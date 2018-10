ျမန္မာ့ ဒီမိုကေရစီေရး ဇာဂနာရဲ႕ ရႈျမင္ခ်က္

မဂၤလာပါ မဇၩိမပရိတ္သတ္မ်ားခင္ဗ်ား ကြ်န္ေတာ္တို႕ မဇၩိမတီဗီကေန အပတ္စဥ္ တင္ဆက္ေပးေနၾကျဖစ္တဲ့ Mizzima Exclusive Interview အစီစဥ္ကေန ႀကိဳဆိုပါတယ္ ။ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းသြားမယ့္ ပုဂၢိဳလ္ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးမႈနဲ႔ ႏွစ္ရွည္လမ်ားအၾကိမ္ၾကိမ္ ေထာင္က်ခံခဲ့သူ ဦးဇာဂနာ ေခၚ ဦးသူရ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ေမး ။ ။ေရႊ၀ါေရာင္ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ၁၁ ႏွစ္ေျမာက္တ့ဲအခ်ိန္မွာ ဘယ္ေလာက္ထိ ခရီးေရာက္ျပီလဲ ။

ေျဖ။ ။ အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာရမည္ဆိုရင္ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးကေနျပီးေတာ့ ရလာတဲ့့အျမတ္က အေကာင္းလည္းရွိ သလို အဆိုးလဲရွိပါတယ္။ တစ္ ကေတာ့ သိသာထင္ရွားတဲ့ဟာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နဲ႕ ဦးသန္းေရႊေခါင္းေဆာင္တ့ဲ တပ္မေတာ္ အစိုးရနဲ႕ စျပီးေတာ့ေဆြးေႏြး တဲ့အဆင့္ျဖစ္သြားတာဟာ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြန္းပို႔ခ်က္ေၾကာင့္ ၊ ႏွစ္ ကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ၁၂ ႏွစ္ေလာက္လုပ္လာ တာကေနျပီးေတာ့တက္သုတ္ရိုက္ၿပီး ခ်က္ျခင္းအတည္ျပဳလိုက္ရတယ္။ ဒါဟာ ေရႊဝါေရာင္ရဲ႕တြန္းအားေပါ့။ အဲ့ဒီကေနျပီးေတာ့ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတာျဖစ္ေပၚလာတယ္ ဆိုေတာ့ ဒီသံုးခုက ဒီေရႊဝါေရာင္ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ အေကာင္းေတြပါ။ အဆိုးေတြကေတာ့ အဖမ္းခံရတာတို႕ ေသတာတို႕ ဘဝပ်က္သြားတာတို႕ ၊ ဒါေတြကေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျပာင္းလဲမွာ အဲသေလာက္ကေတာ့ ရွိမယ္လို႕ပဲ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ယူဆပါတယ္။ ဒါေတြက သိပ္ျပီးေတာ့ စာဖြဲ႕မေနခ်င္ေတာ့ပါဘူး ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕လဲ ေထာင္က်တာပဲ သိပ္ေတာ့မထူးဆန္းပါဘူး။ ေသခ်ာတာတစ္ခုက အေျဖတစ္ခုေတာ့ ထြက္ခဲ့ပါတယ္ ၊ သို႕ေသာ္ ေရွ႕ေလွ်ာက္ျပီးေတာ့ လုပ္ရမည့္တာဝန္ေတြကလဲ ႀကီးတယ္လို႕ ကြ်န္ေတာ္ေတာ့ ထင္တယ္။

ေမး။ ။ ဒီေန႔ အေထြေထြကုန္ေစ်းႏွဳန္းကလည္း တက္လာတယ္ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီတုန္းကအေျခအေနနဲ႕အခု အေျခအေန နဲနဲေလးတူေနတယ္လို႕ ခံစားရပါတယ္။ ဦးဇာဂနာကေရာ ဘယ္လိုျမင္လဲ။

ေျဖ။ ။ တစ္ခုေပါ့ေနာ္ အဲ့တုန္းက အေျခအေနနဲ႕ နဲနဲမတူတာတစ္ခုရွိတယ္၊ အဲ့တုန္းက ကုန္ေစ်းႏွဳန္းလဲတက္တယ္ ေလာင္စာဆီလည္းတက္တယ္ ၊ အခုကေတာ့အကုန္တက္တယ္၊ ဒါေပမယ့္္ အဲ့ဒီတုန္းကက်ေတာ့ အဲ့ဒီေလာင္စာဆီေစ်းတက္တာဟာ သာမွန္ အျဖစ္အပ်က္ပဲ။ တကယ္ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပည္သူေတြက ေလာင္စာဆီေစ်းတက္တာ သူတို႕အတြက္ သိပ္အခက္အခဲတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သြားေန လာေန ေသာက္ေန စားေန ၾကတာပဲ။ သို႕ေသာ္ မေၾကနပ္တဲ့စိတ္က ရွိကိုရွိေနတာ တစ္ခုတစ္ခု ထျဖစ္လိုက္ဖို႕လို ေနတာ။ ဆိုေတာ့ ေလာင္စာဆီေစ်းတက္တယ္ မွန္တယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္မွတ္မိတာ ပထမဦးဆံုးဆႏၵျပတာ ကိုထင္ေက်ာ္ပဲ။ ၿပီးေတာ့ ကိုမင္းကိုႏိုင္တို႕အုပ္စု၊ သူတို႔အားလံုးအဖမ္းခံရတယ္။ ဆိုေတာ့ လူေတြသိပ္လြတ္လြတ္လပ္လပ္မရွိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္ ေနာက္တစ္ရက္မွာ တာေမြေစ်းမွာ ၊ ေနာက္တခါ လွည္းတန္းမွာ စုစုတို႕၊ တစ္ခါ နီလာတို႕ ဟိုတေလာက ဆံုးသြားတဲ့ မီးမီးတို႕ အကုန္လံုးကို သူတို႕ဝင္ရိုက္တာေလ၊ အဲ့ဒီျမင္ကြင္းေတြ ျမင္လာေတာ့ ေဒါသထြက္တယ္ ျပီးေတာ့ တစ္ခ်ိန္လံုး ဖိႏွိပ္ခံေနရတယ္။ အဲ့ဒီ တပ္မေတာ္အစိုးရ သူတို႕လုပ္သမွ် အကုန္ခံေနရတာ အဲ့ဒီခံေနရတဲ့ စိတ္ေတြကအံုၾကြလာျပီး ပခုကၠဴလည္းျဖစ္ေရာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပါသြားေရာ အဲ့ဒီလိုျဖစ္တာ။ အခုခိ်န္က်ေတာ့ အဲ့သလိုအံုၾကြမည့္လူေတြကအားလံုးကိုက မအံုၾကြေတာ့ဘူး၊ သူတို႕ အကုန္လံုးကလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကျပီ၊ ဒီလမ္းေၾကာင္းႀကီးပြင့္သြားၿပီ ဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရး လမ္းေၾကာင္းနဲ႕ေျဖရွင္းလို႕ရသြားၿပီ။ လူထုအံုၾကြမွဳလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ေျဖရွင္းစရာမလိုေတာ့ဘူးဆိုတဲ့စိတ္ ၊ အား လံုးမွာ ရွိကုန္ၿပီလို႕ ကြ်န္ေတာ္ယူဆၾကည့္ၿပီးလို႕ ဒါမ်ိဳးမျဖစ္တာေပါ့။ ဒုတိယအခ်က္က ကြ်န္ေတာ္တို႕ ကိုယ္တိုင္္ပဲေလ ကြ်န္ေတာ္တစ္ဦးထဲေျပာတာေနာ္ တျခားလူကေတာ့သူတို႕သူကိစၥ၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကိုယ္တိုင္ ပင္လ်င္ အေျပာင္းလဲကိုကြ်န္ေတာ္တို႕ကိုယ္တိုင္ကစေျပာင္းေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပမာဆိုပါေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လည္း အစိုးရမေကာင္းေၾကာင္း ေျပာမယ္ဆိုရင္ ေျပာခ်င္သေလာက္ ေျပာလို႕ရတယ္၊ ျပက္လံုးထုတ္ မယ္ဆိုရင္ ထုတ္ခ်င္သေလာက္ ထုတ္လို႕ရတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လဲ အဲ့ဒီလိုမေျပာေတာ့ဘူး ျပက္္လံုးလည္း မထုတ္ေတာ့ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ဒီအခ်ိန္က ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေျပာလိုက္တဲ့စကား ကြ်န္ေတာ္တို႕ျပက္လိုက္တဲ့ ျပက္လံုးတစ္ခုေၾကာင့္ လက္ရွိအလုပ္လုပ္ေနရတဲ့အစိုးရက အခက္အခဲျဖစ္ သြားႏိုင္တယ္ ၊ အေႏွာင့္ယွက္ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္ ၊အဲ့လိုဆိုေရွ႕မေရာက္ဘဲ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ သြားႏိုင္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ တပ္မေတာ္အစိုးရကိုလည္းသြားၿပီးေတာ့ မထိပါးေတာ့ဘူး ၊ ဘာျဖစ္လို႕ထိပါးေတာ့မွာလဲ အခ်င္းခ်င္းရင္ၾကားေစ့ေရး ဆိုတဲ့ကိစၥ ေခါင္းေဆာင္ေတြလုပ္ေနၾကတယ္ ၊ အဲ့ဒီအတြက္ အေႏွာင့္အယွက္ မျဖစ္ ေစခ်င္ဘူး ေရွ႕ပဲသြားေစခ်င္တယ္ ၊ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကဘာဝိုင္းကူရမလဲဆိုတဲ့ေနရာမွာပဲ ရွိေနၾကေတာ့ ခုနတုန္းကလို ကြ်န္ေတာ္လည္း လူထုအံုၾကြမႈလုပ္ဖို႕တို႕ ၊ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားသို႕ သြားၿပီးေတာ့ ဆြမ္းကပ္ ၿပီးေတာ့ ေျမွာက္ေပးဖို႕တို႕ဆိုတာေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေတာ့မလုပ္ေတာ့ပါဘူး၊ အစိုးရကို ဘာကူရမွာလည္းပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ်စဥ္းစားေနတာ ကူႏိုင္သေလာက္ဝိုင္းကူေနပါတယ္။

ေမး။ ။ အဲ့ဒီေတာ့ ဦးဇာဂနာေျပာသြားတဲ့ထဲမွာ ရင္ၾကားေစ့ေရးက ဘယ္အတိုင္း အတာထိ ခရီးေရာက္ၿပီလဲ။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ သိသေလာက္ကေတာ့ တခ်ိဳ႕အတြင္းစကားေတြကို ထုတ္ေျပာလို႕မရတာေတြရွိပါတယ္၊ သို႕ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႕သိသေလာက္ကေတာ့ အန္တီ(ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္)နဲ႕တပ္မေတာ္နဲ႕ ဆက္ဆံေရး ကေကာင္းေနပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလးအဆင္ေျပပါတယ္။ သို႕ေသာ္ ရင္ၾကားေစ့ေရး ဆိုတဲ့ကိစၥမွာ အားလံုးမွာ တပ္နဲ႕ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႕ မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ျပည္ပေရာက္ေနတဲ့ အင္အားစုေတြ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြရွိတယ္ အဲ့ဒီလူေတြအကုန္လံုး ပါဝင္ဖို႕ပါ ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုတဲ့ကိစၥမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ စိတ္ထင္ေပါ့ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္းပဲ ၿပီးခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာလဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ပတ္သတ္တဲ့ ကိစၥေတြထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ ဝင္လုပ္ခဲ့တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ျမင္တာတစ္ခုကေတာ့ အဲဒီေလာက္မလြယ္ဘူး မလြယ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႕တိုင္းျပည္ျဖစ္ေနလို႕ပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တိုင္း ျပည္ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႕လို႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕တိုင္းျပည္မွာကလဲ တကယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္တဲ့စိတ္ရွိ ၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းတယ္လို႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေျပာလို႕ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕အဲဒိီလိုစိတ္ နည္းေနတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတာင္မွ စိတ္မဝင္စားတဲ့လူရွိတယ္ ။ ေနာက္ ကြ်န္ေတာ္ မႀကိဳက္တဲ့ဟာတစ္ခုေပါ့ ဒါကေတာ့ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာ All inclusive ဆိုတဲ့ ဘယ္သူ တင္သြင္းလာတဲ့စကားလံုး ႀကီးမွန္းမသိဘူး။ အဲ့ဒါ ၈ ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ ၊ အဲ့ဒါ အလုပ္မျဖစ္တာ။ အဲ့ဒီအကုန္လံုးပါ ေရးဆိုတဲ့ကိစၥက အကုန္လံုးပါလို႕ကို စကားေတြမ်ားၿပီး ပါးစပ္ေပါက္ေတြမ်ားၿပီးေတာ့ လည္ေနတာ။ အကုန္လံုး မပါဘဲနဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္တဲ့ တကယ္လည္းလုပ္ႏိုင္တဲ့လူ ဆယ့္ေလးငါးေယာက္ေလာက္ အရင္ေဆြးေႏြးၿပီး အေျဖရၿပီးမွ အကုန္လံုးပါရင္ေကာင္းတယ္၊ အဲ့ဒီ All inclusive ဟာႀကီးက ဒီေန႕ထက္ထိ အလုပ္မျဖစ္ျခင္းဟာ အဲ့ဒါပဲ ။ အဲ့ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမွာ အဲ့ဒီ All inclusive ႀကီးကို ကြ်န္ေတာ္ ေတာ္ေတာ္မုန္းတယ္ဗ်။ ကြ်န္ေတာ္ အရင္တုန္းကလည္း ေတာက္ေလွ်က္ေျပာခဲ့တယ္ အခုထိ ဒီစကား ကြ်န္ေတာ့္ဘက္က ၈ ႏွစ္ေလာက္ရွိၿပီ ႏိုင္ငံေရးထဲကို အဲ့ဒီ စကားစေရာက္တဲ့ေန႕ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာင္းေကာင္းအလုပ္မၿဖစ္တာ၊ စကားေတြ တအားေျပာတာ ၊ ဗမာလူ မ်ိဳးေလာက္စကားေျပာတာ ကြ်န္ေတာ္ ကမၻာမွာမေတြ႕ဖူးဘူး ၊အဲ့ဒါ ဗမာစကားလို ေပါ့ဗ်ာ အေပါက္မ်ားေတာ့လည္း ပိတ္ရခက္တာေပါ့၊ အလုပ္မျဖစ္ဘူး အဲ့ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္ အဲ့ဒီ All inclusive ႀကီးကိုဖယ္ပစ္လိုက္ရင္ ေကာင္းမယ္္ အဲ့ဒါဆိုရင္ေတာ့ အလုပ္ျမန္ျမန္ျဖစ္မယ္။

ေမး။ ။ ၂၀၁၀ - ၂၀၁၅ မွာဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အံုနဲ႔က်င္းနဲ႔ နဲ႕ေပါ့ေနာ္ ၊ ရာခိုင္ႏႈံးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို မဲေပးခဲ့ၾကတယ္ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ အားမလုိအားမရေတြ အခုဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားျဖစ္လာတယ္။ အဲ့ဒီအေပၚမွာေရာ ဦးဇာဂနာ ဘယ္လိုသံုးသပ္လဲ ။

ေျဖ။ ။ ဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေန႕တိုင္းၾကားေနပါတယ္ facebook ေတြေပၚမွာလည္းေရးေနၾကတယ္။ facebook ကိုၾကည့္ဖို႔ေမ့ေနရင္ေတာင္မွ ေစ်းထဲသြားရင္ သိေနတာပဲ၊ ကန္စြန္းရြက္တစ္စည္း မနက္က ငါးရာျဖစ္သြားတယ္ ။ေစ်းသည္ေတြေတာ္ေတာ္ေအာ္ေနၾကတယ္။ ကန္စြန္းရြက္ တစ္စည္းငါးရာဆိုေတာ့ မျဖစ္သင့္ဘူးေပါ့ေနာ္၊ အေျခခံအားျဖင့္ေတာ့ ကန္စြန္းရြက္ေတာင္ နပ္မွန္ေအာင္မစားရတဲ့ဘဝျဖစ္လာၾကတယ္၊ ဆိုေတာ့ ဒီအျဖစ္အပ်က္က ေကာင္းလားလို႕ေမးရင္ မေကာင္းဘူးလို႕ေျပာရမွာပဲ ၊ ဒါဟာပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ကြ်န္ေတာ္လည္း ေျပာလို႕ရတယ္ေလ ၊ သို႕ေသာ္ တစ္ခုရွိတာက ကြ်န္ေတာ္တို႕ အဲ့ဒီအေၾကာင္းအရာေတြ အားလံုးကို အစိုးရအဖဲြ႕ ၊ အစိုးရ အဖြဲ႕ဆိုတာက လက္ရွိအန္တီတို႕ သမၼတႀကီးဦးဝင္းျမင့္တို႕ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ အစိုးရအဖြဲ႕ကမွန္မွန္ကန္ကန္သိဖို႕ လိုတယ္။ အဲ့ဒါအတြက္က NLD ပါတီလို႕ေျပာတဲ့ ဒီအေျခခံ ရပ္/ေက်း အဆင့္ထိ သူတို႕ရွိတယ္၊ သူတို႕ဆီကေန႕ တဆင့္မွန္မွန္ကန္ကန္ေရးတင္ဖို႕လိုတယ္။ ထိုနည္းတူ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကိုယ္တိုင္ကလဲ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဒီလိုဒီလို အေနအထားေတာ့ရွိေနပါတယ္ ၊ ဥပမာ မနက္က ေဒၚလာေစ်းက ၁၆၀၀ နဲ႕ဘယ္ႏွစ္က်ပ္ရွိသြားၿပီ ဆီေစ်းကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ရွိသြားၿပီ အဲ့ဒါေတြက ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာလဲဆိုတဲ့ မွန္ကန္တဲ့ သတင္းအခ်က္ အလက္ကိုကြ်န္ေတာ္တို႕ကလည္း ပို႕ေပးဖို႕လိုတယ္။ ထိုနည္းတူ အဲ့ဒီ မွန္ကန္တဲ့သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ လူႀကီးေတြဆီ မေရာက္ဘဲနဲ႕ အခုက ျမန္မာ့ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ေခတ္ကလိုျဖစ္ေနတာ ၊ ဦးေနဝင္းမသိဘဲနဲ႕ အလယ္ေကာင္မွာေပ်ာက္ေပ်ာက္ သြားတယ္ဆိုတာမ်ိဳး ၊ အဲ့ဒီလိုလည္း မျဖစ္ဖို႕လိုတယ္။ ဒါကေတာ့လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ အစိုးရကိုယ္တိုင္က ေအာက္ေျခက သတင္းကိုဘယ္လို သူတို႕ဆီကို စီးဆင္းမႈ ဘယ္လိုလာရမလဲဆိုတာကို ဖြင့္ႏိုင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္း လုပ္ရမယ္ထင္တယ္၊ အဲ့ဒါလည္းလိုအပ္တယ္။ သို႕ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ရသမွ် သတင္းအကုန္လံုးကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေတာက္ေလွ်ာက္ပို႕တယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ အနီးဆံုးပို႕ႏိုင္တဲ့လူဆီ ၊ အဲ့ဒါရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ကိုၿဖိဳးမင္းသိန္းဆီ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေရာက္ေအာင္ပို႕တယ္၊ လက္ရွိအေျခအေနေတာ့ ဒီလိုရွိေနတယ္။ ေန႕တိုင္း နီးပါးကြ်န္ေတာ္သတင္းပို႕ တယ္။ ထိုနည္းတူ ေနျပည္ေတာ္ကိုလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႕သတင္းပို႕တယ္ ၊ အန္တီ့ ရံုးကို လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႕သတင္းပို႕တယ္ ၊ဒါက ကြ်န္ေတာ္တို႕တာဝန္၊ ျပည္သူေတြဒီလိုခံစားေနရတယ္ တခ်ိဳ႕ မေက်နပ္ဘူး တခ်ိဳ႕ဒီလိုရွိတယ္ ၊ဒါေတြအကုန္လံုးကို ကြ်န္ေတာ္ အကုန္ပို႕တယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာက ကန္စြန္းရြက္တစ္ခုပဲ ကြ်န္ေတာ္ေျပာ တာေနာ္ တျခားဟာေတြရွိေသးတယ္၊ တကယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ေနတဲ့ တိုက္ေဆာက္တဲ့လူေတြ ၊အိမ္ ေဆာက္တဲ့လူေတြ အိမ္ျခံေျမေရာင္းဝယ္တဲ့လူေတြ အလွကုန္ပစၥည္းထုတ္တဲ့လူေတြ၊ အဲဒီလူေတြရဲ႕ခံစားခ်က္ေတြပါ ကြ်န္ေတာ္တို႕စုပို႕တယ္၊ ေရႊဆိုင္ေတြက ခံစားခ်က္ေတြလည္း ကြ်န္ေတာ္ပို႕တယ္၊ ထိုနည္းတူ စားေသာက္ဆိုင္ေတြရဲ႕ရင္ဖြင့္တဲ့အသံရွိတယ္ ဒီရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကစားေသာက္ဆိုင္ေတြ အဲ့ဒါဟာေတြကကြ်န္ေတာ္တို႕စုတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ ဗီဒီယိုပါစုတယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႕လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတေယာက္ရဲ႕ခံစားခ်က္ျဖစ္မွာစိုးလို႕ ၊ အမ်ားခံစား ျဖစ္တာဆိုတာမ်ိဳးတို႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕စုတယ္ ၊ ဒါကဒီအစိုးရ ကိုယ္တင္ထားတဲ့အစိုးရျဖစ္လို႕ ကိုယ့္အစိုးရ အမွားမွားအယြင္းယြင္း ေတြနဲ႕ ျပည္သူေတြရဲ႕ၾကားထဲမွာမျဖစ္ေအာင္၊ ေအာင္ျမင္မွဳရွိေအာင္ ဆိုတဲ့သေဘာမ်ိဳးနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္ တို႕ႏိုင္ သေလာက္ဝိုင္းကူတာ ဒါေၾကာင့္မို႕လို႕ ဟိုဘက္ခန္းဆို Editing ရွိတယ္၊ ကင္မရာရွိတယ္ အခိ်န္မေရြးရိုက္ ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ပို႕ေနလို႕ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီလိုေတာ့ အစိုးရသိမွာမဟုတ္ဘူးလို႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေျပာေနတာ၊ ဒါေပမယ့္ ျပင္ရမယ့္ ေပၚလစီမိတ္ကာက ကြ်န္ေတာ္တို႕မဟုတ္ပါဘူး ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရျဖစ္တယ္။ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႕ မွန္မွန္ကန္ကန္ေလး ျပန္ျပီးေတာ့ လုပ္ေပးဖို႕ေတာ့ အစိုးရက လိုအပ္တယ္လို႕ ကြ်န္ေတာ္ ယူဆတယ္။ ဒါမွ မဟုတ္ရင္ဒီအေျခအေနက ၾကာရင္မထိန္းႏိုင္ဘူး ။

ေမး။ ။ အဲ့ဒီေတာ့ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တာဝန္ယူၿပီး သံုးႏွစ္အတြင္းမွာေပါ့ေလ ကြ်န္ေတာ္တို႕ စဥ္းစားမိ သေလာက္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ရခိုင္ကိစၥ ၊ ၿပီးလို႕ရွိရင္ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းတက္တဲ့အခက္ အခဲေတြ ၊ ေဒၚလာေစ်းတက္တဲ့အခက္အခဲ ေတြလည္း ျဖစ္လာတယ္ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီ သံုးမ်ိဳးကိုေရာ ဘယ္လိုေျဖရွင္းမယ္လို႕ ဦးဇာဂနာျမင္လဲ။

ေျဖ။ ။ တစ္ကေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္မယ့္ကိစၥက အရင္တုန္းတည္းကကြ်န္ေတာ္က မေထာက္ခံ ခဲ့တဲ့အထဲမွာပါပါတယ္၊ အဲ့ဒီအတြက္ အဲ့ဒီ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လက္မွတ္ထိုးတဲ့အထဲမွာလဲ ကြ်န္ေတာ္ မထိုးခဲ့ဘူး အဲ့ဒီေတာ့ လတ္တေလာမွာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ကိစၥကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ မလုပ္တာေကာင္းပါတယ္၊ အခု အေရးႀကီးတဲ့ သံုးခုေပါ့ေနာ္ ျပည္သူ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဒါကေတာ့ ဒီ process ကသြားေနပါတယ္၊ သြားေနတယ္ဆို တာေနာက္ျပန္ မဆုတ္သြားတာကိုဘဲ ေက်းဇူးတင္ရပါလိမ့္မယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ေျပာသလို အၾကံေပးတဲ့ အဲ့ဒီ All inclusive ႀကီး ခဏေဖ်ာက္ၿပီးေတာ့ ဒီပံုစံေလးတစ္ခ်က္ေျပာင္းလုိက္ရင္ေတာ့ ျမန္မယ္ထင္တယ္။ အဲ့ဒီဟာ အရင္လုပ္လိုက္ ေပါ့ ၿပီးေတာ့မွခ်ဲ႕လိုက္ေပါ့ ၊ ပုဂံညီလာခံလုပ္လုပ္ ပင္လံုညီလာခံလုပ္လုပ္ အဲ့ဒါေနာက္မွလုပ္ ေလာေလာဆယ္ အဲ့ဒီအေျဖ ထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့ လူအုပ္စုတစ္စုနဲ႕ ဆယ့္ငါးေယာက္ေလာက္နဲ႕ အဲ့ဒီလိုလုပ္လိုက္ရင္ေတာ့ျမန္ပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ခုနေျပာသလိုေပါ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလည္း ပ်က္ေန တယ္ေပါ့ဗ်ာ မႏၲေလးတို႕ ဘာတို႕မွာလဲ ျဖစ္လာတဲ့ျပႆနာေတြရွိပါတယ္ ၊ရခိုင္ကျပႆနာေတြ ကြ်န္ေတာ္ ကိုယ္တိုင္လည္း ရခိုင္စံုစမ္း ေရးေကာ္မရွင္မွာ ကြ်န္ေတာ္ပါခဲ့တယ္ ဆိုေတာ့ အခုမွျဖစ္တဲ့ျပႆနာမဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္ ဒါဟာ ဟိုးအရင္ ကတည္းကရွိတဲ့ျပႆနာ၊ ဒီျပႆနာကိုဘယ္လိုထိန္းမလဲဆိုတာ ခုနတုန္းကလို ႏိုင္ငံျခားကလူေတြေခၚ ထိန္းထိန္း ၊ဗမာျပည္ကလူေတြ ဘယ္ကလူေတြေခၚထိန္းထိ္န္း ထိန္းလို႕ မရဘူး။ ဆိုေတာ့ ဒီျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္တဲ့နည္းကို ကြ်န္ေတာ့ကိုေျပာပါဆိုလဲ ကြ်န္ေတာ္မေျပာႏိုင္ဘူး၊ ေသခ်ာတာကကြ်န္ေတာ္မသိဘူး ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီျပႆနာကိုက အဓိကဖန္တီးထားတဲ့ဇာတ္ညြန္းတစ္ခု လို႕ကြ်န္ေတာ္က ခံစားထား တာၾကာၿပီ၊ ကြ်န္ေတာ္ခဏခဏေျပာတယ္ ကြ်န္ေတာ္တို႕တိုင္းျပည္က ဇာတ္ညြန္း နဲ႕ကေနတာ အခုဇာတ္ညြန္း ပဲ အဲ့ဒီဇာတ္ညြန္းေတြၾကားထဲမွာ ဒီေဒၚလာေစ်းေတြ ဘာေတြျဖစ္ေနတဲ့ကိစၥေတြက ဇာတ္ညြန္းပဲ ၊ဘာလို႕ဆို ကြ်န္ေတာ္တို႕ အရပ္သား ဗမာျပည္မွာရွိတဲ့ ၅၃ သန္းေသာလူဦးေရထဲမွာ ၅၂ သန္းလက္ထဲ မွာေဒၚလာမရွိဘူး ေဒၚလာဘယ္သူေတြလက္ထဲမွာရွိသလဲ အဲ့ဒါေမးၾကည့္လိုက္ ဘယ္သူေတြကအဲ့ဒီေဒၚလာေစ်းကို သတ္မွတ္ တာလဲ ၊ကြ်န္ေတာ္လဲ စဥ္းစားလို႕မရဘူး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လက္ထဲမွာေဒၚလာမရွိဘူး ကြ်န္ေတာ့လက္ထဲမွာ ေဒၚလာ ဆယ္ေဒၚလာျပည့္ေအာင္မရွိဘူး ဒါရွင္းရွင္းပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႕ တိုင္းျပည္မွာ ေဒၚလာကိုင္ထားတာက ဘယ္သူကကိုင္ထားတာလည္း အဲ့ဒီေတာ့ တိုင္းျပည္က ဘယ္စီးပြားေရးကိုေျပာေနၾကတာကလည္း ကြ်န္ေတာ္ ကေတာ့ နဲနဲေလးမွားတယ္လို႕ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးကို ဘယ္စီးပြားေရးေတြ ကြ်န္ေတာ္ တို႕ တိုင္းျပည္ကလုပ္လို႕ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာလဲ ၊ ဥပမာ ဆိုင္ကယ္လည္း မထုတ္ဘူး ေမာ္ေတာ္ကားလည္း မထုတ္ဘူး ကြ်န္ေတာ္တို႕တိုင္းျပည္ကဘာမွမထုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႕ တိုင္းျပည္က ထုတ္တယ္ဆိုလို႕ ဘာပဲရွိ လည္းဆိုေတာ့ သစ္ပင္ေတြခုတ္ေရာင္းတယ္၊ ၿပီးေတာ့ ေက်ာက္ေတြတူးေရာင္းတယ္၊ ဂက္စ္ေတြခိုးေရာင္းတယ္ အဲ့သလိုေရာင္းတဲ့ ပိုက္ဆံေတြနဲ႕ခ်မ္းသာလာတာပါ ။ စီးပြားးေရးလုပ္ၿပီးခ်မ္းသာလာတဲ့ လူတစ္ေယာက္မွမရွိ ပါဘူး ဒီတိုင္းျပည္မွာ ။ အဲ့ဒီလိုျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေခတ္အဆက္ဆက္ အဲဒီလိုလုပ္စားခဲ့တဲ့လူေတြရဲ႕ လက္ထဲမွာပဲပိုက္ဆံ ရွိတယ္ ၊ အဲ့ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဆီမွာ ကဲ အေျခခံကစလို႕ အပ္ခ်ဴပ္စက္ထုတ္တဲ့ လုပ္ငန္း ျပပါဆိုလည္း မရွိဘူး။ ဘာလုပ္ငန္းမွ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဆီမွာ ေအာက္ေျခကေနေပါ့ဗ်ာ ၊ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာဆိုရင္ေတာ့ရွိတယ္ ၊ စားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းနဲ႕ တစ္မ်ိဳးလံုးခ်မ္းသာလာတာ Mc Burger စသျဖင့္ ဒီလိုသြားတာ။ အဲဒီလိုလာတဲ့ စီးပြားေရး ကြ်န္ေတာ္တို႕ဆီမွာ တစ္ခုမွမရွိဘူး။ မရွိဘဲနဲ႕ေတာ့ ဘာျဖစ္သြားတာလဲဆိုေတာ့ ခုနကလို ေက်ာက္ သံ ပတၱျမား ေတြ ဓာတ္ေငြ႕ေတြ ေရာင္းစားၿပီးေတာ့မွ ခ်မ္းသာလာတဲ့လူေတြဆိုေတာ့ အဲ့ဒီလူေတြပဲရွိတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မေကာင္းဘူးလို႕ေျပာေတာ့ ခံရတာက အေသးေတြကခံရတာပါ။ medium နဲ႔ small ေတြခံရတာ၊ အႀကီးႀကီးေတြကေတာ့ ေဂါက္ရိုက္ေတာင္မပ်က္ၾကဘူး၊ အိပ္မေပ်ာ္စားမ၀င္တ့ဲသူေတြ ကေတာ့ medium ေတြ ၊ small ေတြကေတာ့ ပ်က္ကုန္ၿပီ ၊ ဒီၾကားထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္ အရပ္သူ အရပ္သားေတြကေတာ့ ကုန္ပစၥည္းေစ်းတက္လာတာကိုေတာ့ ဖိခံရမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕အပါအဝင္ေပါ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဒီေန႕ မနက္ျဖန္ထမင္းဟင္းစားရဖို႕ ၊ ေမာ္ေတာ္ကားဆို ကြ်န္ေတာ္တို႕ မစီးဘဲေနရမလိုလို ေတာင္ျဖစ္လာတာေပါ့ ၊ ေစ်းေတြက အရမ္းတက္လာတာ ဆိုေတာ့ ဒါေတြကေတာ့ လတ္တေလာ ႀကဳံရမယ္ ၊ ဒါေတြကိုေျဖရွင္းဖို႕ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္ တကယ္ စီးပြားေရးအေျပာင္းအလဲေပါ့ ဒီေငြေၾကးအေျပာင္း အလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ပညာရွင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕တိုင္းျပည္မွာ သိပ္မရွိပါဘူး ။ ကြ်န္ေတာ္တြက္ၾကည့္တာေပါ့ ၈ ေယာက္ေလာက္ပဲရွိတယ္ ၊ အဲ့ဒီ ၈ ေယာက္ေလာက္ကို အခုေန ေကာ္မတီေလးတစ္ခု အျမန္ဖြဲ႕ၿပီးေတာ့ NLD အစိုးရအေနနဲ႕ အၾကံေပးဆိုၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အၾကံေပးျဖစ္ျဖစ္၊ အဲ့ဒီ ေကာ္မတီေလး တစ္ခုက အျမန္ရွင္းလိုက္ရင္ေတာ့ ဒီကိစၥေျပလည္လိမ့္မယ္ထင္တယ္၊ ဟိုတစ္ေန႕ကဦးေဇာ္ေဌးေျပာသလို အရင္တုန္းကဆယ္ေယာက္ေလာက္ေကာက္ဖမ္းလိုက္တာနဲ႕ေဒၚလာေစ်း က်သြားတယ္လို႕ေျပာတယ္မလား၊ ဖမ္းၾကည့္ပါလား အဲ့ဒါဆိုလည္း ။ေျပလည္မယ္ဆိုရင္ အဲ့သလိုလုပ္ၾကည့္ပါလား ၊ ဘာျဖစ္လဲ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဖမ္းတာေတာ့ အားမေပးခ်င္ဘူး ခုနလိုပညာရွင္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ တိုင္းျပည္မွာ သိပ္မရွိဘူး ၈ ေယာက္ေလာက္ပဲရွိတယ္ အဲ့သေလာက္ကိုေတာ့ နဲနဲေခၚၿပီးေတာ့ ေဝါက္ကင္းေကာ္မတီေပါ့ ၊ အဲ့ဒီကေနၿပီးေတာ့လုပ္ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕တိုင္းျပည္ ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါတယ္ တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ တခ်ိဳ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ ျပန္ၿပီး လည္ပတ္သြားလိမ့္မယ္ထင္တယ္ ၊ ဒါမွန္မွန္ကန္ကန္ ေလး နားေထာင္ဖို႕လိုတယ္ဗ် ကြ်န္ေတာ္တို႕တိုင္းျပည္မွာ ျပႆနာျဖစ္ေနတာက နားမေထာင္တဲ့ အႏုပညာ ထြန္းကား ေနသလားမသိဘူး ၊ နားမေထာင္ျခင္းအႏုပညာေပါ့ ။ ေတာ္ေတာ္ကိုနားမေထာင္ဘူးဗ်၊ အစိုးရ အဖြဲ႕ေတြကလည္းနားမေထာင္ဘူး၊ ဘယ္သူမွလည္းနားမေထာင္ဘူး အဲ့ဒီလိုျဖစ္ေနတယ္ ၊ သူတို႕နဲနဲနားေထာင္ ေစခ်င္တယ္ ၊ လူေတာထဲဆင္းၿပီးေတာ့ လူေတြေျပာတာကို နားေထာင္ေစခ်င္တယ္ အဲ့ဒါကိုေတာ့လုပ္္ပါလို႕ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ရပ္ကြက္ထဲ လူေတြနဲ႕စကားေျပာၾကည့္တဲ့အခါ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလို႕ ေရြးေကာက္ပြဲမဲ ဆြယ္တုန္းကေျပာခဲ့တယ္၊ ဒါေပမယ့္ တကယ့္တကယ္က်ေတာ့ ဘာမွမေျပာင္းလဲဘူးလို႕ လူေတြ ခံစားေနရတယ္ ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီအေပၚ ဦးဇာဂနာ ဘယ္လိုျမင္လဲ ဘယ္လိုျပန္ေျပာလို႕ရမလဲ။

ေျဖ။ ။ ဟိုေျပာင္းလဲခ်ိန္ၿပီဆိုတာက စကားလံုးရဲ႕အဓိပၸါယ္ကိုက ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ေျပာတာ ။ ေျပာင္းလဲၿပီလို႕ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး ။ သူကေျပာတာ စကားလံုးရဲ႕အဓိပၸါယ္ကိုက ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ အခုေတာ့ေျပာင္းလဲဖို႕ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။ ေျပာင္းလဲပါၿပီလို႕ေတာ့ မေျပာနဲ႔ေတာ့ ဆိုေတာ့ ေျပာင္းလဲဖို႔ဆို တာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါ တယ္၊ အစိုးရၾကီးကို ကြ်န္ေတာ္တို႔သြားသြားၿပီးေတာ့ေျပာေနလို႔မရပါဘူး ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္လည္း ကြ်န္ေတာ့္ကိုကြ်န္ေတာ္ေျပာင္းလဲတယ္၊ ဘယ္သူမွေျပာစရာမလိုဘူး ၊ ကြ်န္ေတာ့ဘာသာကြ်န္ေတာ္ေျပာင္းလဲတာ။ ကြ်န္ေတာ္လူၾကားထဲသိပ္မထြက္ဘူး၊ ပြဲမသြားဘူး ၊ အလုပ္ပဲမ်ားမ်ားလုပ္တယ္ ေဟာေျပာပြဲေတြကြ်န္ေတာ္မေျပာေတာ့ဘူး၊ စကားမေျပာေတာ့ဘူး၊ စကားေျပာတဲ့အလုပ္ကို ကြ်န္ေတာ္မလုပ္ေတာ့ဘူး၊ အလုပ္လုပ္တဲ့အလုပ္ကို ကြ်န္ေတာ္လုပ္တယ္။ ဒါက ေျပာင္းလဲတာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေျပာတာေပါ့ေနာ္ ။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာင္းလဲၾကည့္လိုက္တယ္၊ ဒီလိုေျပာင္းလဲရင္ ေကာင္းမယ္ထင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္ကိုပဲ ႀကိဳးစားလုပ္ေတာ့မယ္ ဘာမွမလုပ္ေတာ့ဘူး အသက္အရြယ္လည္းရလာၿပီ က်န္းမာေရးလည္းမေကာင္းဘူး ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာင္းလဲတယ္ ၊ ဒီလိုေပါ့ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီရဲ႕ဘယ္ေလာက္ေျပာင္းလဲ သြားၿပီလဲ ဆိုတာဟာလဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေပၚမူတည္တယ္၊ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ တစ္ခုအေရးႀကီးတာက အစိုးရကေရာ ဘယ္ေလာက္ေျပာင္းလဲသြားၿပီလဲဆိုတာဟာလဲ အေရးႀကီးတယ္ ၊ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္မွန္မွန္ကန္ကန္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ခ်စ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔တင္ ထားတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အစိုးရပဲ ကိုယ့္အစိုးရကိုေတာ့ ဘယ္အျပစ္တင္ရက္မွာလည္း ၊ ဒါေပမယ့္ မေကာင္းရင္ ေတာ့ ေျပာရ မွာေပါ့ ၊ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ့တို႔က လူၾကားထဲမွာေတာ့ မေျပာဘူး တိုက္ရိုက္ေျပာလို႔ရႏိုင္တဲ့ ဟာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္ေျပာတယ္ ၊ေျပာသင့္တဲ့အရာေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ေျပာတယ္ အဲ့ဒီေတာ့ တခ်ိဳ႕ဟာေလးေတြ လိုက္ေျပာင္းလာတယ္ ၊ ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ထင္ပါတယ္ လြန္ခဲ့တဲ့၂ ႏွစ္ကေတာ့ အဲ့ဒီ ေျပာင္းဖို႔ကို ေတာ္ေတာ္အားယူရတယ္၊ အခုဒီႏွစ္မွာေတာ့ နဲနဲေတာ့စေျပာင္းလာပါတယ္ ၊ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာခ်င္တယ္ အဲ့ဒီစကားကိုေတာ့ အဲ့ဒီမေျပာင္းလဲေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ စႏွစ္တက် ဖြဲ႔စည္းၿပီး ေတာ့ အဲ့ဒီကန္႔လန္႔ကန္႔လန္႔ လုပ္ထားတဲ့လူေတြ ရွိေနတယ္၊ ဝန္ႀကီးဌာနတိုင္းမွာရွိေနတယ္ ၊ ကြ်န္ေတာ္အေရ အတြက္နဲ႔ေျပာရင္ တစ္ဌာနမွာ အေယာက္ ၃၀ ေလာက္စီရွိေနတယ္ ၊ အဲဒီလိုေတာ့ကြ်န္ေတာ္ စြပ္စြဲခ်င္တယ္၊ အဲ့ဒီလူေတြကန္ထုတ္ပစ္လိုက္ရင္ နားေအးသြားၿပီ။ အဲဒီလိုရဲရဲတင္းတင္းလုပ္ပစ္လိုက္ရင္ေတာ့ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုေတာ့ ေသခ်ာေပါက္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္ ။ အဲ့ဒီလူေတြကန္႔လန္႔ ကန္႔လန္႔ လုပ္တယ္ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ လုပ္သားျပည္သူနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔ၾကားထဲမွာ နားလည္မႈလြဲေနတယ္ ၊ ၿပည္သူေတြက အားမလိုအားမရေတြၿဖစ္ကုန္တယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ တစ္ဦးတည္းသေဘာရေတာ့ ေစာေစာစီးစီးကန္ထုတ္ ပစ္လိုက္ေစခ်င္တယ္ ၊ အဲ့ဒီလိုေျပာျပန္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ့ကိုဓားနဲ႔လာထိုးမွာေပါ့ေနာ္ ထိုးခ်င္ထိုးေပါ့ ၊ သို႔ေသာ္ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ မႀကိဳက္ဘူး ၊ အဲ့ဒီလူေတြ ရွိေနတာဟာ အစိုးရရဲ႕အေျပာင္း အလဲကို မေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဘူးလို႔ သူတို႔ေၾကာင့္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ စြပ္စြဲခ်င္တယ္။

ေမး။ ။ဦးဇာဂနာႀကီးေျပာသလိုပါပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔လဲ ၾကားရတာကေတာ့ ဝန္ႀကီးဌာနတိုင္းမွာ ဒါမ်ိဳးေတြရွိ ေနတယ္။ တခ်ိဳ႕ေတြကဒါမ်ိဳးေတြ ရွိေနတယ္ဆိုတာကိုသိတယ္ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြကို ဖယ္ရွားလို႔ မရဘူးလား ဖယ္ရွားရင္ေရာ ဘယ္လိုနည္းေတြသံုးရမလဲ။

ေျဖ။ ။ ကြ်န္ေတာ့စိတ္ထင္ကေတာ့ နဲနဲေတာ့ ၾကမ္းမယ္ေပါ့ဗ်ာ ၊ ဒါကေတာ့ ဘိန္းျဖတ္တဲ့နည္းပါပဲ။ နဲနဲေတာ့ ၾကမ္းတယ္ အႀကိမ္ႀကိမ္ သစ္စိမ္းခ်ိဳး ခ်ဳိးပစ္လိုက္ရမွာပဲ ၊ ဒါကေတာ့ ေယာက်ာ္းေလးနဲ႕ မိန္းကေလး လမ္းခြဲ သလိုပဲ သစ္စိမ္းခ်ိဳး ခ်ိဳးပစ္လိုက္ေတာ့ သြားေတာ့ နားေတာ့ပဲ။ အဲ့ဒီလိုပဲ လုပ္ရမွာပါပဲ ဘာေၾကာင့္လည္း ဆိုေတာ့ ခလုတ္တံသင္း ျဖစ္ေနတယ္ေလ ၊ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဘယ္သူေတြလည္းဆိုတာ သိေနတာပဲ ၊ဒါေပမယ့္ ခက္တာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြက လူၾကီးေတြက အဲ့ဒီစိတ္မ်ိဳးမရွိဘူး ၊ေမတၱာတရားနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္မယ္ ဘာညာနဲ႔ဆို တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ေခ်ာ့ေမာ့ၿပီးေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမယ္ေပါ့ ။ ေၾသာ္မဟုတ္ဘူး သူတို႔ကျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္တဲ့စိတ္မရွိဘူး ၊ ကြ်န္ေတာ္ေျပာတာက လက္မတြဲနဲ႔ေပါ့ ဒီလိုပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔လက္တြဲ လို႔မွမရေတာ့ဘဲ ၊ အဲ့ဒီေတာ့ ေစာေစာစီးစီးပဲ ခင္ဗ်ားသြားေတာ့ ေအးေအးေဆးေဆး ခင္ဗ်ားကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ တို႔အေရးမယူဘူး ခင္ဗ်ားသြားလို႔ လို႔ လုပ္ရင္ရတာေပါ့ ၊ ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကေတာ့ သစ္စိမ္းခ်ိဳး ခ်ိဳးပစ္လိုက္ ရေတာ့မွာပဲ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ အဲ့ဒီကိစၥမ်ိဳးဆို အားမနာေစခ်င္ဘူး။

ေမး။ ။ ေနာက္တခု ျဖည့္ၿပီးေတာ့ ေမးခ်င္တာက ဦးဇာဂနာေရ ကြ်န္ေတာ္တို႔က ၂၀၁၅ မွာဆိုလို႔ရွိရင္ေပါ့ေလ ဒါမီဒီယာသမားေတြအပါအဝင္ တိုင္းျပည္လူထုကေနၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကို ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ အင္မတန္ထားၿပီးေတာ့ မဲေပးခဲ့ၾကတယ္ အႏုပညာရွင္ေတြ အပါအဝင္ေပါ့၊ အခုခ်ိန္မွာ ဘာျဖစ္လည္းဆိုေတာ့ ျပည္သူေတြရဲဲ႕အသံကိုနားေထာင္လို႔ရွိရင္ Hopeless ျဖစ္ေနတယ္ ၊အဲ့ဒီအေပၚမွာေရာ ဦးဇာဂနာၾကီးျပည္သူ လူထု အတြက္ ဘာသတင္း စကားပါးလို႔ရႏိုင္မလဲ။

ေျဖ။ ။ အဲ့ဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ကေလ လြန္ခဲ့တဲ့ကြ်န္ေတာ္ထင္တယ္ ၅ ႏွစ္ေလာက္က ကြ်န္ေတာ္ေျပာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ဝိုင္းဆဲခံရတယ္ ၊ အခုအဲ့ဒီအတိုင္းပဲ ျဖစ္လာတာပဲ ေလာေလာဆယ္ အဲ့ဒီေမ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးႀကီး မားမားမထားၾကပါနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲက ေလွခါး တစ္ထစ္ပဲရွိပါေသးတယ္ ၂၀၂၀ မွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တကယ္အလုပ္လုပ္ၾကမယ့္အခ်ိန္ေရာက္လိမ့္မယ္ေနာ္ လို႔ေျပာလို႔ အခ်င္းခ်င္းေတာင္ ကြ်န္ေတာ့ကိုဝိုင္းဆဲ ၾကတယ္၊ အစတည္းကကြ်န္ေတာ္သိတယ္ အဲ့ဒီေလာက္မလြယ္ဘူး ဒီတိုင္းျပည္က ကြ်န္ေတာ္တို႔ဗမာျပည္က စနစ္တက် သင္္းကြပ္ခံထားရတဲ့တိုင္းျပည္ ၂၆ ႏွစ္ေရွ႕မွာ ၂၆ ရဲ႕ေနာက္မွာ ၁၉၈၈ ကေန ၂၀၁၀ အထိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကိုသင္းကြပ္ထားတဲ့ တိုင္းျပည္ ၊ ဦးေႏွာက္ေတြလည္းပ်က္ေနၿပီ ကြ်န္ေတာ္တို႔ပါ ဦးေႏွာက္ေတြကပ်က္ေနၿပီ၊ ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီလိုလူေတြ ရွိတဲ့တိုင္းျပည္က တစ္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ သံုးႏွစ္ အတြင္းမွာ ဝုန္း ဝုန္းဆိုၿပီးေတာ့ ေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုတာမလြယ္ဘူးဗ်။ ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီတုန္းက ၂၀၁၅ သည္ အေျပာင္း အလဲျဖစ္မယ့္ ကာလလို႔ မေမ်ာ္လင့္ၾကေစခ်င္ဘူး ၊၂၀၁၅ တက္လာမည့္အစိုးရ ။ ၂၀၂၀ ေလာက္က်မွ ကြ်န္ေတာ္တို႔စၿပီးေတာ့ ေျပာင္းလဲဖို႔ နည္းနည္းစီ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္လို႔ နဂိုတည္းကကြ်န္ေတာ္ ႀကိဳေျပာခဲ့ပါတယ္ ၊ ကြ်န္ေတာ့ အင္တာဗ်ဴးေတြ အခုထိၾကည့္ေသးတယ္ ၊ စာေစာင္ေတြထဲမွာရွိတယ္ ဒီဗီဘီ မွာလည္းရွိတယ္ စသျဖင့္ေပါ့ေလ ၊အဲ့ဒီတုန္းကလည္း ကြ်န္ေတာ္ အဆဲခံရပါတယ္ ၊ ကြ်န္ေတာ္က ဘာေျပာတာလဲေပါ့ ဒီအစိုးရက ၂၀၁၅ မွာ ေျပာင္းလဲ ခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ ေအာ္ၿပီးေတာ့ ေၾကြးေၾကာ္ၿပီးတက္လာတာ ၂၀၂၀ က်မွျဖစ္မယ္ဆိုေတာ့ ဇာဂနာကဘာလုပ္တာလဲ NLD ကိုဘာညာ ၊ ေဟာ ကြ်န္ေတာ္က အမွန္ေျပာခဲ့တာ အဲ့ဒီေတာ့ အခုလည္း ကြ်န္ေတာ္အဲ့ဒီအေပၚမွာရွိတဲ့ အတြက္ ကြ်န္ေတာ့အတြက္ကေတာ့ သိပ္မထူးဆန္းဘူး ၊ ကြ်န္ေတာ္က ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း မေျပာထားဘူး ၊ ေမွ်ာ္တဲ့လူက စိတ္ပင္ပန္းၿပီးေတာ့ ဒုကၡေရာက္တာ ေမွ်ာ္သူေမာၿပီျဖစ္ ၾကတာ ကြ်န္ေတာ္မေမွ်ာ္ထားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မေမာဘူး ၊၂၀၂၀ ကိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေမွ်ာ္မိတယ္။ ၂၀၂၀ တက္လာတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးသြားရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ နည္းနည္း အဲ့ဒီမွာမွစၿပီးေတာ့ တကယ့္ ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ အလႈပ္တို႔ အေရႊ႕တို႔ မဟာဗ်ဴဟာအခင္းအက်င္းတို႔ အဲ့ဒီက်မွ ေတြ႔ရမွာ။ political strategy သမားေတြကလည္း ဒီလိုပဲ တြက္ၾကတယ္ ထင္ပါတယ္ ၊ ကြ်န္ေတာ္က အဲ့ဒီကတည္းက တြက္ထား ၿပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ခုခ်ိန္မွာ ဒီလိုေတြျဖစ္ေနတာဟာ ကြ်န္ေတာ္ေမွ်ာ္မထားမိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္မေမာဘူး။ ဒီတိုင္းပဲ သြားတာဟာ ပံုမွန္မယ္လို႔ပဲ ကြ်န္ေတာ့စိတ္ထဲမွာထင္ပါတယ္။

ေမး။ ။ ၿပီးခဲ့တဲ့စစ္အစိုးရ (တပ္မေတာ္အစိုးရ)လက္ထက္မွာ ဦးဇာဂနာၾကီးက သူေတာင္းစားညီလာခံဆိုၿပီး ေတာ့ အစိုးရ တကယ္ျဖစ္ေနတဲ့အခင္းအက်င္းကို မူတည္ၿပီးေတာ့မွ ျပဇာတ္ကခဲ့တယ္။ အခု အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အရပ္သားအစိုးရတက္လာၿပီး ခုဒီအခင္းအက်င္းကို ၾကည့္ၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ ဦးဇာဂနာၾကီး ဘယ္လိုျပဇာတ္ကို ကခ်င္လဲ။

ေျဖ။ ။ အဲ့ဒီဟာလည္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ေလးေတာ့ ေျပာပါမယ္ ၊ ၈၈ ခုႏွစ္မတိုင္ခင္က ကတာဗ်ာ သူေတာင္းစား ျပဇာတ္ကေတာ့ အမွန္ကေတာ့ေလ၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီလက္ထက္ကို ကြ်န္ေတာ္မႀကိဳက္ဘူး မႀကိဳက္ေတာ့ ေက်ာင္းသားဘဝနဲ႔ အတိုခ်ဳပ္က ကြ်န္ေတာ္ ေက်ာင္းသားဘဝနဲ႔ လူရႊင္ေတာ္ လုပ္တယ္။ ဆရာဝန္ဆိုတာေတာင္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုေမ့ၿပီးေတာ့ လူျပက္ ဘဝကိုခံယူၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ျပက္လံုးေတြ လုပ္တယ္၊ ၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ခဏခဏအေရးယူခံရတယ္။ မရဘူးဆက္လုပ္တယ္၊ ေထာင္က်တယ္၊ ျပန္ထြက္လာတယ္ အဲ့ ခုန ျပဇာတ္ကိုျပန္မြမ္းမံၿပီးေတာ့ တစ္ခါျပန္လုပ္တယ္၊ ကြ်န္ေတာ့္ကိုျပန္ဖမ္းတယ္ စသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္ကို ေျပာလို႔မရေတာ့ဘူး၊ ကြ်န္ေတာ့ရဲ႕ အႏုပညာ လုပ္ငန္းမွန္သမွ် လံုး၀ပိတ္တာေနာ္ ရာသက္ပန္ပိတ္ေသးတယ္ အဲ့ဒီလိုပိတ္လိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က ဘာလုပ္လိုက္လဲဆိုေတာ့ အႏုပညာလုပ္ငန္းေတြမွန္သမွ် ရာသက္ပန္ပိတ္တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ သီးေလးသီး ေမြးတယ္ ၊ ေမြးၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တာေတြ အကုန္လံုး သူတို႔ပါးစပ္ထဲ ထည့္ေပးလုိက္တာေပါ့ ဒါကေတာ့ ရွင္းတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္မွ ေျပာခြင့္မရတာ ကြ်န္ေတာ္ ဒီေန႔ထက္ထိ အမ်ိဳးသားဇာတ္ရံုမွာမကဘူးေနာ္။ က်န္တဲ့လူ အကုန္ကဘူးတယ္။ ဒီေန႔ထိ ကြ်န္ေတာ့္ကိုပိတ္ထားတာသူတို႔။ အဲ့ဒီေတာက္ေလွ်ာက္ပိတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္ စင္ေပၚေတာင္မတက္ခဲ့ရဘူး၊ ဟုတ္ၿပီ သို႔ေသာ္ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္ေျပာခ်င္တဲ့ ျပက္လံုးေတြမွန္သမွ် ဇာဂနာ ျပက္တဲ့ျပက္လံုးေတြျဖစ္ေနတာလဲ ေပါ့ ၊ဒါနဲ႕သီးေလးသီး လည္း ျပည္ေျပးျဖစ္ေရာ ။ ဟိုဘက္ကိုေရာက္သြားေတာ့လည္း ဟိုဘက္မွာ သူတို႔ ျပက္လံုးေတြ ျပက္ၿပီးေတာ့ တစ္ခါျပန္လုပ္ၾကတယ္ ၊အဲ့ဒီေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ ဒီကေန ဟိုကိုေရးေပးတယ္၊ ယုတ္စြအဆံုး ကြ်န္ေတာ္ေထာင္ထဲ ကေတာင္ ျပက္လံုးေတြေရးၿပီးေတာ့ ဟိုကိုပို႔တယ္ ဒါကအခုမွေျပာျဖစ္တာ ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီေလာက္ထိ ကြ်န္ေတာ္လုပ္ခဲ့တယ္၊ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ျဖစ္သြားတဲ့ အခါက်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔အၿငိမ့္က ေသးတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ျပက္လံုးေတြကြ်န္ေတာ္လုပ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာတုန္းက ကြ်န္ေတာ္က က်န္းမာေရးေၾကာင့္ နည္းနည္းပဲကႏိုင္တယ္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရကို ေဝဖန္တဲ့ ျပက္လံုးႏွစ္ခု ေလာက္ထြက္လာတယ္။ ႏွစ္ခုမကထြက္တယ္ ေဆာရီး အဲ့ဒါကေတာ့ ေမွ်ာ္စင္ကၽြန္း မွာ သီးေလးသီးနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေပ်ာ္ကတဲ့အခ်ိန္မွာ။ သမၼတဘယ္သူတင္မွာလဲ သီဟတင္စိုးဆိုတဲ့ဟာ အဲ့ဒါမ်ိဳးေတြ ဘာေတြညာေတြက အဲ့ဒီတုန္းကထြက္တယ္။ ေနာက္ ဒီဘက္ေရာက္လာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္က အမွန္အတိုင္းေျပာရင္ ခုနေျပာခဲ့သလို ကြ်န္ေတာ္ နဲနဲေျပာင္းလဲသြားၿပီလို႔ေျပာတယ္ ကြ်န္ေတာ္မျပက္ခ်င္ေတာ့ ဘူး။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ကို မႏွစ္က ၂၀၁၇ ပင္လံုညီလာခံအၿပီး ေနျပည္ေတာ္မွာ အၿငိမ့္ကေပးပါ ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ မကခ်င္ေတာ့ဘူး၊ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေျပာတဲ့ဟာက စင္ေပၚကေန ကြ်န္ေတာ္ ျပက္လံုးေတြ ျပက္ၾကည့္တယ္ ပရိသတ္ေတြက သေဘာက်ေနၾကေနတယ္ လက္ခုတ္ေတြတီးေနၾကတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အဲ့ဒီျပက္လံုးက ဘာျပန္ျပန္ျဖစ္ေနလည္းဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ့ကို ကြ်န္ေတာ္ခံစားေနရတယ္။ ကြ်န္ေတာ္က အစိုးရကိုပဲေျပာခဲ့တာ ေျပာခြင့္ရလို႔ေျပာေနတယ္ဆိုတဲ့ စိတ္မ်ိဳးဝင္လာတယ္ ၊ကြ်န္ေတာ္က အရင္တုန္းကက်ေတာ့ ဒီလိုေျပာရင္ဖမ္းလိမ့္မယ္ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေျပာတာ ဖမ္းကြာ။ အခုက်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္က ဘာေျပာေျပာ ဘယ္သူမွလည္း မဖမ္းေတာ့ဘူး ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီျပက္လံုးေတြကို ကြ်န္ေတာ္မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူး ၊ အဲ့ဒီလိုျဖစ္ေနတာ ရွက္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဆိုေတာ့ ေျပာလို႔ ရေတာ့ေျပာေနတာေပါ့ကြာ ဆိုတာမ်ိဳးႀကီးက်ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူး။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္လည္း မေျပာေတာ့ဘူး၊ အလုပ္ကိုပဲလုပ္ေတာ့မယ္ တစ္ခါ ေလးပဲ ကမိတယ္ ၊ အဲ့ဒီတစ္ညမွာလည္းပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္က တကယ္ ဒီတပ္နဲ႔ ဒီႏိုင္ငံေရးနဲ႔ ေပါင္းဖို႔ ရွိေနတယ္၊ အကုန္ရွိေနတာကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အကုန္ရွိေနတာ အဲ့ဒီတုန္းကမ်ား NRPC ႀကီးဗံုးေဖာက္လိုက္ရင္ အကုန္ ကုန္သြားမွာ။ အဲ့ဒီအခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အဲဒီ image ကိုျပခဲ့တယ္ ေလွေလွာ္ ၿပီးေတာ့ ထြက္သြားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္ကေရွ႕ကေခါင္းေဆာင္ ၊ တပ္က ေနာက္က လုိက္လာမွာ ဆိုတဲ့ဟာ၊ အဲ့ဒီဟာကို ကြ်န္ေတာ္ စနစ္တက် ျပက္လံုးဂြင္ႀကီး ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္ ျပခဲ့တယ္။ ျပၿပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ျပန္စဥ္းစားတယ္ ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္စဥ္းစားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္မလုပ္ခ်င္ေတာ့ဘူး ၊ ကြ်န္ေတာ္မလုပ္ခ်င္ ေတာ့ဘူးဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ အဲ့ဒီ ျပက္လံုးေတြ ျပက္ေတာ့လဲ အစိုးရကိုေျပာလို႔ရလို႔ ေျပာေနတာပဲလို႔ဆိုတဲ့ စိတ္မ်ိဳးဝင္လာတဲ့အတြက္ မေျပာခ်င္ေတာ့ဘူး၊ ဒါေပမယ့္ ၂၀၂၀ ဆိုရင္ေတာ့ ေျပာလို႔မရဘူးသိလား။ ကြ်န္ေတာ္ မေသေသးဘူးဆိုရင္ အျပစ္ေတြဘာေတြ ထပ္ထြက္ လာမယ္။ ။