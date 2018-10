အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္ - အပိုင္း ( ၂၃ )

စဥ္းစားသံုးသပ္ခ်က္မ်ား - ( ဘ႑ာေရး အာဏာ ခြဲေ၀မႈ ပံုစံမ်ား )

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိဘ႑ာေရးစနစ္ကို ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္စနစ္အားျဖင့္သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိသည္။ အားသာခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳံးေဖာ္ျပရလွ်င္ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးစရိတ္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာလုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႔ မ်ားအၾကား ခြဲေဝထားရွိျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား ဘ႑ာေငြလိုအပ္ခ်က္ မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းေပးျခင္းစသည့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ေတြ႔ရေသာ ဘ႑ာေရးဖက္ဒရယ္ စနစ္၏ အေျခခံအဂၤါရပ္မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္တြင္ ေတြ႔ရသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအခြန္စနစ္ကို ေခတ္မီေသာ အခြန္စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား (ဥပမာ - အခြန္ႏႈန္းထား ေလ်ာျ့ခငး္၊ အခြန္ထမ္းရံုးမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ အခြန္ထမ္းရံုးမွ ေခၚယူစည္းၾကပ္သည့္စနစ္မွ ကုိယ္တိုင္ အခြန္စည္းၾကပ္မႈစနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးျခင္း၊ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ သယံဇာတအခြန္ရေငြအေပၚ အဓိက မွီခိုအားထားေနျခင္းမွ အျခားအခြန္ရေငြမ်ားကိုလည္း အားထားႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ကို တန္ဖိုးျဖည့္ခြန္ - VAT (သို႔မဟုတ္) ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈခြန္ - GST စနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ရန္တည္ဆဲအခြန္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းျခင္းစသည္ တို႔ကုိ) ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္အတူ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရအားအပ္ႏွင္းထားေသာ အသံုးစရိတ္တာဝန္ႏွင့္ အခြန္အာဏာမ်ားကို ျပ႒ာန္းဥပေဒမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား တျဖည္းျဖည္း မွ်ေဝေပးျခင္း (ဥပမာ -၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒတြင္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဥပေဒျပဳစာရင္းႏွင့္ ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္အခ စာရင္းတို႔ကို တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္း)၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အခြန္ အမ်ဳိးအစားအခ်ဳိ႕ (ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္၊ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္) ကို အခ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ႏွင့္ မွ်ေဝျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

အျခားတစ္ဘက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာေရးစနစ္သည္ ဖက္ဒရယ္အႏွစ္သာရမ်ား ခ်ဳိ႕တဲ့ၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ လြန္ကဲေနမႈသည္ အဓိကအားနည္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားသည္ အကန္႔အသတ္မ်ားစြာရွိေနၿပီး ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (fiscal autonomy) ႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ အမွီအခိုကင္းမႈ (fiscal independence) တို႔သည္ အားနည္းေနဆဲ ျဖစ္ သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ သီးျခားအသံုးစရိတ္တာဝန္ႏွင့္ အခြန္ အာဏာမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ပူးတြဲတာဝန္ယူရသည့္ ထပ္ထူျပဳအသံုးစရိတ္ႏွင့္အခြန္အာဏာမ်ားရွိေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ ထိုအာဏာမ်ားကို အျပည့္အဝက်င့္သံုးခြင့္ မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ - ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးက ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္အခစာရင္းပါ အခြန္အခ အခ်ဳိ႕ကို သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုအခြန္ ဥပေဒျဖင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ စည္းၾကပ္ေကာက္ခံေနသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသ ႀကီးမ်ားသည္ မိမိတို႔ ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္တိုင္းအတြက္ ဥပေဒျပဳခြင့္ကို မရရွိၾကေပ။ ထို႔ျပင္ ျပည္ နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ားက ေကာက္ခံခြင့္ရွိေသာ အခြန္အခမ်ားသည္ ဝင္ေငြအနည္းငယ္သာ ေဆာင္က်ဥ္းေပး ႏိုင္ေသာ အခြန္မ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈအသံုးစရိတ္မ်ားလံုေလာက္မႈ မရွိသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားကို ႏွစ္စဥ္မွီခိုအားထားေနရသည္။ ထိုသို႔ လႊဲေျပာင္းေငြ အေပၚ မွီခိုမႈသည္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဘ႑ာေရးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္း (fiscal capacity) အေပၚထိခိုက္ၿပီး ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ အသံုးစရိတ္အာဏာမ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊမ္းမုိးမႈမ်ား ရွိလာႏိုင္သည္။ မၾကာေသးမီႏွစ္က ခ်မွတ္လိုက္ေသာ ဘ႑ာေရးမူဝါဒသစ္အရ ျပည္ေထာင္စု အခြန္ အခ်ဳိ႕ (ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္၊ အထူးကုန္စည္ခြန္၊ တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္) မွေကာက္ခံရရွိ ေသာ အခြန္ရေငြမ်ားကို ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္အခ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖင့္ ေကာက္ခံရရွိေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားအား ျပည္လည္မွ်ေဝမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း မွ်ေဝအခ်ဳိးအစားမ်ား (၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ အလြန္နည္းေနၿပီး ထိုမွ်ေဝအခ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္/တိုင္း ေဒသႀကီးမ်ား၏ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္လည္း မရွိသည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားၾကား အခြန္အာဏာ ခြဲေ၀မႈပံုစံမ်ား

ပံုစံ (၁) ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသႏၱရအစိုးရလက္ထဲတြင္ အခြန္အာဏာအားလံုးရွိျခင္း

(Exclusive taxation powers of the State and Local government)

ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔သည္ အခြန္အားလံုးကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံၿပီး ရရွိလာေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ သေဘာတူသတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ဳိးအစားတစ္ခုအားျဖင့္ ထည့္ဝင္ၾကသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ျပည္နယ္အတြင္း က်င့္သံုးမည့္ အခြန္စနစ္ဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခြင့္မရွိဘဲ ျပည္နယ္ကိုယ္တိုင္ (ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ တစ္ဆင့္) ခ်မွတ္သြားၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားသည္။

အားသာခ်က္မ်ား

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဳခြင့္၊ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ႏွင့္ ထိန္းေက်ာင္းခြင့္စသည့္ အခြန္အာဏာမ်ားကို အျပည့္အဝက်င့္သံုးခြင့္ ရွိသည္။

အားနည္းခ်က္မ်ား

ျပည္နယ္မ်ား၏ မတူညီေသာ အခြန္စနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ (အခြန္အေျခခံႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားအမ်ဳိးမ်ဳိးသတ္မွတ္ ျခင္းေၾကာင့္) ျပည္တြင္းစီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈ (internal economic union) ကိုလည္းေကာင္း၊အခြန္ေကာက္ခံ ႏုိင္စြမ္း မတူညီျခင္းေၾကာင့္ အခြန္စနစ္မွ်တမႈႏွင့္ အေျခခံျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈ တာဝန္မ်ားအတြက္ အသံုးစရိတ္ မွ်တမႈကိုလည္ေကာင္း ထိခုိက္ႏိုင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ျပည္နယ္တစ္ခု၏ အခြန္စနစ္သည္ အျခားျပည္နယ္ တစ္ခု၏ အခြန္စနစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈကိုလည္းေကာင္းထိခိုက္ႏုိင္သည္။ ထို႔ျပင္ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ပမာဏသည္ ျပည္နယ္အလိုက္ အလြန္ကြာျခားသြားႏုိင္သျဖင့္ ဘ႑ာေရးမညီ မွ်မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။

ပံုစံ( ၂ ) ျပည္ေထာင္စု အစိုးရလက္ထဲတြင္အခြန္အာဏာ အားလံုးရွိျခင္း

(Exclusive taxation powers of Union or Federal government)

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အခြန္အားလံုးကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံၿပီး ရရွိလာေသာ အခြန္ေငြအခ်ဳိ႕ (သေဘာတူ/ သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ဳိးအစားတစ္ခု) ကို ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရတို႔၏ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။ ဤပံုစံသည္ ပံုစံ - ၁ ႏွင့္ ဆန္႔က်င့္ဘက္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခြန္စနစ္ဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကသာ (ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္) ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ၿပီး အေကာင္ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားသည္။

အားသာခ်က္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတစ္ခုတည္းသာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး၏ အခြန္စနစ္ကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားသျဖင့္ အခြန္စနစ္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း တစ္သမတ္တည္း ျဖစ္ျခင္း၊ ျပည္နယ္မ်ား၏စီးပြားေရး ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအေနအထား မတူညီမႈမ်ားကို ထိန္းညိႇေပးႏိုင္ျခင္း (တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႔ ဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္ တာဝန္မ်ားအတြက္ အထိုက္အေလ်ာက္ တည္ၿမဲေသာ ဘ႑ာေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုထံမွ ရရွိျခင္း) စသည့္ အားသာခ်က္မ်ား ရွိႏုိင္သည္။

အားနည္းခ်က္မ်ား

ျပည္နယ္မ်ားသည္ အခြန္စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပိုင္ခြင့္ မရွိျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု အခြန္ရေငြသည္ အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ၿပီး ထိုေျပာင္းလဲမႈသည္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ လႊဲေျပာင္းေပးမည့္ ဘ႑ာေငြ ပမာဏကို သက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု လႊဲေျပာင္းေငြျဖင့္ သံုးစြဲျခင္း ျဖစ္ရာ ထိုအသံုးစရိတ္အေပၚ ျပည္နယ္မ်ား၏ တာဝန္ခံမႈအားနည္းႏိုင္ျခင္းစသည္တို႔ကို ႀကံဳေတြ႔ရႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ ျပည္နယ္မွ ေကာက္ခံရရွိေသာ အခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုမွ သံုးစြဲရာတြင္ ျပည္နယ္မ်ား၏ လိုအပ္ ခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲႏိုင္သည္။ ဥပမာ - အခြန္ရေငြမ်ားကို ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑ အသံုးစရိတ္မ်ား ထက္ စစ္အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ပိုမိုသံုးစြဲေနျခင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊဲေျပာင္းေငြမ်ားသည္ ျပည္နယ္လိုအပ္ ခ်က္ႏွင့္ ကြဲလြဲေသာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားပါေနျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အခြန္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္မ်ားအား ခြဲေဝရာတြင္ ပံုစံ (၃) မ်ဳိးျဖင့္ ခြဲေဝႏိုင္သည္။

ပထမပံုစံမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အခြန္ေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားထံမွ ေကာက္ခံရရွိသည့္ပမာဏေပၚ မူတည္ၿပီး ခြဲေဝေပးသည့္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိသည့္ ေဒသအေျခခံ အခြန္ေငြခြဲေဝျခင္း (Derivation-based revenue sharing) ျဖစ္သည္။ ဒုတိယပံုစံမွာ ျပည္နယ္မ်ား၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဆံုးျဖတ္သြားသည့္ လိုအပ္ခ်က္အေျခခံ အခြန္ေငြခြဲေဝျခင္း (Need-based revenue sharing) ျဖစ္သည္။ တတိယပံုစံမွာ တစ္ဦးခ်င္း အခြန္ရေငြတူညီေသာ အခြန္ေငြခြဲ ေဝျခင္း (equal per capita revenue sharing) ျဖစ္ၿပီး ျပည္နယ္မ်ားသည္ အခြန္မည္မွ် ေကာက္ခံရရွိသည္ ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ဘ႑ာေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည္ျဖစ္ေစ တူညီေသာ တစ္ဦးခ်င္း အခြန္ရေငြမ်ားကိုသာ ရရွိၾကသည္။ ပံုစံသံုးခုလံုးသည္ မွ်တမႈမူကို အေျခခံေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။

အခြန္အေျခခံ က်ယ္ျပန္႕ေသာအခြန္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု စည္းၾကပ္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ခြဲေ၀ျခင္း

(Taxation assigning broad-based taxes to the Union or Federal government)

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ အခြန္အေျခခံက်ယ္ျပန္႔ေသာ အခြန္အခ်ဳိ႕ကို စည္းၾကပ္ေကာက္ခံၿပီး က်န္အခြန္ အခ်ဳိ႕ကို ျပည္နယ္မ်ားက စည္းၾကပ္ေကာက္ခံသည္။ ဤပံုစံတြင္ ျပည္နယ္မ်ားသည္ အခြန္အာဏာအခ်ဳိ႕ ရွိၿပီး ထိုအခြန္ အာဏာမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ အသံုးစရိတ္တာဝန္မ်ားအတြက္ မလုံေလာက္ပါက ျပည္ေထာင္စု၏ ေထာက္ပံေငြမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

အားသာခ်က္မ်ား

ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သီးျခားအခြန္အာဏာအခ်ဳိ႕ ရွိသည္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက အခြန္အခ်ဳိ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထား သျဖင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးေပါင္းစည္းမႈႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအၾကား ဘ႑ာေရးမွ်တမႈမ်ားအတြက္ ထိုအခြန္ အာဏာမ်ားကို အသံုးျပဳသြားႏိုင္သည္။

အားနည္းခ်က္မ်ား

ျပည္နယ္အစိုးသည္ သီးျခားအခြန္အာဏာအခ်ဳိ႕ရွိေသာ္လည္း ထိုအခြန္မ်ားသည္ ဝင္ေငြအနည္းငယ္သာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ပါက ျပည္နယ္အသံုးစရိတ္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ လႊဲေျပာင္းေငြမ်ားအေပၚ မွီခို ေနရမႈမွာ မ်ားသြားႏုိင္သည္။ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ လႊမ္းမိုးျခယ္လွယ္လာႏိုင္ၿပီးျပည္နယ္ မ်ား၏ ဘ႑ာေရးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္မ်ားလည္း တျဖည္းျဖည္းယုတ္ေလ်ာ့သြားႏိုင္သည္။ ။

( ေရွ႕အပတ္ - ပံုစံ (၄) ဘံုအခြန္အေျခခံမ်ားေပၚတြင္ မတူညီေသာ အခြန္ႏႈန္းထားျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း )