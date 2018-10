ဂႏီၵခန္းမအေဆာက္အဦကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရန္ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦး အႀကံျပဳ

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၃ ။ ။ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းႏွင့္ ကုန္သည္လမ္းေထာင့္ရွိ ဂႏၵီခန္းမအေဆာက္အဦကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးရန္ သမိုင္းပညာရွင္ႏွင့္ ရန္ကုန္ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက အႀကံေပးေျပာဆိုလိုက္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆူးေလရွန္ဂရီလာဟိုတယ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာ မဟတၱမဂႏီၵ၏ ႏွစ္ (၁၅၀)ျပည့္ ေမြးေန႔အခမ္းအနားတြင္ ေျပာဆိုခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။

“ ဂႏၵီခန္းမကို ႏွစ္ႏုိင္ငံၾကားထပ္တူက်ေသာ သမုိင္းေၾကာင္း အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ ကိုလိုနီစနစ္ ေတာ္လွန္ေရး ပံုရိပ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္မဟတၱမဂႏၵီ၏ ဘ၀ဇာတ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေတြးအေခၚမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္မည့္ ေနရာ တစ္ခုအျဖစ္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေပးရန္ အႀကံေပးလုိပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးကဆိုသည္။

ဂႏၵီခန္းမ အေဆာက္အဦကို ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔တြင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး မူလက ရန္ကုန္တုိင္းမ္သတင္းစာ တုိက္အျဖစ္ အသုံးျပဳခဲ့သည္။၁၉၅၀ ျပည့္ႏွစ္ခန္႔တြင္ ယင္းအေဆာက္အဦကို အိႏၵိယလြတ္လပ္ေရး ေခါင္းေဆာင္ မဟတၱမဂႏၵီအား ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ မဟတၱမဂႏၵီခန္းမအျဖစ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

“ ဂႏၵီကို လူ႔အဖြဲ႕အစည္းေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ အတုယူသင့္ပါတယ္။ သူသည္ အစိုးရကို ယံုၾကည္မႈ မရွိခဲ့ပါ။ ျပည္သူ႔ကြန္ရက္မ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူထုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာ တုိ႔ကိုသာ ယံုၾကည္ခဲ့သည္။ ဂႏၵီသာ ယေန႔အသက္ရွင္ေနမည္ဆိုပါက ယေန႔ေခတ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ခ်န္ပီယံ တစ္ေယာက္ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္သာမက ႏုိင္ငံတကာတြင္ နာမည္ေက်ာ္ေပလိမ့္မည္” ဟု ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက ေျပာသည္။

ဂႏၵီခန္းမသည္ ၁၉၉၀ျပည့္ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ျငင္းပယ္ခံရၿပီးေနာက္ ေရြးခ်ယ္ခံ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ခန္းမအျဖစ္ လည္း ထင္ရွားခဲ႔ေသာ အေဆာက္ အဦျဖစ္သည္။

အဆိုပါခန္းမသည္ ႏွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္သက္တမ္းရွိေနၿပီး ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္စာရင္းဝင္ ေရွးေဟာင္းလက္ရာအေဆာက္အအံုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

အၾကမ္းမဖက္သည့္နည္းလမ္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေရးရယူေပးခဲ႔ေသာ မဟတၱမဂႏီၶသည္ သူမေသဆံုးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ၃ ႀကိမ္တိတိ လာေရာက္ေနထိုင္ခဲ႔ဖူးၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားစြာရွိခဲ႔ေၾကာင္းလည္း ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးကဆိုသည္။

အခမ္းအနားတြင္ မဟတၱမဂႏီၵ၏ ႏွစ္ (၁၅၀) ျပည့္ ေမြးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အမွတ္တရတံဆိပ္ေခါင္းကုိ မိတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ဂႏၵီ၏ကိုယ္တုိင္ေရးအတၴဳပၸတၱိစာအုပ္ျဖစ္ေသာ The Story of My Experiments with Truth by Mohandas K. Gandhi ဟူသည့္ ျမန္မာျပန္စာအုပ္ကိုလည္း ျဖန္႔ခ်ိခဲ႔သည္။

မဟတၱမဂႏီၵ၏ ႏွစ္ (၁၅၀) ျပည့္ ေမြးေန႔အခမ္းအနားကို သံတမန္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ အိႏိၵယႏြယ္ဖြားမ်ား အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း (၃၀၀) ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။