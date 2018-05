ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္​ပင္​ခံပုဂၢဳိလ္​ ​ေဒၚ​ေအာင္​ဆန္​းစုၾကည္​အား တရုတ္ျပည္သူ႔ႏုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ (CPPCC) ဒုတိယဥကၠ႒ H.E.Mr. Wang Zhengwei ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မွ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအိမ္ေတာ္၊ သံတမန္ေဆာင္ဧည့္ခန္းမေဆာင္တြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၂တြင္ လာေရာက္ဂါရဝျပဳေတြ႔ဆုံခဲ့သည္။

Photo credit by - Thet Aung (POOL) ( NO- TA POOL 1 to TA POOL 7)

- Min Min (POOL) (NO- MM POOL 1 to MM POOL 3