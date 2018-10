ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားေဆး၀ါးကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္ေအာင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေန

ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ။ ။ ႏိုင္ငံျခားေဆး၀ါးမ်ားကို တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနျခင္းအပါအ၀င္ ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခားေဆး၀ါးကုမၸဏီမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၿပီး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္း ကုန္သည္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာသင္းႏြယ္၀င္း ကေျပာသည္။

"အရင္တုန္းကေဆး၀ါးကို တင္သြင္းတယ္။ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်တဲ့ အဆင့္မွာပဲရွိတယ္။ အခုႏိုင္ငံေတာ္ရဲ့ ေျဖ ေလ်ာ့မႈေတြ၊ အားေပးမႈေတြပိုမ်ားလာတဲ့အတြက္ ထုတ္လုပ္ေရးေတြလည္း တိုးတက္လာတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ တင္ကိုပဲ အေနာက္တိုင္းေဆး၀ါးထုတ္လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့အဆင့္အတန္းျဖစ္လာေအာင္လို႔ ျပည္ တြင္းကေနၿပီး ဥပေဒေတြ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြေျဖေလ်ာ့ေပးတဲ့အတြက္ ျပည္တြင္းကေန တိုင္းရင္းသားလုပ္ ငန္းရွင္ေတြေကာ၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းရွင္မႈ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီေတြေကာ အခုဆိုရင္ ျပည္ တြင္းေဆး၀ါးထုတ္လုပ္တဲ့ ကုမၸဏီ ၁၃ခုျဖစ္လာၿပီ" ဟု ေဒါက္တာသင္းႏြယ္၀င္း ကေျပာသည္။

ေအာက္တိုဘာ ၁၁ရက္က ႏိုဗိုတယ္လ္ ဟိုတယ္တြင္ "The Overview of Business Laws in Myanmar" ရွင္းလင္းေဟာေျပာပြဲ အခမ္းအနားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျပည္ပမွတင္သြင္းေသာ ေဆး၀ါးမ်ားသည္ ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္ခ်ိန္တြင္ ၀ယ္ယူရာ၌ ေဆး၀ါးေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ တရုတ္၊ ထိုင္း၊ အိႏၵိယ၊ အာဆီ ယံႏိုင္ငံမ်ား၊ ကိုးရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ ဥေရာပႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ ေဆး၀ါးမ်ားကို တင္းသြင္းျဖန္႔ျဖဴး ေရာင္းခ် ေနေၾကာင္း သိရသည္။

"ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ကြၽန္မတို႔ကလည္း ဟုတ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ေဆးေစ်းႏႈန္းကို တြက္ခ်က္ ရတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကိုယ္က၀ယ္ထားတာေတာ္ေတာ္နဲ႔ မကုန္ေသးဘူး။ ၃ႏွစ္စာေလာက္ကုန္ေသး တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ေဆးအေနနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းက သိပ္ေျပာင္းလဲစရာမလိုဘူးေပါ့" ဟု ေဒါက္တာသင္းႏြယ္၀င္း က ေျပာသည္။