစ္ခါ ျပန္လႊင့္တဲ့ဟာကို နားေထာင္ရတာ အခက္အခဲရွိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပန္ရစ္ၿပီး မဖြင့္ရေတာ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကို တစ္ေခါက္နားေထာင္တာနဲ ့ခ်က္ခ်င္းရေအာင္ မွတ္ရတဲ့ အခက္ခဲေတြရွိတယ္။ ဒီဘက္ေခတ္ ေရာက္လာေတာ့ Metal Zone ကိုေဇာ္ဝင္းက ဂီတာစာအုပ္ေတြ သြင္းလာတယ္။ အဲ့ဒီ စာအုပ္ေတြ ေကာ္ပီကူးလို႔ ရတယ္။ ဝယ္လို႔ရတယ္။ အဆင္ေျပလာတာေပါ့။ ဂီတေလာကမွာ ေလ့က်င့္ရတာေပါ့ေလ။

ေမး - ဟုတ္က့ဲ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကတည္းက တစ္ေန ့ဘယ္အထိ ေရာက္ရမယ္ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ပန္းတိုင္ရွိပါသလား ခင္ဗ်။

ေျဖ - ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ဂီတာတီးရင္ နံပါတ္ ၁ ျဖစ္ခ်င္တာ အေကာင္းဆံုးကို ႀကိဳးစားလို ့ လူေတြက ကိုညီေထြး ခင္ဗ်ားသိပ္ေတာ္တယ္ဗ်ာ ... ဆိုရင္ အရမ္းေက်နပ္တယ္။ အဲ့ဒီလို ျဖစ္ေအာင္လဲ အၿမဲႀကိဳးစားတယ္။ အခုခ်ိန္ထိေပါ့။

ေမး - အစ္ကို ့အေနနဲ ့Rock ဂီတကို ဘယ္လို ႐ူး႐ူးသြပ္သြပ္ေလ့က်င့္ခဲ့ရတယ္ ဆိုတာလဲ သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ - ပထမဆံုး ရပ္ကြက္ထဲမွာ တီးတာေပါ့ေနာ္။ ၆ ႏွစ္သားေလာက္မွာ စတီးေတာ့ ၁၀ ႏွစ္သား ေလာက္မွာ စတိတ္႐ွိဳးေတြ တီးတယ္။ အဲ့ဒီတုန္းက သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကိုရရင္ တစ္ထပ္ထဲ လိုက္မွတ္ၿပီး တီးတာေပါ့။ ၁၉၈၃ မွာ ကၽြန္ေတာ့္ဆရာသမားနဲ ့ေတြ႕ၿပီး ကိုထြန္းျမင့္ေအာင္ေပါ့ သူနဲ ့ေတြ ့ၿပီးေတာ့မွ Classical Music ကို စသိတာ။ ဆရာသမားက တီးျပေတာ့ အရမ္းသေဘာက်သြားၿပီး။ ကြ်န္ေတာ့္ကိုသင္ေပးပါ။ ဒီ Classcal ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ဟာေလးေတြ သင္ေပးပါဆိုေတာ့ အဲ့ဒီမွာ ပတ္ကား Note ၊ International Notes ကို စထိေတြ႕တာပဲ။ သီအိုရီေတြ ေလ့လာၿပီး ပိုစနစ္က် လာတာေပါ့။ အဲ့ဒီကေန ဆရာသမားက မင္း Classical မတီးသင့္ဘူး။ မင္းက Rock ေတြ တီးရမွာဆိုၿပီး Music ေတြခ်ေပးတာေပါ့။ အဲ့ဒီမွာ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံသား မဲလ္စတင္း ေပါ့။ Rock ဂီတာသမား ကမာၻမွာ လက္အျမန္ဆံုး သူ႔ရဲ႕ဟာေတြ ၊ ေနာက္ အယ္ေလျမဴးလားလို ဟာေတြ စေလ့က်င့္တာပဲ။ အဲ့တာက Rock ဂီတကို စထိေတြ႕တာပါပဲ။

ေမး - ဟုတ္ကဲ့။ ေနာက္ထပ္သိခ်င္တာေလးက Hollow Guitar နဲ ့ Solo Guitar ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္ေလးလဲ သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ - Hollow Guitar နဲ ့ Soloid Guitar တို႔ကြာျခားတာက Touching ကြာတာေပါ့။ ေဟာ္လိုမွာက သူ႔လက္ထိတဲ့ အလံုးကို အတိုးအက်ယ္ေတြ သိရတယ္။ Electric Guitar မွာက် သိေတာ့သိတယ္ Distortion Effect ေတြပါေတာ့ သိပ္မသိဘူး။ ေဟာ္လိုက တီးရင္တီးသေလာက္ အသံထြက္လာတဲ့ အခါမွာ ဒီ Electric Guitar က်ေတာ့ ၁၀ တီးရင္ ၁၀ သံပဲထြက္တယ္။ ၅ တီးလဲ ၁၀ အသံပဲထြက္တယ္။ ကြန္ပရက္ဆာတို႔ ဘာတို႔ပါေတာ့ အသံေတြကို ညီေအာင္ညိွထားေတာ့ မပင္ပန္းဘူး ပိုျမန္ေအာင္ တီးလို႔ ရတယ္။ ေဟာ္လိုမွာက်ေတာ့ လက္စလက္န ေကာင္းမွေပၚတာေပါ့။ ေနာက္ ဆလာ ေခၚမွာေပါ့။ ညာဖက္လက္ကမတီးဘဲ ဘယ္ဘက္တဖက္ထဲနဲ ့တီးခ်သြားေတာ့ အသံေတြ အမ်ားႀကီးထြက္တယ္။ ေနာက္ Technique ေတြက်ပိုစံုတာေပါ့ .. ဒါေပမယ့္လဲ ေဟာ္လိုဟာ Basic အက်ဆံုးနဲ႔ ဂီတာသမားေတြ အတြက္ ေလ့က်င့္သင့္တဲ့ အရာတခုပါပဲ။

ေမး - အခုေခတ္ Japan Guitar တပတ္ရစ္ေတြ ေစ်းကြက္မွာ ေစ်းေပါေပါ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ အေပၚ အစ္ကို ့အျမင္ေလးလဲ သိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ - အဲ့ဒီဂစ္တာေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဂီတာစတီးကတည္းက သီလဝါဆိပ္ကမ္းကေန ဝင္လာတာ အဲ့ဒီတုန္းကတည္းက တစိုက္မတ္မတ္ တီးလာတဲ့ ဂစ္တာသမားေတြ ဒီေစ်းကလဲ ေပါတယ္။ ဂ်ပန္လဲရတယ္ေပါ့။ ဒီဘက္ေခတ္မွာက်ေတာ့ Online ကေန ဂီတာ ေရာင္းဝယ္ေရးေတြေကာ ဆိုေတာ့ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ေပးတယ္ေလ။ ဂ်ပန္က တစ္ႏိုင္ငံလံုးမ်ား ဂစ္တာတီးၾကလားမသိ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စတီးကတည္းက ကုန္ကို မကုန္ႏိုင္ဘူး။ အခုထိ ေကာင္းတာလဲ ရွိသလို မေကာင္းတာလဲ ရွိတာေပါ့။ Ibanez လို ဂီတာေတြ esp လိုမ်ိဳးေတြဆို ေစ်းက ၁၀သိန္း ပတ္ဝန္းက်င္ ေပးေနရတာကို ၂ သိန္းခြဲ ၃ သိန္းေလာက္နဲ ့ရတာဆိုေတာ့ ေစ်းကသက္သာေတာ့ ဂီတာသမားေတြအတြက္ အဆင္ေျပတယ္ေလ။

ေမး - အစ္ကို႔အေနနဲ ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ သင္တန္းသားေတြလဲ အမ်ားႀကီး ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲ့ဒီအေပၚမွာ အစ္ကို႔ရဲ႕ သင္ၾကားျပသမႈ အေၾကာင္းေလးသိခ်င္ပါတယ္။

ေျဖ - အဓိက,ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ခံယူထားတာေပါ့ေနာ္။ သင္တန္းေပးရင္ ဂီတာသမားေတြ စိတ္ခ်မ္းသာရမယ္ ေပ်ာ္ေနရမယ္။ စိတ္ညစ္ေနရင္ ဘာမွ အဓိပၸါယ္မရွိဘူး သူတို ့စိတ္ထဲမွာ ဒီလိုတီးခ်င္တယ္ တီးခ်င္တာကို အစကေန ျပန္သြားမယ္ဆိုရင္။ ဒီကိုလာသင္တာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလဲ အနည္းနဲ ့အမ်ား တီးတတ္တဲ့ လူေတြမ်ားတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ သင္မယ့္သူနဲ႔ အရင္စကားေျပာၾကည့္တယ္။ သူဘာလုပ္ခ်င္တာလဲ အရင္ေမးတယ္။ သူလုပ္ခ်င္တဲ့ အရာအေပၚမွာ စြမ္းရည္ျမွင့္ေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ဟာနဲ ့ ျပန္ညိွၿပီးေတာ့ ျပန္သင္ေတာ့ တဘက္ကလဲ စိတ္ခ်မ္းသာတယ္။ ခ်က္ျခင္းတီးခ်င္ရာလဲ တီးလို ့ရတယ္။ ေဘာင္တခုနဲ ့ မထားေတာ့ဘူး ဒီကမာၻ ေပၚမွာလဲ အဲ့ဒီလိုေျပာင္းလဲလာတာမ်ိဳးေလးေတြ ေတြ႕ရတယ္ေပါ့ေနာ္။

ေမး - အစ္ကို႔အေနနဲ ့ Rock ဂီတအျပင္ ဘယ္လိုအမ်ိဳးအစားေတြ တီးျဖစ္ေသးလဲ။

ေျဖ - ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ သင္တန္းဆရာတေယာက္ အေနနဲ ့ အမွန္က ကြ်န္ေတာ္က Player ကေန သင္တန္းေပး ေနရတာဆိုေတာ့ Player တေယာက္အေနနဲ ့ Show ေတြ လဲ အခါအခြင့္ သင့္ရင္တီးရတယ္။ Recording ေတြလဲ တီးေနၿပီး သင္တန္းဆရာတေယာက္ အေနနဲ ့ဆို Genarl ေပါ့။ တခ်ိဳ႕ဆို Jazz တီးခ်င္လို ့ေရာက္လာတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ Jazz ဆရာႀကီးေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ သူတို ့ဆီကိုလႊဲေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က ဆရာပဲသင္ေပးပါ။ ဒီမွာပဲ သင္ခ်င္တယ္ ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီမွာကိုက Jazz ေတြေလ့လာတယ္။ Blues ေတြေလ့လာတယ္။ ကိုယ္နဲ႔ မဆိုင္တာေတြေပါ့။ ကြ်န္ေတာ္က Metal အရမ္းႀကိဳက္တာဆိုေတာ့ ဒုတိယ ဘာႀကိဳက္လဲ ေမးရင္ေတာ့ Classical အရမ္းႀကိဳက္တယ္။ ေနာက္ Country ကို အျမန္တီးတာေတြ သေဘာက်တယ္။ ဒါကေတာ့ ဒုတိယ အေနနဲ႔ ႀကိဳက္တာေပါ့။ တကယ္လဲနားေထာင္ျဖစ္တယ္ ..

ေမး - အစ္ကို႔အေနနဲ ့ႏိုင္ငံျခားက Instrumental ဂီတာသမားေတြလို တစ္ေယာက္ထဲရပ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္တာ မေတြ႕ဘူးလို႔ ျမင္မိပါတယ္။ အဲ့ဒီအေပၚမွာ အစ္ကို႔အေနနဲ ့ ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ - အင္း အဲ့ဒါက ႏိုင္ငံနဲ ့ဆိုင္မယ္ဗ်။ အခု ကြ်န္ေတာ္ Instrumental Show တီးခဲ့တယ္။ ဂီတာသမား ၁၇ ေယာက္နဲ ့လူလဲအေတာ္ျပည့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ Instrumental Show ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ ဘာပါလာသလဲဆိုေတာ့ အဆိုေပါ့။ သီခ်င္းဆိုတာကို လူေတြက စိတ္၀င္စားၾကတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာက အသံစနစ္ေတြက ဒီမွာထက္ ပိုပီျပင္တယ္။ ၾကည့္ရတဲ့ လူေတြအတြက္ ဟာခနဲ ဟင္ခနဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီမွာက ကြ်န္ေတာ္အရင္ Instrumental Show ေတြမွာ တီးရင္ သီခ်င္းမဆိုဘူးလား ေမးတယ္။ Instrumental Music ရဲ႕ အရသာကို သိပ္မခံစားတတ္ၾကဘူးလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ဥပမာ အရင္ ဗီသိုဗင္တို ့ မိုးဇက္တို ့ အေၾကာင္း ျပန္လွန္မယ္ဆို သီခ်င္းဆိုတဲ့ စာသားမပါဘဲ သ႐ုပ္ေဖၚသြားတာေပါ့။ For the love of God ဆိုတာကို Steve Vai ကတီးေတာ့ လူေတြဘာလို႔ ႀကိဳက္ၾကသလဲဆိုရင္ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ သီခ်င္းနဲ ့ကိုက္တယ္ Instrumental ဆိုေတာ့ စာသားမပါဘူး။ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ Taste ကိုပစ္သြင္းရတာမို႔ တာဝန္လဲ ပိုႀကီးတယ္။ တီးခ်င္တိုင္း တီးလို႔လဲ မရဘူး။ ကြ်န္ေတာ္အခုဆိုရင္ အရမ္းတီးႏိုင္တာထက္ သီခ်င္းေခါင္းစဥ္နဲ႔ နာမည္ေပးထားတာ အရမ္းဂ႐ုစိုက္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္မွာ Instrumental တစ္ပုဒ္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ဆိုတာရွိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္မေရာက္ဖူးဘူး ဘုန္းႀကီးေတြ ေသနတ္နဲ ့ပစ္ ဘာညာဆိုေတာ့ ရင္ထဲမွာခံစားၿပီး တီးထားတာ အဲ့ဒီအခ်ိန္က အဲ့ဒီလို Taste တခုေတာ့ရတယ္ ေခါင္းစဥ္ေပါ့ေနာ္....

အပိုင္း(၂) ဆက္လက္ တင္ဆက္ေပးပါမည္။