မကၠဆီကိုမွာ လူေသမ်ားေန႔ ပြဲအခမ္းအနားေတြ က်င္းပဖုိ႔ ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္

ေအာက္တုိဘာ ၂၄ ။ ။ မကၠဆီကိုမွာ လူေသမ်ားေန႔ အခမ္းအနားမ်ား ဆင္ႏႊဲက်င္းပဖို႔ အႀကိဳ ၀တ္စားဆင္ယင္ ျခယ္သျပင္ဆင္မႈေတြကို ျပင္ဆင္လုပ္ေဆာင္ေနၾကလ်က္ ရွိပါတယ္။

လူေသမ်ားေန႔ (the Day of the Dead) ဆိုတာကေတာ့ မကၠဆီကုိ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း က်င္းပေလ့ ရွိတဲ့ အားလပ္ရက္ ပြဲေတာ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္းက ေဟာလို၀င္း (Halloween) ေနနဲ႔ ဆင္တူသလို ရွိေသာ္လည္း ႐ုိးရာ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ကြဲျပားပါတယ္။ မကၠဆီကိုတို႔ရဲ႕ ယင္း လူေသမ်ားေန႔မွာေတာ့ ေသဆံုးသူတိ႔ု႔ရဲ႕ ၀ိညာဥ္ေတြ သခ်ၤဳိင္းေတြကေန ျပန္လည္ ႏိုးထလာတဲ့ ေန႔အျဖစ္ က်င္းပတာျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း လူေသမ်ားေန႔ ပြဲအခမ္းအနားေတြကိုေတာ့ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ကေန ႏို၀င္ဘာ ၂ ရက္အထိ က်င္းပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း ပြဲမွာေတာ့ ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲသူေတြအေနနဲ႔ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာျဖင့္ ေဆးေရာင္စံုမ်ား ျခယ္၊ လူတန္းေတြနဲ႔ စီရင္လွည့္လည္မႈေတြကို ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ အလယ္ပိုင္းေဒသေတြမွာ ယင္းလူေသမ်ားေန႔ ပဲြေတြကို စည္စည္ကားကား က်င္းပေလ့ ရွိပါတယ္။

ရက္မ်ားစြာၾကာျမင့္တဲ့ အားလပ္ရက္ ပြဲေတာ္ က်င္းပရျခင္းရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းက မိသားစုေတြ၊ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္း အေပါင္းအသင္းေတြ အတူတကြ စုစည္းၿပီး ေသဆံုးသြားတဲ့ ၎တို႔ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္ရသူေတြကို အမွတ္ရ ေအာက္ေမ့သတိယ ၿပီး ၎တို႔ ေကာင္းရာမြန္ရာ ေရာက္ေစေၾကာင္း ကူညီဆုေတာင္းေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ယင္း ပြဲေတာ္ ေန႔ေတြအတြင္း မကၠဆီကို ျပည္သူေတြဟာ ေသဆံုးသြားတဲ့ ၎တို႔ရဲ႕ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြကိုျမဳွပ္ႏွံထားရာ အုတ္ဂူ၊ သခ်ိဳင္းေတြဆီ သြားေရာက္ၿပီး အုတ္ဂူေတြကို အလွတန္ဆာဆင္တာမ်ဳိးေတြကို ျပဳလုပ္ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။