ထိုင္းႏိုင္ငံသူႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ရာတြင္ ျမန္မာမွ Antoniyar ရံႈးနိမ့္

ေအာက္တိုဘာ ၆ ။ ။ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ ေအာက္တိုဘာလ ၆ ရက္တြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ က်င္းပခဲ့သည့္ ONE: KINGDOM OF HEROES ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကယန္းအမ်ဳိးသမီး လက္ေဝွ႔မယ္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ Bozhena Antoniyar က ၿပိဳင္ဖက္ ထိုင္းလက္ေဝွ႕မယ္ကို ရံႈးနိမ့္ခဲ့သည္။

ပြဲစၿပီး Round 1 ၂ မိနစ္ေက်ာ္တြင္ ထိုင္းမွ Rika က Antoniyar ကို အႏိုင္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ပရိသတ္မ်ားအားလံုးအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္ရပါတယ္။ အားလံုးနားလည္ ခြင့္လြတ္ေပးၾကပါေနာ္။ အားလံုးေမၽွာ္လင့္ထားတဲ့အတိုင္း ေအာင္ပြဲ မယူေပးႏိုင္ခဲ့ဘူး။ ေနာက္ပြဲ အတြက္အေကာင္းဆံုး ျပန္ႀကိဳးစားသြားပါ့မယ္ရွင့္ ။ I'm so sorry" ဟု ပြဲအၿပီးတြင္ လူမႈကြန္ရက္၌ Antoniyar က ေရးသားထားခဲ့သည္။

Bozhena Antoniyar အေနျဖင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသူ သိုင္းေပါင္းစံု ကိုယ္ခံပညာကစားသမားျဖစ္ေသာ၊ အေတြ႕ၾကံဳရင့္ အားကစားသမားလည္း ျဖစ္ေသာ Rika “Tinydoll” Ishige ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ထိုးသတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ရျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ေအာင္လအန္ဆန္က "ဒါက အိုေကပါတယ္။ ဒီကေန ဘယ္လိုရင့္က်က္သန္မာလာေအာင္ သင္ယူရတာေပါ့" ဟု အဓိပၸါယ္ရသည့့္ " It’s ok. You learn from it and grow!" ဟူေသာ မွတ္ခ်က္စကားျပဳခဲ့သည္။

National Boxing Champion တြင္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္းခ်န္ပီယံလည္း ျဖစ္သူ Bozhena Antoniyar သည္ ယေန႔ၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ေလ့က်င့္ခ်ိန္ ၆ ပတ္ ယူ ျပင္ဆင္ခဲ့သည္။

ONE: KINGDOM OF HEROES ၿပိဳင္ပြဲကို ယေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ဘန္ေကာက္ရိွ Impact Arena အားကစားရံုတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Bozhena Antoniyar ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသူ Rika “Tinydoll” Ishige တို႔အပါအဝင္ အဓိက တြဲဆိုင္းအျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသား The Ring Magazine ႏွင့္ WBC စူပါဖလိုင္းဝိတ္ ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံ Srisaket Sor Rungvisai ႏွင့္ စိန္ေခၚသူ မကၠဆီကို ႏိုင္ငံသား Magnifiko တို႔ ထုိးသတ္ခဲ့ၾကသည္။