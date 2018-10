ဝမ္းမစ္ဒယ္ဝိတ္ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံခါးပတ္ကို ကာကြယ္ရန္ ေအာင္လအန္ဆန္ႏွင့္ မိုဟာမတ္ခရာကီတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္မည္

ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ။ ။ ဝမ္းမစ္ဒယ္ဝိတ္ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံခါးပတ္ကို ကာကြယ္ရန္ ေအာင္လအန္ဆန္က မိုဟာမတ္ ခရာကီႏွင့္ လာမည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔၊ သုဝဏၰမိုးလံုေလလံု အားကစားကြင္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

အဓိကပြဲစဥ္အေနႏွင့္ အသက္၃၃ႏွစ္ အရြယ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့စပါးအံုး ေအာင္လအန္ဆန္သည္ လက္ရိွ ဝမ္းမစ္ဒယ္ ဝိတ္တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံခါးပတ္ကို ကာကြယ္ရန္ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံသား မိုဟာမတ္ ခရာကီ (Mohannma Karaki) ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ထိုးသတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူ ကိုယ္ခံပညာမ်ိဳးစံု ထူးခၽြန္ကစားသမား မိုဟာမတ္ ခရာကီ (Mohammad “O Lutador” Karaki) သည္ အသက္ ၂၇ ႏွစ္ရွိေသာ မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္း ကစားသမားျဖစ္ၿပီး အ႐ႈံးမရွိဘဲ ပြဲရလဒ္ကုိ ၉-၀ အထိ မွတ္တမ္းထိန္းႏိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၏ အေကာင္းဆံုး ကိုယ္ခံပညာ သိုင္းေပါင္းစံု ကစားသမားမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ကာ ယခင္က Desert Force လိုက္ဟဲဗီးဝိတ္ႏွင့္ မစ္ဒယ္ဝိတ္တန္း ခ်န္ပီယံတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။

ေအာင္လအန္ဆန္သည္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ တြင္ Vitaly Bigdash အား အႏိုင္ယူၿပီး ဝမ္းမစ္ဒယ္ဝိတ္ တန္း ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ဘရာဇီးႏိုင္ငံသား Alexandre Machado အား အႏိုင္ယူခဲ့ရာမွ ဝမ္းလုိက္ ဟဲဗီးဝိတ္ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံအျဖစ္ ထပ္မံသရဖူေဆာင္းခဲ့သည္။

အဓိကတြဲဆိုင္းမ်ားမွာ ဝမ္းမစ္ဒယ္ဝိတ္ကမၻာ့ခ်န္ပီယံရွစ္ ေအာင္လအန္ဆန္ (C) ႏွင့္ မိုဟာမတ္ကရာကီ၊ Rafael Nunes ႏွင့္ Movlid Khaibulaev ၊ ဖိုးေသာ္ ႏွင့္ Keanu Subba ၊ Ibrahim El Bouni ႏွင့္ Tarik Khbabez တို႔ ျဖစ္သည္။

ONE Super Series Kickboxing တြင္ Emilio Urrutia ႏွင့္ Kazuki Tokudome ၊ Han Zi Hao ႏွင့္ Ryan Jakiri ၊ ONE Super Series Kickboxing တြင္ Dejdamrong Sor Amnuaysirichoke ႏွင့္ Himanshu Kaushik ၊ Luis Santos ႏွင့္ Daichi Abe ၊ ရဲေသြးနီ vs မိုက္ရိုင္း ၊ Ma Xu Dong ႏွင့္ Ahmad Qais Jasoor၊ Joseph Lasiri ႏွင့္ Josh Tonna၊ ONE Super Series Kickboxing တြင္ Rudy Agustian ႏွင့္ Asraful Islam

တို႔ ပါ၀င္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၀ါရင့္လက္ေ၀ွ႔ၾကယ္ပြင့္ႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရးပညာရွင္ ရဲေသြးနီမွာ ပထမဆံုးပြဲဦးထြက္အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ တြင္ စတင္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ပြဲ ၃ ပြဲ ရွံဳးပြဲ တစ္ပြဲျဖင့္ ဝမ္းခ်န္ပီယံရွစ္တြင္ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ကာ ရဲေသြးနီမွာ မွတ္တမ္း ၄၂-၁-၃၃ ျဖင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ၾကယ္ပြင့္တစ္ေယာက္အျဖစ္ လူသိမ်ားၿပီး ေရႊခါးပတ္ ၂ ခု ရရွိထားသူတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကစားသမားျဖစ္သူ မိုက္ရိုင္းႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္သြားမည္ျဖစ္သည္။



ကရင္ျပည္နယ္ဖြား အသက္၂၈ႏွစ္ရွိပီျဖစ္ေသာ မိုက္ရိုင္းမွာ လက္ရွိနိုင္ပြဲတစ္ပြဲ ႐ံႈးပြဲမရွိျဖင့့္ ရပ္တည္ေနေသာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ကိုယ္ခံပညာသိုင္းေပါင္းစံုကစားသမား တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ မိုက္ရိုင္းသည္ ေရႊခါးပတ္၂ခုႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ျခင္းခံထားရၿပီး လက္ေဝွ႔ၿပိဳင္ပြဲဝင္မွတ္တမ္း ၃၅-၈-၁၅ ရလဒ္ေကာင္း ပိုင္ဆိုင္ထားသူ တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္ခံပညာသိုင္းေပါင္းစံု ပညာရပ္တြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ကစားသမားအျဖစ္ အသက္ေမြးၿပီးေနာက္ ပထမဆံုးပြဲဦးထြက္အေနျဖင့္ ဇြန္လတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ONE:SPIRIT OF A WARROR တြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ေစာဒါဝိတ္ကို တစ္ခ်ီထဲႏွင့္ အလဲထိုးအႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ လာမည့္ပြဲစဥ္ဇယားအရ ရဲေသြးနီႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။

အသက္ ၃၃ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဖိုးေသာ္သည္ အခ်ိန္တိုေလးအတြင္းမွာ လူသိမ်ားထင္ရွားလာေသာ အားကစားသမားတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ လက္ေဝွ႔၊ အာကီဒို ႏွင့္ ၾကိဳကူရွင္ ကရာေတးတို႔၌ ကၽြမ္းက်င္ေသာ ဖိုးေသာ္သည္ ယခုအခါ လက္ေဝွ႔ ႏွင့္ ကိုယ္ခံပညာသိုင္းေပါင္းစံု ႏွစ္မ်ိဳးလံုး၌ ယွဥ္ၿပိဳင္လ်က္ရွိသည္။၎သည္ လက္ရွိ၌ ႀကဳိးဝုိင္းတြင္ ၆-၀ ႏွင့္ ျမန္မာ့လက္ေဝွ႔တြင္ ၃-၀-၂ မွတ္တမ္းရွိထားသည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းတစ္ေလ်ာက္ ၎၏ ဆက္တိုက္ထိုးႏွက္မႈမ်ားမွာ ထင္ရွားခဲ့ၿပီး တြဲဆိုင္း ၆ ခုတြင္ ၅ခုကို အလဲထိုးအႏိုင္ယူခဲ့သည္။ ယခုပြဲစဥ္တြင္ ၄င္း၏ ပရိတ္သတ္မ်ားေရွ႕ေမွာက္သို႔ Keanu Subba ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ရန္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

MIMMA ဖယ္သာဝိတ္တန္းခ်န္ပီယံေဟာင္း Keanu Subba သည္ ထိပ္တန္း ONE Championship flyweights မွ ထိပ္တန္း ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Gianni Subba ၏ ညီျဖစ္သည္။ ၎သည္ အားကစားအေၾကာင္း အေျခခံထားသည့္ Reality Show တစ္ခုကို ၾကည့္ၿပီးေနာက္ အစ္ကိုျဖစ္သူ၏ ေျခရာအတိုင္းလိုက္ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ ကိုယ္ခံပညာသိုင္းေပါင္းစံုကို စိတ္ဝင္စားလာခဲ့သည္။ ယေန႔တြင္ သူသည္ ဝမ္းခ်န္ပီယံရွစ္၏ ဖယ္သာဝိတ္တန္းတြင္ အလားအလာအရွိဆံုးနွင့္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္ သတ္မွတ္ခံရသူတစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ပြဲဦးထြက္ခဲ့ေသာ ဝမ္း ပြဲစဥ္မ်ား၌ပင္ Subba အေနျဖင့္ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားစြာအား ပထမအခ်ီ၌ပင္ ရပ္တန္႔အလဲထုိးႏိုင္ခဲ့သည္ခ်ည္းျဖစ္ၿပီး ပြဲၾကည့္ ပရိသတ္မ်ားအား စိတ္လွဳပ္ရွားေစႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းရွိသည့္ လူငယ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္မူ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ Local Hero ဖိုးေသာ္ ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထုိးသတ္ရမည္ျဖစ္သည္။