ခႏၶာကုိယ္ဖြံ႔ၿဖဳိးၿပီး အေလးခ်ိန္ျမင့္မားသူမ်ားအဖြဲ႔ စတင္မိတ္ဆက္

ရန္ကုန္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ။ ။ ခႏၶာကိုယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ျမင္႔မားသူေတြပါဝင္ခြင့္ရမယ့္ အသုိက္အဝန္းတစ္ခုကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ မိတ္ဆက္လုိက္ပါတယ္။ အဲဒီအသုိက္အဝန္းရဲ႕ အမည္ကုိ Myanmar Plus Size လုိ႔ အမည္ေပးထားၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ Orchid ဟုိတယ္မွာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလုပ္ၿပီး မိတ္ဆက္ခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာ ျဖစ္ေပမယ့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လေလာက္ကမွ စၿပီးေတာ့ လူမႈကြန္ယက္ေပၚကေန က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔လႈပ္ရွားမႈေတြ ျပဳလုပ္လာၿပီး လူသိမ်ားလာတဲ့ ေနာက္ ခုလုိ တရားဝင္ မိတ္ဆက္မႈေတြကုိ ျပဳလုပ္လာခဲ့တာလည္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

" အဖြဲ႔အစည္းကို တည္ေထာင္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႔ ပထမဆုံး ျဖဴေဖြး ကိုယ္တိုင္ Plus Size ျဖစ္ေန လို႔ပါပဲ။ ၿပီးရင္ Plus Size ေတြရဲ႕ အခြင္႔အလမ္း၊ အခြင္႔အေရးေတြကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီ အတြက္ သီးသန္႔ဖြဲ႔စည္းထားတဲ႔ လူမႈအက်ဳိးျပဳ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုပါ။ Myanmar Plus Size က Plus Size ေတြ အတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိ ပံ႔ပိုးကူညီႏိုင္မလဲ ဆိုေတာ႔ သူတို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအေပၚမွာလည္း မူတည္ပါတယ္။ သူတို႔က အျပင္မွာလည္း ျဖဴေဖြးတို႔နဲ႔ တကယ္ပူးေပါင္းမွသာ အဖြဲ႔အစည္းကလည္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ႔ သူတို႔ရဲ႕အခက္ အခဲေတြကို သူတို႔က ေျပာၾကမွသာလွ်င္ ကြ်န္မတို႔ကလည္း ကူညီႏိုင္မွာပါ။" လို႔ Myanmar Plus Size တည္ေထာင္သူ မျဖဴေဖြးက သတင္းမီဒီယာမ်ားကုိ ေျပာပါတယ္။

ဒီအဖြဲ႔အစည္းကေနၿပီး လူမႈပတ္၀န္းက်င္မွာ ေလွာင္ေျပာင္႐ႈံ႕ခ်ခံေနရတဲ႔ Plus Size ေတြရဲ႕ အလွအပ၊ က်န္းေရး၊ စိတ္ခံစားမႈနဲ႔ အေျခခံစီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းကိစၥေတြကို ေ၀မ်ွကူညီသြားမွာလုိ႔ သူက ဆက္ေျပာပါတယ္။

" Myanmar Plus Size အဖြဲ႔အစည္းကေနၿပီးေတာ႔ ေျပာခ်င္တာ တစ္ခုရွိပါတယ္။ Plus Size ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ပိန္တဲ႔သူပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၀တဲ႔သူပဲျဖစ္ျဖစ္ လူသားေတြပါ။ လူသားေတြဆိုတာ လူသားအခြင္႔အေရးရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ လူသားအခြင္႔အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ၿပီး မေျပာၾကပါနဲ႔။ သူတို႔က စေနာက္ခံဖို႔ျဖစ္တည္လာ တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘုရားေပးတဲ႔ကုသိုလ္အရ ဒီခႏၶာကိုယ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားတာပါ။ ဒါဟာ စေနာက္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။" လို႔ မျဖဴေဖြးက ဆုိပါတယ္။

လက္ရွိအေနအထားမွာ Myanmar Plus Size အဖြဲ႔အစည္းမွာ အလႊာအသီးသီးက အဖြဲ႔၀င္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ပါ၀င္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္သာမန္အေလးခ်ိန္ထက္ ပိုေနသူမ်ားကို အဖြဲ႔၀င္အျဖစ္ လက္ခံေပးေနပါ တယ္။ Myanmar Plus Size အဖြဲ႕အေနနဲ႔ လူမႈကြန္ယက္ေပၚမွာ Plus Size အခြင္႔ေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွား မႈေတြ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး Plus Size တို႔နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ အသိပညာေပး လႈပ္ရွားမႈေတြ လည္း ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အဖြဲ႕အေနနဲ႔ Member ၀င္သည္ျဖစ္ေစ မ၀င္သည္ ျဖစ္ေစ Plus Size ေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ အခြင္႔အေရးဆိုင္ရာကိစၥေတြကို ကူညီေပးသြားမွာျဖစ္သလို Member ၀င္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ႔ Myanmar Plus Size ရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာက တဆင္႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္တယ္လို႔ သတင္းမီဒီယာေတြကေန အသိေပးထားပါတယ္။