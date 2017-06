ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုအပါအ၀င္ ဆု ၆ ဆုေပးအပ္ခဲ့တဲ့ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္

ေဇယ်ာေမာ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဆု အပါအ၀င္ ဆု ေျခာက္ဆု အထိ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္ဆုေပးပြဲအခမ္းအနားအား ဇြန္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ညက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလ ရွန္ဂရီလာဟုိတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆုအား ႏိုင္ငံတကာဆုႏွင့္ ျပည္တြင္းဆု ဆိုၿပီး ႏွစ္ဆုခဲြေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုင္ငံတကာရုပ္ရွင္ဆုကို မရမ္းျခံအမည္ျဖင့္ ရိုက္ထားတဲ့ ဇာတ္ကားက ဆုရရိွသြားကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျပည္တြင္းရုပ္ရွင္ဆုကို ဒါရိုက္တာ မိုးသစ္ဆက္ထြန္း၏ "အေသြးအသားျဖင့္ တည္ေဆာက္သည္" ဆိုသည့္ ဇာတ္ကားက ရရိွခဲ့သည္။

"ဒီႏွစ္ေတာ့ ဆုတစ္ဆုေတာ့ လိုခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ခဲ့တာပါ။ ရလည္း ရရိွခဲ့ပါတယ္" ဟု ဒါရိုက္တာ မိုးသစ္စက္ထြန္းက ဆုရယူၿပီးခ်ိန္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ေနာက္ထပ္ ေပးအပ္ခဲ့သည့္ မင္းကိုႏိုင္ဆုကို "It happened one night in Chinatown" ဇာတ္ကားကရရိွခဲ့ၿပီး VOA သတင္းဌာနက ေပးအပ္သည့္ဆုကို "Deep Inside Her" ဇာတ္ကားက ရရိွခဲ့သည္။ Gender Equality ဆုကိုေတာ့ "SHE" ဆိုသည့္ဇာတ္ကားက ရရိွခဲ့ၿပီး ဟံသာဝတီ ဦးဝင္းတင္ဆုကိုေတာ့ "Phyco Zero(သုည စိတၱဇ)" ဇာတ္ကားက ရရိွခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ဇာတ္လမ္းတိုရုပ္ရွင္ ၅၄ ကား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရုပ္ရွင္ ၁၂ ကားကို ဝဇီရာရုပ္ရွင္ရံုႏွင့္ Junction city တို႔တြင္ ျပသခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။