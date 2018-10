လန္ဒန္ၿမိဳ႕က အက်ဥ္းေထာင္ အရက္ဘားမွာ cocktail သြားေသာက္ၾကမလား

ေအာက္တိုဘာ ၁၈ ။ ။ လိေမၼာ္ေရာင္ ယူနီေဖာင္းေတြ၊ ေမွာင္ရိပ္သန္းေနတဲ့ အခ်ဳပ္ခန္းေတြ၊ ရက္စက္ညွင္းပန္းလိုဟန္ ေပါက္ေနတဲ့ ေထာင္အေစာင့္၀န္ထမ္းေတြ ဆိုတာကေတာ့ သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ ညဘက္အျပင္ထြက္လည္ ေသာက္စားေပ်ာ္ပါးမယ့္ သူေတြနဲ႔ ့ ဘာမွ မသက္ဆုိင္တဲ့ အရာေတြ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕က "Alcotraz" cocktail ဘားထဲ ၀င္သြားလိုက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္ထဲ တကယ္ပဲ ေရာက္သြားသလုိ ခံစားရမွာ ျဖစ္ၿပီး ေသာက္တတ္ စားတတ္တဲ့ သူေတြအတြက္ ထူးျခားတဲ့ အေတြ႕အႀကဳံ အသစ္အဆန္းတစ္ခုကိုပါ ရရွိႏိုင္မယ့္ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီ "Alcotraz" အရက္ဘားထဲ ေရာက္လာတဲ့ ဧည့္သည္ေတြအေနနဲ႔ အရင္ဦးဆံုး လုပ္ရမွာက ကိုယ္ပိုင္ နံပါတ္တစ္ခု ပါတဲ့ ေထာင္သားေတြ ၀တ္ဆင္ရေလ့ရွိတဲ့ လိေမၼာ္ေရာင္ jump suit (တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေနေသာ အက်ီႏွင့္ ေဘာင္းဘီ) ကို ၀တ္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာပဲ ဆုိင္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ ေႏွာင့္ယွက္ ႀကိမ္းေမာင္းစကားေတြကိုလည္း ၾကားရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

" ျမန္ျမန္လုပ္စမ္း၊ တအား ေႏွးတာပဲ" ဆိုတဲ့ အသံေတြကို သူ႔ဆီကေန ၾကားရပါလိမ့္မယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ အက်ဥ္းသားေတြလိုမ်ဳိး ျဖစ္သြားတဲ့ ဧည့္သည္ေတြကို သူက ေ႐ွ႕ကေန ဦးေဆာင္ေခၚသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးတာနဲ႔ ဧည့္သည္ေတြကို သံတိုင္ေတြေနာက္ကြယ္က က်ဥ္းေျမာင္းၿပီး ေမွာင္မိုက္မိုက္ အခန္းေတြဆီ ေခၚသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အခ်ဳပ္ခန္း ပံုစံ အခန္းက်ဥ္းေလးေတြထဲမွာပဲ ဧည့္သည္ေတြ ၀ုိင္းဖြဲ႕ ေသာက္စားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ အက်ဥ္းေထာင္ အရက္ဘားကို ဖြင့္ကို စိတ္ကူးရခဲ့သူက အသက္ ၂၇ ႏွစ္အ႐ြယ္ စြန္႔ဦးလုပ္ငန္း႐ွင္ ဆမ္ ႐ွီးယားမန္း ျဖစ္ပါတယ္။

နာမည္ေက်ာ္ အက်ဥ္းေထာင္ ဇာတ္ကားေတြျဖစ္တဲ့ Shawshank Redemption နဲ႔ Orange is the New Black တို႔ကို မွီးၿပီး ခုဆိုင္ကို ဖြင့္ဖို႔ အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့တာျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

"ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ ခင္ဗ်ားဘ၀မွာ ဒါမ်ဳိးကို တစ္ခါေလာက္ေတာ့ စမ္းၾကည့္သင့္ပါတယ္" ဆိုၿပီး ယင္းဆိုင္မွာ လာေသာက္တဲ့ ဘ႑ာေရး၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဒးဗစ္ ေမာ္ဂန္က ေျပာသြားပါတယ္